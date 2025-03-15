[ 大 阪 夜 景 _ 梅 田 Hep Five 摩 天 輪 ] ​

在大阪的第一個晚上，來到有梅田地標之稱的 - 梅田Hep Five 摩天輪，是世界首座結合建築物的大紅色摩天輪，因此，搭乘完後，還可以順便去逛街血拚，一舉兩得。至於購票方式，安妮王大致歸納三種

1. 梅田Hep Five 摩天輪預先購票連結在此，請點閱

2. 現場購票，請投500日幣。

3. 出示大阪周遊卡，可以免費搭乘

[ 初 訪 _ 梅 田 Hep Five 摩 天 輪 ] ​

梅田Hep Five 摩天輪 在 梅田Hep Five百貨裡，搭乘地鐵到梅田站就會看到，是非常明顯的目標。

梅田Hep Five百貨主要販售衣服、玩具、餐廳進駐等，想搭乘鮮紅色摩天樓，請搭電梯到7樓。

來到七樓，即可看到一張門牌，說明搭乘摩天輪時，禁止飲食、抽菸、一台最多供四人搭乘等，另外，摩天輪轉一圈大約10分鐘，也就是說，10分鐘=500日幣，以摩天輪而言，算是一般價位。

之後，購票完給工作人員 "逼逼" 後，跟著人潮排隊去~

雖然人潮眾多，不過流動速度非常快，大約等了10-15分鐘後，就開始搭乘壯觀的小紅摩天輪了

[ 體 驗 _ 梅 田 Hep Five 摩 天 輪 ] ​

1. 打卡拍照體驗 搭乘 Hep Five 摩天輪之前，工作人員會幫你跟摩天輪拍照，結束後，可以向櫃台領取+購買照片，大約500日幣；也可以選擇不拍不買，或者可拍不買。

2. 衛生性 即將搭乘摩天輪的包廂，工作人員都會用酒精+抹布擦拭過，給下一批乘客一處乾淨整潔的環境。

3. 資訊彙整性 在小小的包廂內，北、東、西、南的玻璃，印有對應的地標，應證 "麻雀雖小，五臟俱全" 的真理。

鮮紅的鋼筋支架構築的世界

隨著時間緩緩轉動

從裡到外

窺看事物的另一種面貌

白日，陽光，建築氣派

夜晚，路燈，人潮彭湃

摩天輪逐漸升起

迎接大阪的都市之夜

一幢幢的高樓大廈

透著明亮的燈光

街上的車潮、人群

反映了大阪安全的一面

景點 : 梅田 Hep Five摩天輪

地址 : 大阪府大阪市北区角田町５−１５ HEP FIVE ７階

營業時間 : 11:00-22:45

網址 : https://www.hepfive.jp/

安妮王推薦 : 以日本摩天輪而言，梅田 Hep Five摩天輪增加了打卡拍照的服務，為遠來的觀光客締造美好的回憶，是一種成功的行銷手法。另外，在搭乘時間上，夜晚雖然可以看見大阪市區的面貌，不過，根據官方網站的訊息，可以在離地面106公尺的最高點，看見明石海峽(黑漆漆的晚上看不到啊!!!!)，因此，安妮王建議如果搭乘 梅田 Hep Five摩天輪 的話，或許傍晚會是比較好的時機，不僅可以看到繁華的大阪市區、遠遠的明石海峽，體驗完後順便在百貨公司吃晚餐、逛街，結束美好的大阪之夜

來到不同國家，如果想眺望城市的市井面貌，"摩天輪" 會是許多遊客的選擇之一，除了悠閒的欣賞這座城市的街道、建築外，摩天輪周遭的商機、景點更是無限的觀光財。

舉個例子，以世界最古老的摩天輪-維也納而言，門票約台幣360元，以精緻的玩具、積木之呈現手法，述說摩天輪的血淚史，給遊客一種寓教於樂的感受；木質打造的包廂摩天輪，容納8人乘坐，10-15分鐘的體驗後，緊接著是紀念品區，以及附近充滿歡樂的遊樂園，打造親子、小孩之天堂景點。

延伸閱讀 維也納-全世界最古老的摩天輪

因此，反觀梅田 Hep Five摩天輪，在充滿商城、購物中心的梅田市區中，巨大紅色摩天輪的出現，不單單是梅田的地標，更是在喧擾、繁忙的都市生活中，一處尋得短暫寧靜、休閒的場所；透過大阪周遊卷，免費體驗小而美的摩天輪之景。

最後，附上安妮王規劃大阪 / 宇治 五天四夜遊的文章，期待下次還有機會玩關西其他城市

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