福隆貝悅，綠意小徑雙層小屋隱身於綠影自成一格，室內配有精緻風呂湯屋，專享台灣本島唯一的「氯化物氫鹽泉」，福隆福容大飯店福粵樓，餐點以養生概念為主軸，精選當令食材製作健康少油，傳統中帶有新意的菜色，每一道都能看出廚師的巧思。天冷下雨，泡溫泉最享受！白宮行舘沙灘溫泉度假村，全台唯一最近沙灘且擁有深層海底溫泉的溫泉度假村，入住頂級沙灘溫泉家庭房還附屬個人車庫，愛車能直接停門口，更有直通萬里海水浴場海灘的私人露台。2024新北感溫祭，集章抽好禮，活動期間：114(2025)/01/01 - 03/02。



[福隆貝悅 VILLA 風呂湯屋 尊享台灣本島唯一氯化物氫鹽泉]

福隆貝悅位於福隆福容大飯店旁，由綠意盎然的小徑走入，一棟棟 VILLA 雙層小屋隱身於綠影間自成一格，室內配有精緻風呂湯屋，是專屬溫泉的南洋禪風私域。



福隆貝悅精緻風呂客房，簡約白牆以黃光投射營造溫馨舒適氛圍，讓人舒適放鬆。



福隆貝悅的每間客房都擁有專屬陽台 (二樓) 或庭院 (一樓)，大面落地窗採光極佳，拉開窗簾整片福隆海水浴場沙灘美景盈盈入框。



軟硬適中的雙人床，柔軟乾淨的寢具組，令人自在放鬆舒適好眠。

福隆貝悅貼心附上浴衣，泡湯後出汗可換穿舒適的浴衣，休息片刻等身體變涼再著衣。

房間配置大型液晶電視、保險箱、體重計、吹風機、G-PLUS RO 瞬熱開飲機、煮水壺、冰箱 (附免費罐裝飲料)，並提供沙灘夾腳拖二雙 (可攜回) ，另提供濾掛式咖啡包、茶包與拋光足膜，由房客自行選用。



乾溼分離衛浴配置免治馬桶與風呂池，風呂池旁設有淋浴花灑，配合政府政策，提供大瓶裝沐浴精與洗髮精，無主動提供一次性備品 (牙刷、牙膏、刮鬍刀)。



採自枋腳斷層地底 1,500公尺的海洋溫泉，是台灣本島唯一的「氯化物氫鹽泉」，獲得日本溫泉協會認證及新北市政府溫泉標章，泉水外觀呈現淡琥珀色，澄澈近乎透明無味，酸鹼值適中，浸泡下去不僅可以讓皮膚保溼，更可以養顏美容。



福隆貝悅的入住客人，除了在福隆海水浴場開放期間可免收費入場外，也能免費使用福隆福容大飯店內的三溫暖大浴池 (男/女裸湯) 與露天戶外泳池、兒童遊戲室、健身中心等各項館內設施。



福隆福容大飯店福粵樓，餐點以養生概念為主軸，精選當令食材製作健康少油，傳統中帶有新意的菜色，每一道都能看出廚師的巧思。



特別推薦：山藥鮑魚胡椒豬肚雞湯 - 溫泉祭推薦鍋物與福隆海鮮漁夫飯 - 新北嚴選美食名店菜色。



福隆福容大飯店 福隆貝悅 (VILLA 精緻風呂湯屋)

電話：02 2499 2381

地址：新北市貢寮區福隆里福隆街40號

湯屋 (120分鐘/單次) 開放時間：09:00 - 19:00 (最後入場時間為 19:00)

官網：

大眾運輸：

1. 搭台鐵北迴線，福隆車站下車。步行6分鐘。(需提前一日前預約，房客可享福隆火車站至飯店免費接駁。)

2. 台鐵瑞芳站前區民廣場，搭 [856台灣好行黃金福隆線]，福隆遊客中心下車，步行120公尺。

[白宮行舘沙灘溫泉度假村 萬里海水浴場海灘第一排 不僅有深層海底溫泉 愛車還能直接停門口]

