春三朝午早午餐無極限！一早就能狂嗑雙倍嫩煎牛排、3隻酥炸大雞腿，飲料直接放入整把香菜，還用新鮮草莓蓋透天厝，台中浮誇系早午餐絕對榜上有名！

春三朝午位於台中西屯上石路，靠近青海路口，餐廳週邊有機車停車格，附近有逢甲停車場(搜尋全聯寶慶店)、家樂福青海站停車場，開車前來也很方便。

這間春三朝午是我們的早午餐愛店，回訪次數超過10根手指。工業風設計裝潢，搭配植栽綠意，聚餐氛圍輕鬆自在，平日上午就幾乎快滿座，建議事先訂位。

3層樓的用餐空間，座位寬敞不擁擠，附有置物籃，也有兒童座椅，貼心提供wifi上網及充電插座。

每人低消為一份正餐或150元飲品，免收服務費，用餐時間90分鐘。春三朝午還是寵物友善餐廳，可以帶著毛小孩一同用餐(需有繫繩或寵物籃)。

春三朝午還設有獨立包廂，慶生開趴、商務會議、求婚、慶功宴、尾牙春酒都好適合，包廂可容納8-20人、包場空間可容納30-70人，有興趣可洽詢店家。

提供餐具、開水、調味料可自行取用，櫃子內備有兒童餐具，還有餐盒及紙袋可自助打包。

春三朝午菜單

有經典早午餐、一盆草早午餐及老饕加價購，點早午餐享飲品半價優惠。

創意口味義大利麵及義式燉飯，可加價升級套餐。

季節主打特調、咖啡、手搖飲，單點蛋糕搭配飲料享半價。還有冬季限定草莓透天厝，主餐加購380元。

蔥鹽查理牛排 410元

春三朝午的經典早午餐拼盤，餐點內容物有嫩煎牛排、蔥鹽醬、楓糖吐司、綜合生菜、胡麻豆腐、太陽蛋、蕈菇濃湯。牛排嫩煎至七分熟，鎖住飽滿肉汁，搭配自製蔥鹽醬，更能襯托牛排的肉香甜味。蔥鹽牛排真是香氣迷人的獨特組合，特別是早上10點就能吃到牛排，對於肉肉控而言，實在是很幸福的享受！







蔥鹽查理牛排餐除主食外，還附有濃郁滑順的蕈菇濃湯、清爽可口的綜合生菜佐胡麻醬、灑滿柴魚片的開胃胡麻豆腐，以及我最愛的春三朝午楓糖吐司，入口蛋香柔軟的法式吐司，帶有楓糖甜味，蔓越莓果乾點綴出酸甜滋味，真是百吃不膩。

秘辛叻沙雙倍牛排義大利麵 595元

新推出的南洋風味叻沙義大利麵，搭配雙倍肉量的牛排，再放上一隻金黃玉米，看似簡單的組合，卻是超級豐盛過癮，而且味道真的很搭超好吃。叻沙義大利麵加入小蝦米及椰奶，飄散獨特香料香氣，固定辣度微微辣，義大利麵香滑順口，入口就是滿滿的南洋與南義陽光活力，很幸福。





雙倍牛排就是過癮，超狂肉量搭配叻沙風味的義大利麵，一口接一口，好吃停不下來。炸過的金黃玉米，帶有奶油香甜。義大利麵本來就是春三朝午的拿手料理，這回再配上叻沙醬汁，簡直解鎖味蕾的新世界，好有創意好好吃。





泰式轟炸雞腿義大利麵 460元

剛剛是雙倍牛排，這盤又更誇張了，直接上3隻酥炸大雞腿！泰式酸辣風味的義大利麵，帶有檸檬清香酸爽，固定小辣，但我覺得辣度滿明顯的，很開胃，麵條也很彈牙。現炸雞腿外皮金黃酥脆，肉質滑嫩多汁，沾上泰式醬汁，更為解膩。春三朝午的炸雞腿挺好吃的，而且尺寸很豐滿，吃完一隻雞腿就不太行了，更別說是三隻雞腿，都搞不清楚這盤是要吃雞腿還是義大利麵了！吃不完打包回去，幾乎都可以當兩餐正餐了。

黑芝麻瀑布茶歐蕾 單點220元，搭早午餐110元

這杯是春三朝午招牌「溢出來瀑布牛奶茶」的進化版，升級成黑芝麻奶蓋。以無糖鮮奶茶為基底，瀑布流瀉般的甜奶蓋，加入了濃郁芝麻醬，搭配蜜珍珠，好看又好喝。芝麻風味奶蓋超加分，順口好喝不甜膩。

香菜爆檸純蜜茶 單點260元，搭早午餐130元

一款讓討厭香菜的人驚嚇指數破表的飲料，但其實芫荽作為一種香料茶，味道是清新雅致的。這杯飲料以蜂蜜檸檬為基底，加入些許烏龍茶，略帶茶香，層次感更豐富。放上一大把新鮮香菜，如果直接喝，其實不太有那種嗆刺的香菜味，更多的是檸檬蜂蜜酸甜清爽。我會建議飲用前先用攪拌棒把香菜整個戳攪壓搗入味，才能釋放香菜獨特風味，更大膽的話，可以邊嚼香菜、邊吸飲料，樂趣多多。

草莓透天厝 單點420元，主餐加購380元

每日限量供應，季節限定飲品。名字取得超可愛，用新鮮草莓起厝，每棟草莓透天厝，至少會有15顆以上草莓。新鮮草莓高塔，搭配奶油擠花。玻璃杯內容物有點像是草莓寶盒，層層堆疊的戚風蛋糕、香橙卡士達、OREO巧克力碎片、草莓切片及自製草莓醬，酸酸甜甜的夢幻甜點，份量不少，適合2-3人分食，草莓控別錯過。

春三朝午一直是水星人的愛店，每次有朋友來訪要約早午餐，必定選這家，餐點從來不讓人失望，尤其是他們的新菜色，總能延續原有受歡迎的料理元素，在風味或視覺上做更進一步的創新和突破，難怪能在逢甲商圈屹立不搖，而且份量都超豪邁的，吃得飽又吃得美味，好拍好分享，真的是值得一再推推的早午餐！

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