竹北新開幕平價日式拉麵店！「一浪拉麵」主打豚骨拉麵，最便宜一碗只要$170元起，就能享自助吧三款小菜、氣泡飲料機無限量供應！CP值很高！

竹北平價日式拉麵店再加一！新開幕的「一浪拉麵」主打豚骨拉麵，最便宜一碗只要$170元起，就能享自助吧三款小菜、氣泡飲料機無限量供應！必點一浪拉麵的「濃湯豚骨叉燒拉麵」，以大量豬骨、蔬菜熬煮8小時的豚骨湯頭，濃度剛好又不死鹹，搭配大片叉燒、虎皮溏心蛋及彈牙的粗捲麵，真的好吃又很滿足！其他還有香辣刷嘴的「九州地獄拉麵」以及清爽無負擔的「青檸柚香雞白湯叉燒拉麵」可以試試！想吃飽一點，也有日式煎餃、唐揚雞、叉燒飯等等選擇。很貼心的是「一浪拉麵」湯頭可以選擇濃郁度，麵條也能選擇硬度，完全能滿足消費者需求，這樣在竹北地區，不用200元就能吃到一碗美味拉麵，真的CP值很高！

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「一浪拉麵」就位在竹北餐廳林立的文興路一段上，前身是「響燒肉」，「一浪拉麵」門口高掛著紅色燈籠，搭配充滿日式風情的門面設計，格外吸引目光，走過、路過不易錯過。

店隔壁就是我的竹北宵夜愛店「車庫鹽酥雞」，開車來不用怕不好停車，「一浪拉麵」有專屬停車場，但位置不多，先搶先贏～不過附近周邊也有不少路邊收費停車格。

一進店內，映入眼簾的是以純木質調打造的日式裝潢，天花板還以木材交錯為設計，簡約中透出滿滿設計感。

點餐方式採自助點餐機點餐，也能掃桌上條碼點餐相當方便～

接著就可以去自助吧區就裝小菜啦！

當天有三種小菜，有涼拌海帶根、涼拌黃豆芽以及柚香蘿蔔，三款都很清爽好吃！

最棒的是拉麵店還有氣泡飲料機可以無限暢飲，這點超加分！

🔺日式煎餃 $50

「日式煎餃」外皮香脆可口，一口咬下還很多汁，絕對是拉麵的最佳配角，讓整頓餐更豐富！

🔺唐揚雞翅(兩隻) $90

🔺唐揚雞塔塔醬 $80

「唐揚雞翅」醃漬非常入味，外皮薄脆且肉質鮮嫩多汁。「唐揚雞塔塔醬」炸得也是外酥內嫩，搭配塔塔醬更有層次。

🔺濃湯豚骨叉燒拉麵 $250 (+嫩雞叉燒$50)

「濃湯豚骨叉燒拉麵」白濁湯頭熬煮長達8小時，濃郁中帶有膠質感，鹹度恰到好處，即使喝光一整碗也不覺得口乾舌燥。叉燒選用嫩口的梅花肉，大片又多汁，還能加購厚實軟嫩的雞叉燒，雙叉燒吃起來更過癮滿足～配料中的虎皮溏心蛋更是「一浪拉麵」的招牌特色，讓蛋的表面吸飽湯汁，讓溏心蛋加倍好吃！麵條則是選用充滿勁道的粗捲麵，整體口感與味道層次分明，好吃到讓我整碗吃光光。

🔺九州地獄拉麵 $250

嗜辣的朋友推薦你「九州地獄拉麵」，這碗靈感來自日本九州的別府溫泉，湯底是豚骨高湯加上特調地獄味噌醬，所以湯頭喝起來香辣又涮嘴，同時又喝得到蔬菜的甜味，而且辣得很溫和，這碗則是搭配細捲麵，讓每一口麵條都能吸滿湯汁，配料一樣很豐盛，整體吃起來也很滿足。

🔺青檸柚香雞白湯叉燒拉麵 $270

如果喜歡清爽口味的朋友，推薦你試試這碗「青檸柚香雞白湯叉燒拉麵」，添加日本高知縣柚子及台灣檸檬，搭配雞白湯底，散發著酸爽果香，喝起來鹹淡適中，清爽無負擔，每天來上一碗都沒問題。上頭炙燒雞叉燒又厚又嫩，再加上海苔、筍乾、蔥花、虎皮溏心蛋、木耳等豐富配料，風味層次更升級。

🔺特盛雙拼叉燒飯 $100

「特盛雙拼叉燒飯」可以一次吃到雞叉燒及豬叉燒，淋上美乃滋，再放上蔥花、洋蔥碎及海苔，整體是鹹鹹甜甜的非常下飯，搭配拉麵更有飽足感～

竹北又新開幕一間平價日式拉麵店，主打濃厚豚骨拉麵，湯頭濃郁但不死鹹，喝得出有調整成適合台灣人的口味，最大賣點絕對是三款小菜、飲料吃到飽，拉麵口味很多元化，要濃、要辣、要清爽這裡都吃得到，愛吃拉麵的朋友，竹北這間新開幕的「一浪拉麵」推薦給您。