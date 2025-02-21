Bar Tarotis 塔羅酒吧環境介紹

從北車的京站出口步行約5分鐘左右，往長安西路方向有一間隱藏感很重的「Bar Tarotis 塔羅酒吧」！初來乍到「Bar Tarotis 塔羅酒吧」，一切都感覺相當新鮮！

近年來，台北車站附近已經有許多特色酒吧！讓喜愛調酒的人能夠享受到不同酒吧帶來的感受！

在門口就已經擺設店內的菜單，即使第一次來這也能一目了然店內的消費模式！

近年來掀起一股「塔羅牌」風潮，不少人在面對困境時，會選擇塔羅牌占卜的方式獲得建議！除了咖啡廳，連酒吧也開始了這類型的模式～

在「Bar Tarotis 塔羅酒吧」，有別以往請塔羅牌老師到店占卜，「Bar Tarotis 塔羅酒吧」直接派出店長來幫你塔羅占卜！可別看店長嘻嘻哈哈的，對於塔羅占卜可說是準到讓你起雞皮疙瘩！

既然是塔羅酒吧，店內的一切裝潢都與塔羅牌息息相關，無論是燈光的照射顏色或是牆上的畫作藝術，一切都息息相關！

「Bar Tarotis 塔羅酒吧」的酒類也是令人眼花撩亂，多種酒一定都是老闆親自挑選進店，還有老闆獨家私藏！來這裡想喝到市面上獨特的酒類，絕對是最棒的夜晚享受！

到「Bar Tarotis 塔羅酒吧」絕對是處處充滿驚喜！就連吧台座位區下方，老闆也是精心設計，特別請人繪製這樣的一面牆～

店內充滿神祕的塔羅氛圍，讓人走進店內彷彿到了另一個奧妙國度中！

Bar Tarotis 塔羅酒吧必點

滷豬頭皮、滷豬腱

在酒吧吃滷味就是這麼特別，沒有像外面一樣西式的餐點，反而是小吃型配個酒，不僅整體模式就連餐點也是與其他酒吧有所區別，讓人印象深刻！

滷味皆由老闆親自滷製，透過老滷方式，將各種滷味滷得相當入味！吃起來也非常軟嫩一點都不乾柴～

無論是豬頭皮或是豬腱，沾上點醬汁吃進嘴中，淡淡的滷香會散發於唇舌間！滷味吃起來相當清爽，一點也沒有過於重鹹感！

剝皮辣椒味噌拌麵

這道剝皮辣椒味噌拌麵的醬汁可是由店家自製的，吃進嘴中滿是香氣，尤其再淋上38%高粱酒，拌一拌吃起來超級清爽！

每一口都吃得剝皮辣椒帶來的辣感，卻又帶著高粱酒濃郁酒香，吃起來相當涮嘴呢！

皮蛋拌麵

這碗皮蛋拌麵也是絕對必點之一！皮蛋再尬上店家自製的醬汁，淋上38%高粱酒，將拌麵拌勻吃起來好香、好美味！

每一口吃起來都有獨特的清爽感，雖然是台式鹹食，卻一點都不膩口，根本停不下來！

皇帝

這一杯「皇帝」的酒道盡一切，在「Bar Tarotis 塔羅酒吧」中喝得到外面沒有的調酒，調酒名稱也與塔羅牌相關！

這杯皇帝基底是泥煤威士忌搭配上白蘭地，再加入香艾酒，醇厚的泥煤威士忌喝進嘴中是那樣的溫和，看似衝擊的白蘭地意外的被交織出溫順感，微苦的香艾酒最後帶來回甘感，每一口餘韻都縈繞舌尖，細膩而深邃！

Bar Tarotis 塔羅酒吧占卜心得

其實，老闆一開始只問我說要占卜甚麼，我是說跟工作以及大概說一下想占卜的原因，沒有說明做甚麼類型，占卜出來得很準，準到讓我雞皮疙瘩

一開始先把塔羅牌全部放桌上，會分三個區塊自己抽出牌，翻面後的牌每一張起來都超美，結果都有著很深的含意！塔羅牌算出來的後，也確實說明到我目前遇到的狀況

最誇張的是，無論優點缺點一次都說清楚了！

從沒算過塔羅牌的我，第一次就獻給「Bar Tarotis 塔羅酒吧」，尤其老闆和店員的熱情介紹還有一切美味的餐點！

不得不說，「 Bar Tarotis 塔羅酒吧」真的是一個充滿神祕塔羅氛圍的酒吧～如果你也有算塔羅的需求，又想喝杯調酒，絕對要到Bar Tarotis 塔羅酒吧一趟！

算完塔羅後還可以有自己專屬的塔羅調酒呢！

※未滿18請勿飲酒，開車不喝酒，喝酒不開車※