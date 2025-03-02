[ 宇 治 _ 宇 治 川 京 料 理 ]

"宇治" 是抹茶的故鄉，除了有著名的抹茶店-中村藤吉、伊藤久右衛門外，如果想吃道地的日式便當、抹茶鹹食料理、欣賞綿綿不絕的宇治河川的話，"宇治川旅館" 會是最適合午餐的地方

在"宇治"的中午，來到了這家位於宇治老街入口處的"宇治川旅館"，開始解構高級的日式便當

[ 初 訪 _ 宇 治 川 京 料 理 ]

"宇治川旅館" 位於宇治老街入口，淡雅的鵝黃色房子，凸顯斗大的黑字招牌~

乘坐電梯，來到用餐的場所~

由於是榻榻米，因此需要換鞋子( 請注意 )

如果人少的話，可以自己選擇想要用餐的座位，想當然，靠窗的座位是優先選擇

菜單的種類偏向健康、素雅、營養充足的便當、套餐為主，有些套餐根據季節會做些微的調整。

最有名的必點招牌-宇治川便當

等著我來解體吧~

點完餐點後，服務員貼心的附上熱茶跟紙巾，喝口茶，靜靜等待日本便當的到來~

[ 經 典 _ 宇 治 川 便 當 ]

必點_宇治川便當

價格_2500日幣

餐點內容_關東煮、天婦羅、海苔飯、抹茶小丸子、生魚片、涼拌豆腐、抹茶蕎麥麵、熱湯、醬油。

清淡涼爽的豆腐，滑嫩的口感，緩緩滑入口中，慢慢撐開味蕾，是最佳的前菜料理~

粒粒分明的白米飯，撒上翠綠色的海苔粉，每咬一口，自然的生鮮味道在嘴裡溢出，散發淡淡的清香。

如果想來點重口味，鮮黃的酸黃瓜以及醃製瓜類，酸甜微妙的口感，與海苔飯營造不同的味覺饗宴。

看看這鬆軟的白米飯，翠綠色的海苔粉依舊黏附在白米飯上，說明了是熱騰騰的米飯以及新鮮的食材。

精緻的關東煮，有玉子燒、山藥塊、秋葵等日式料理常見的食材。

一小塊黃澄澄、柔軟的玉子燒，彷彿棉花的口感，軟軟的甜味在嘴裡逐漸化開。

潔白的山藥塊，浸過充滿鮮味的高湯，熱騰騰的脆脆口感，想必能使我的胃更加強壯~

最美麗的莫過於這種關東煮，鵝黃色的鬆軟+粉紅色的鮮嫩，視覺配色彷彿在迎接春天的到來~

晶瑩剔透的生魚片，配上五顏六色的花瓣裝飾，顯得更加可口~

新鮮的蘆筍、茄子裹上金黃的麵衣，成為一盤美味健康的天婦羅~

安妮王最喜歡的正是這小碗的抹茶蕎麥麵，建議高湯與麵分開吃，因為高湯的味道算重，安妮王覺得有點品嘗不出抹茶蕎麥麵的味道~

蕎麥麵，由蕎麥種子加工製成的蕎麥粉配以麵粉及水製作而成的麵條。根據蕎麥粉的比例不同做出來的蕎麥麵原來也會有不同的名字，例如，材料中蕎麥粉占80%的話會叫作「二八蕎麥麵」，如果是100%蕎麥粉的話就會叫作「十割蕎麥麵」等。因為蕎麥麵營養豐富，可以降低血脂，所以深受日本人的喜愛。在京都、宇治一帶最具有特色的蕎麥麵，便是加入抹茶粉的綠色蕎麥麵，除了有濃郁的蕎麥味道外，更散發一股清新淡雅的茶香。

享受美味便當的同時，看看悠遠廣闊的宇治川，湛藍的天空+綿綿河流，歡喜地度過在宇治的午餐時間

店名 : 京料理・宇治川旅館

地址 : Renge-2-2 Uji, Kyoto 611-0021日本

網址 : http://ujigawa.com/

營業時間 : 11:00-20:00

安妮王建議 : 如果想吃高級的宇治便當，宇治川的京料理是適合的地方，便當的菜色、擺盤非常豐富，而且口味清淡不油膩，而且用餐的客人以日本人、當地人、旅館房客居多，因此用餐環境清靜，可以享受美味便當之餘，看看源源不絕的河川，結束美好的午餐時光

很開心在大阪的五天四夜裡，安排一天來到宇治，吃到好多抹茶料理、換上和服在世界文化遺產拍照留念外，更在宇治川京料理吃到極具特色的日式便當，感謝老天啊~

最後，附上安妮王規劃大阪 / 宇治 五天四夜遊的文章，期待下次還有機會玩關西其他城市

延伸閱讀 大阪+宇治 五天四夜自助行

延伸閱讀 大阪的日常-激安玉出超市

延伸閱讀 大阪黑門市場-必吃必買大攻略

延伸閱讀 大阪黑門市場-黑門三平

延伸閱讀 大阪黑門市場-章魚燒道樂

延伸閱讀 大阪黑門市場-魚福

延伸閱讀 大阪黑門市場-經典河豚料理

延伸閱讀 大阪黑門市場-丸善食肉店

延伸閱讀 PABLO-半熟起司塔

延伸閱讀 明太子吃到飽-天麩羅えびのや

延伸閱讀 高級的英式下午茶-堂島蛋糕捲ロール

延伸閱讀 大阪周遊卷景點-梅田Hep Five摩天輪

延伸閱讀 大阪周遊卷景點-大阪今昔館

延伸閱讀 大阪周遊卷之免費景點-四天王寺

延伸閱讀 大阪周遊卷之免費景點-通天閣

延伸閱讀 大阪周遊卷之免費景點-大阪城

延伸閱讀 大阪周遊卷之免費景點-聖瑪麗亞號+天保山大摩天輪

延伸閱讀 抹茶的故鄉-關西宇治一日遊

延伸閱讀 宇治抹茶必吃-中村藤吉

延伸閱讀 宇治之極致-宇治川京料理

延伸閱讀 宇治之日常-菓子工房

文章標籤