大家最近有沒有想找一家CP值超高的韓式料理呢？

今天要來跟冰U們推薦一家新店區的美食寶地—韓舍韓式料理

這間餐廳不僅平價，還能吃到道地的韓國風味，讓你一吃就愛上

位於新店的韓舍韓式料理，可以說是韓迷們的天堂

這裡的每道菜都散發著濃濃的韓國味，從經典的泡菜炒飯、石鍋拌飯

到香辣的韓式炸雞，全都是用新鮮食材製作，讓你每一口都能感受到韓國的熱情

韓舍

營業時間：11:00~14:30，17:00~21:00

地址：新北市新店區安康路二段46號

部隊鍋可是韓式料理中的經典，我家弟弟超愛的

這鍋裡頭滿滿的配料，有辣泡麵、香腸、火腿、年糕、豆腐和各種蔬菜，一鍋搞定，營養又豐富

湯頭香辣濃郁，經過長時間的熬煮，每一口都帶有層次感

麵條Q彈，吸滿了濃濃的湯汁，讓人一口接一口停不下來

只要點主食，老闆娘都會親切地送上每日不同的小菜

這些小菜種類豐富，有時是酸爽開胃的泡菜

有時是香甜可口的馬鈴薯煮、辣蘿蔔、豆芽菜等，總是能搭配主餐增添用餐樂趣

我上次來到韓舍韓式料理，點了一鍋他們家的海鮮鍋，那鮮美的味道至今讓我念念不忘

這鍋裡滿滿的海鮮，包括蝦子、蛤蜊、花枝等，每一口都充滿了海洋的鮮甜

海鮮鍋的湯頭濃郁且富有層次，剛入口時先是微微的甜味，隨後是海鮮的鮮美在口腔中爆發

蝦子的肉質Q彈，每一口都彈牙又帶著濃濃的鮮味；蛤蜊則是肉質飽滿，咬下去的瞬間還能感受到海水的鹹香

來到韓舍韓式料理，如果你沒點他們的海鮮煎餅，那可真是錯過了

這道經典的韓式料理外皮酥脆，裡面則滿滿是鮮美的海鮮

每一口咬下去，都能感受到海鮮的鮮甜和煎餅的酥脆，口感層次非常豐富

煎餅的邊緣煎得金黃酥脆，而中間部分保留了一點軟嫩的口感，讓你在享受海鮮鮮味的同時，也能體會到不同的口感變化

菜單

寬敞明亮的開放式廚房，你可以親眼看到廚師們在你面前烹調每一道美食，從食材的準備到烹煮的過程都一覽無遺

韓舍韓式料理採用的是自助取餐具的方式

更值得一提的是，店家還提供免費的麥茶，這可是每位客人都讚不絕口的飲品

這款麥茶口感清爽，帶有淡淡的香氣，喝上一口，立刻就能感受到一股舒爽的感覺

特別是在品嘗辣味料理後，來一杯清涼的麥茶，真的是一種絕佳的搭配

這麼好喝的麥茶，讓人一杯接一杯，根本停不下來

由於韓舍韓式料理的店內座位不多，因此如果你想在這裡享用美食，記得要早點來佔位子

想在新店找到一家既美味的韓式料理餐廳，韓舍韓式料理絕對是你的不二之選

必點的海鮮煎餅、部隊鍋、海鮮鍋，這裡的每一道菜都充滿驚喜

再加上每日不同的小菜驚喜和免費提供的清爽麥茶，都很值得一吃

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