白宮行舘沙灘溫泉度假村位於新北市萬里區，全台唯一最近沙灘且擁有深層海底溫泉的溫泉度假村，入住頂級沙灘溫泉家庭房還附屬個人車庫，愛車能直接停門口，更有直通萬里海水浴場海灘的私人露台。



頂級沙灘溫泉家庭房，仿石紋牆面客房寬敞舒適，二張 King Size 獨立筒床墊提供超大睡眠空間。

房間配置大型液晶電視、吹風機 (有二台)、瓶裝水、煮水壺、冰箱 (附免費罐裝飲料)，另提供碗裝泡麵、三合一咖啡包、茶包與拋棄式布托鞋，由房客自行使用。



乾溼分離衛浴配置大型浴缸 (熱水即是溫泉水)、馬桶與淋浴間，配合政府政策，提供大瓶裝沐浴精與洗髮精，無主動提供一次性備品 (牙刷、牙膏、刮鬍刀)，洗手台則另設置在房間走道旁。



全台唯一最近海邊的深層海底溫泉「HS-1 一號妍泉」，具有碳酸氫鹽泉與硫磺泉的雙重特性，還富含多種珍稀微量元素矽、銅、鐵、鈣、鎂等，是經日本中央溫泉研究所檢驗過的美肌溫泉。



戶外泳池，泳池邊有躺椅、烤箱、蒸氣室等設施，泳池另一邊就是溫泉區，有好幾種溫度不同的池子，還有 SPA 功能，最能放鬆身心靈。



沙灘特別設置裝置藝術與沙灘排球網，另有兒童專屬玩沙區，孩子在此遊戲、玩沙，爸媽好放心。



白宮行館用餐環境寬廣舒適，早餐超級豐盛，提供了豐富的菜色選擇，基本的沙拉區、麵包區、甜點區、水果區與咖啡機不算，盛菜食台稍微數一下應該有超過四十個，再挑食的住客也沒有理由說吃不飽，選個靠窗位置，眼前就是一望無際的海景。

白宮行舘沙灘溫泉度假村

地址：新北市萬里區瑪鋉路264號

電話：02 2492 6768

官網：https://www.wh-resort.com/

大眾運輸：

1. 台北車站東三門搭乘國光客運1815，萬里海水浴場站下車，步行約三分鐘即可抵達白宮行館。

2. 基隆火車站右前方仁祥醫院旁溫莎堡麵包店前，搭乘基隆客運 790 (基隆金山線)，萬里站海水浴場下車，步行約三分鐘即可抵達白宮行館。

3. 台北市捷運淡水站對面生活工場前面搭乘淡水客運 862，萬里海水浴場站，步行約三分鐘即可抵達白宮行館。

北海岸台2線濱海公路，景點、餐飲推薦：

[野柳地質公園 海蝕地景 奇岩 女王頭]

新北市萬里區的野柳地質公園以海蝕地景及奇岩聞名於世，是大自然鬼斧神工之作，突出於海岸的狹長海岬，經過千萬年的侵蝕、風化交互作用下，逐漸形成蕈狀岩、燭台石、薑石、壺穴、海蝕洞等地質奇觀，讓全長 1,700公尺的海岬，成為北台灣最富盛名的地質公園。

野柳地質公園放眼望去型態各異的奇岩異石、鬼斧神工的自然奇趣，展現大自然的深邃和靈性。有燭台般的圓錐石柱，石柱上方中央有一粒圓石，人稱「燭台石」。燭台石頂上的石珠一種叫做「結核」的特殊岩石，因為特別堅硬、抗風化，海水沖蝕之後就突出於砂岩表面。當結核周圍的砂岩逐漸被沖蝕不見，圓球狀的結核剛露出岩石表面，就成了「球石」或「石珠」。



