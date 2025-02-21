東京旅遊自駕來到河口湖，河口湖有很多鄉土料理店家，餺飥是河口湖的特色美食，建議可選擇一家店用餐。

原本我是要去不動茶屋用餐的，結果我們造訪的那家店面當天沒開，就臨時改來【甲州ほうとう小作】，用餐空間很大，生意也是相當好，我們稍微等待一下就入坐享用美食了。

日本上網一天只要89元

富士山河口湖美食「甲州ほうとう小作」，河口湖鄉土料理餺飥、馬肉刺身!

我們來到的是甲州ほうとう小作河口湖店，另有多家分店，河口湖店距離河口湖IC約10分鐘車程，距離河口湖車站約1.5公里路程，餐廳提供諾大停車場，可停放70台車子，自駕停車很方便。

■ ADD:山梨県南都留郡富士河口湖町船津1638-1

■ TEL:0555-72-1181

■ 營業時間:11:00～20:00

■ 官網

進入餐廳需要脫鞋，入門後有大大的鞋櫃可以放置鞋子。

生意很好，一入內就見到滿滿人潮，還好餐廳桌位數多，等待時間沒有預期中久。

等待用餐須自行填寫登記表，寫上姓名及人數即可，會依照順序安排座位。

很寬敞的用餐空間，是榻榻米的形式，有盤腿坐及可以伸腳的桌位，座位數多達250席。

甲州ほうとう小作菜單及價格

除了餺飥、水團等鄉土料理外，也有粥、飯、蕎麥麵及甜點等，有套餐可以選擇。

2500元的套餐

套餐包含餺飥、醋拌海藻、醃菜及馬肉刺身，套餐搭配的是南瓜餺飥，可以附差價更換為其他餺飥。

爽口開胃的醋拌海藻，咕溜滑口。

印象中這是第一次吃馬肉刺身，新鮮彈牙。

南瓜餺飥內有南瓜、馬鈴薯、白菜等多樣蔬食，餺飥就是麵的一種，屬於超寬版麵條，厚度也增加，像是加寬加厚版的刀削麵，厚實麵條吃起來超有感，濃郁湯頭口感也很豐富。

炸豬排豪華套餐

附生菜沙拉、小菜、醃菜、味噌湯及米飯，豬排外酥裡嫩還蠻大一片，小朋友吃得很開心。

相撲水團

跟餺飥很相似的水團，相撲水團配料更豐富，內有好幾顆水團，感覺像是很大顆的麵疙瘩，菜單上也有註明水團是用小麥粉製作的團子，我本身就愛吃麵疙瘩，所以帶有嚼勁的水團我個人很喜歡。

特大炸蝦天婦羅盒飯

我們家大兒子愛吃炸豬排，小兒子很愛吃炸蝦，剛剛好甲州ほうとう小作都有，是親子用餐好選擇。

有三隻大大炸蝦的盒飯附湯及醃菜，折合台幣約三百多元並不貴。

炸雞

大人小孩都愛吃的炸雞也要來一份，香嫩多汁。

天婦羅拼盤

一隻炸蝦搭配多種炸蔬菜，很喜歡日本的炸天婦羅，特別的外酥裡嫩還帶湯汁。

白桃雪酪

吃完主食就想來份甜點，我們還點了白桃冰，是真正的白桃製做的喔，容器就是白桃的皮，好好吃。

附上帳單給大家參考，這是2024年7月消費的，今年不知道有沒有漲價，當時換算成台幣約2100左右。

餐廳還有附設伴手禮販賣部，提供多種類伴手禮販售。

在餐廳外就能捕捉富士山美景，可惜當天雲層較厚，富士山頂被雲遮蔽了。

很不錯的富士山河口湖餐廳，環境空間、餐點服務都不錯，吃飽飽就有滿滿活力可以開始跑景點了！

（旅遊日期：2024/07）

日本上網一天只要89元

其他日本東京文章:

東京旅遊景點「阿美橫町」，藥妝、美食、伴手禮一站滿足，好逛好吃好買!

東京景點「淺草寺」，必拍巨大紅色雷門燈籠、好吃好逛仲見世通商店街!

新宿歌舞伎町美食「しゃぶしゃぶにいむら本店」，老字號和牛壽喜燒、涮鍋、牛排，西武新宿站!

東京上野美食「花神楽パンダ焼き」，可愛花神樂熊貓燒，JR御徒町車站美食!

東京美食，淺草超人氣炸牛排「浅草牛かつ」，整整排了一個多小時才吃到，鄰近雷門淺草寺!

東京美食，JR新宿車站EATo LUPINE「拉麵鴨to蔥」，東京必吃拉麵排隊名店!

日本必買伴手禮 ❙ C³ Happy to Sweet You ❙ 精緻美味ベリーウィッチ 西武百貨池袋本店!

東京壽司吃到飽 ❙ 雛鮨 西銀座店 多達60種食材無限吃 高級寿司食べ放題!

東京人氣景點 ❙ 澀谷露天展望台 SHIBUYA SKY 360度眺望東京美景、夜景!

東京淺草飯店 ❙ THE KANZASHI TOKYO ASAKUSA 鄰近淺草寺雷門、驚安殿堂唐吉軻德!

福しん 浅草ROX前店 ❙ 營業至凌晨兩點的定食、餃子、拉麵，鄰近淺草雷門，東京淺草美食!

新宿高野 TAKANO ❙ 東京旅遊必吃水果蛋糕，池袋西武百貨美食!

明治神宮 ❙ 原木大鳥居、酒樽牆，明治神宮交通，東京景點、東京超人氣神社!

川越冰川神社 ❙ 祈求良緣鯛魚籤、繪馬隧道、人形流，崎玉旅遊、東京近郊景點!

小江戶川越 ❙ 古色古香藏造老屋街道、鐘樓，川越老街美食，東京旅遊、東京近郊景點!

北海道かに將軍千葉店 ❙ 螃蟹料理專賣店，JR千葉站步行5分鐘，東京旅遊、千葉美食!

輕井澤白絲瀑布 ❙ 白雪皚皚白糸の滝，東京近郊旅遊，輕井澤景點!

東京旅遊 ❙ 輕井澤聖保羅天主教堂、舊輕井澤銀座通，日本輕井澤景點!

東京旅遊 ❙ 雲場池，輕井澤三大名所，賞紅葉、浪漫雪景，日本輕井澤景點!

東京旅遊 ❙ 輕井澤王子購物廣場、燒肉光州苑，輕井澤必逛OUTLET，輕井澤景點!

河口湖景點 ❙ 河口湖富士山全景纜車、天上山公園，眺望富士山全景，東京旅遊!

Fujiyama Terrace ❙ 富士山景觀自助餐廳，富士急高原樂園度假飯店buffet吃到飽!

河口湖景點 ❙ 忍野八海，富士山下絕美湧泉群，日本名水百選，東京旅遊!

富士山中湖住宿 ❙ SUN PLAZA HOTEL 富士山中湖，山中湖景、富士山景一次滿足!

看更多東京旅遊文章

注意！！

每個人口感喜好、感受及價值觀不同，文章內容為個人旅遊或享受美食後資訊分享

我喜歡不代表你也喜歡，我不愛不表示你也不愛

純粹與大家分享旅遊或美食資訊，麻煩請自己多做功課、觀看評論後再決定是否前往旅遊或用餐！