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車庫娛樂邀約搶先看首映電影 #死者

劇情：講述以買賣名字為賺錢手段，男主李萬財（趙震雄 飾）身陷困境，為了生存賣名字成為人頭老闆，卻慘遭詐死被闗在中國。某天，韓國政界人士沈女士（金喜愛 飾）要執行一項危險任務，李萬財為了找回名字奪回人生聯手為了追查父親死亡真相的孔熙珠（李秀慶 飾）展開賭命的危險行動。

當人因為生活和魔鬼做了交易換了金錢，可能會面對無法料想的後果，電影死者深刻描述一個身處極端困境的男人如何在生死邊緣掙扎求生，更深刻探討了人性在極端情境下的選擇和掙扎，非常發人省思。

要命…要名…還是要命？#死者，全台3月21日（五）上映！

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