野柳的砂岩中蘊藏大量化石，一個不注意就會踩到生痕化石或「沙錢」海膽化石，照片這個沙錢海膽化石是目前野柳海灘上發現最大的沙錢海膽化石。



到野柳一定要跟女王頭拍照，才不虛此行。



園區擔心女王頭會風化斷頸，特別選出「皇室家族」新成員「俏皮公主」，讓女王頭有了王位的「繼承人」。



野柳地質公園

地址：新北市萬里區野柳里港東路167-1號

電話：02 2492 2016

開放時間：上午8:00至下午5:00，夏季開放 (7、8月) 時間為上午9:00至下午6:00。

全票：120元 / 優待票：60元

官網：https://www.ylgeopark.org.tw/

大眾運輸：

1. 捷運淡水站前及基隆火車站旁天橋下搭乘「淡水―基隆線 (862號)」，於「野柳」站下車。

2. 淡水捷運站搭乘「716 台灣好行-皇冠北海岸線」，於「野柳地質公園(野柳海洋世界)」站下車。

3. 新北板橋公車站搭乘往金山953 大台北客運公車，於「野柳地質公園」站下車。

4. 台灣大學乘往金山1068 基隆客運公車，於「野柳地質公園」站下車。

5. 國光客運 (1815) 台北總站搭乘台北往金山、金青中心班車，於「野柳」站下車，下車後沿港東路步行約 10分鐘即可到達。

[山海芳園 看海 下午茶 北海岸最佳景觀咖啡廳]

山海芳園景觀咖啡廳位於新北市萬里國聖埔海灘東側岬角高點處，一座卸下國防任務後，美麗轉身成為海景第一排，北海岸看海、喝下午茶的最佳景觀咖啡廳，因門牌號碼又稱「國聖埔9號」。



可頌鬆餅、熔岩巧克力、院長乳酪 (每日限定)、芋頭月見燒、輕乳酪蛋糕與雙色巧克力蛋糕都是山海芳園熱點商品。



山海芳園右側是一大片美麗的海蝕平台，遠方就是野柳海岬，海天一色的山海美景及視野，讓人心曠神怡。

山海芳園景觀咖啡廳

地址：新北市萬里區野柳里19鄰國聖埔9號

電話： 02 2498 5500

營業時間: 週一至週日10:30 - 18:00 (每週三固定公休)

FB 專頁，搜尋：山海芳園國聖埔9號

大眾運輸：捷運淡水站搭 [台灣好行 716 皇冠北海岸線]，國聖埔站下車，步行五分鐘可達。

[金山老街 兄弟食堂 看似平凡的菜色 不平凡]

兄弟食堂，一家由金牌總舖師郭宏徹與二位雙胞胎哥哥，一起在金山老家樓下開的餐廳。這裡沒有菜單，在地熟客都知道那幾道菜好吃，一般來客就到冰櫃點菜或看照片點招牌菜。



兄弟食堂的每一道菜都看似平凡無奇，但聽在地人說起，才知道不平凡。一道髮菜魚捲 (照片：右) 看似是平凡無奇的魚捲，卻是用蝦仁拍打成泥，再加上新鮮花枝漿、荸薺與石斑魚肉所製作，可不是單純的一般魚漿製作的。兄弟食堂自己灌製的墨魚香腸 (照片：左)，更是兄弟食堂的人氣料理。翠花肥腸 (照片：中) 也是招牌菜，使用澎湖空運而來的花椰菜乾入菜，用花椰菜乾的爽脆對比肥腸的軟嫩，在口感上製造衝突對比，讓人驚喜。



兄弟食堂

地址：新北市金山區金包里街2號

電話：02 2498 6458

營業時間：全年無休，上午11:00~21:00

大眾運輸：搭基隆客運790、862、1068／淡水客運862、863／皇家客運1717／國光客運1815／台灣好行 716 皇冠北海岸線 (淡水捷運站 - 金山區公所 - 加投里)，金山區公所(老街) 下車。

2024新北感溫祭 - 烏萬金溫泉祭，集章抽好禮！

活動期間：114(2025)/01/01 - 03/02

遊客只要前往新北市和動配合之合法溫泉業者(包括金山、萬里、烏來、貢寮、八里、三峽、淡水)住宿或泡湯即可索取「集章卡」1 張及獲得第 1 枚印章，並於活動期間內且至其他合作店家單次消費滿 100 元就可獲得另 1 枚印章，集滿 3 枚不同店家的印章後，寄回指定地址，將於 114(2025)/03/14 公布得獎名單在「新北旅客」臉書專頁。

活動辦法、活動獎品與活動店家，詳見：https://newtaipei.travel/zh-tw/calendar/detail/3116



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