[ 大 阪 生 活 今 昔 館 攻 略 ] ​

安妮王在大阪的第二天一早，使用大板周遊卷2日卡，免費搭乘地鐵到 "天神橋筋六丁目3號出口 "後，來到了"大阪生活今昔館" 。

"大阪生活今昔館" 除了有著名、仿古的大阪街道外，更可以在館內體驗和服，穿著和服在館內參觀，彷彿回到古時候的大阪。

以下，為大家介紹 "大阪生活今昔館" 的購票、參觀歷程

[ 購 票 _ 大 阪 生 活 今 昔 館 ] ​

在一樓，有清楚的路標指示，"大阪生活今昔館" 的購票入口在館內八樓。

搭乘電梯後，來到了八樓購票入口~

以票卷種類而言，大人600日元，高中生、大學生300日元（中學生及中學生以下免費）另外，(特別展示時需另付特別費用)，最重要的是，持大阪周遊卡免費

[ 仿 古 _ 大 阪 生 活 今 昔 館 之 街 道 ] ​

古代的大阪街道

透過畫作散發的風光

若隱若現

現場，只能用人山人海來形容，擬真仿古的大阪街道，精緻的木製建築，幾乎是神還原阿~

每一棟建築可以入內參觀，房子內的器具、裝飾品經過一番考古講究，呈現當時的大阪風貌。

然而，最吸引安妮王的仍然是 "天氣"，結合投影螢幕與燈光效果，在不同的時間內，經歷早晨、中午、打雷、夕陽以及夜晚等天氣

在小小的館內，一棟棟精巧的木製建築、古代器具以及天氣投影幕，彷彿讓人置身於古時候的大阪，走入畫作，體會當時的風光。

[ 初 訪 _ 大 阪 生 活 今 昔 館 之 展覽 ] ​

除了深入其境的展場空間外，下一層，來到擁有袖珍模型建築的展覽區~

這一區主打的是近代的大阪建築，透過手工製作的建築模型，完美呈現不同時期的大阪建築、街道

大阪建築模型不僅空有外觀，房子內部的隔間、家具完整呈現。精細的展示品+高品質的展覽，讓大阪生活今昔館就算在平日也能吸引許多學校選擇此地進行校外教學，是一處富有教育意義、傳承大阪歷史文化的景點。

景點 : 大阪生活今昔館

地址 : 大阪府大阪市北区天神橋６丁目４−２０ 住まい情報センタービル8階

交通方式 : 搭乘地鐵到 "天神橋筋六丁目3號出口 "

營業時間 : 10:00-17:00

網址 : http://konjyakukan.com/

安妮王推薦 : 透過大阪周遊卷，可以免費參觀 "大阪生活今昔館" 。館內主要分為兩區，大阪街道區，將古代大阪的街道場景擬真還原，讓人有種深入其境的感受；現場雖然有推出和服體驗，然而，如果太晚去的話，需要排隊的，因此，安妮王只能另排其他景點進行和服體驗 ；另一區則是大阪建築演變區，利用紙建築模型，展示品以及導覽，傳遞大阪建築的演變史。"大阪生活今昔館"，讓原本枯燥無味的歷史內容，透過生動的展覽，吸引許多當地學校選擇此處校外教學，是遺物寓教於樂的觀光景點

如果要將 "大阪生活今昔館" 納入旅遊行程的話，安妮王建議是早上10:00，一開館的時候就過去，因為人潮真得有點多，況且是平日去~

另外，參觀完 "大阪生活今昔館" 後，旁邊則是 "天神橋筋六丁目商店街" ，在漫長的街道上，餐廳、店家此時陸陸續續地開始營業，正好享用午餐，飯後消食逛逛的最佳路線~

最後，附上安妮王規劃大阪 / 宇治 五天四夜遊的文章，期待下次還有機會玩關西其他城市

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