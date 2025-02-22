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* 拍攝日期 : 2025年2月15日下午

* 拍攝地點 : 台北市國立國父紀念館

* 花開狀況 : 八重櫻四成，河津櫻八成

近年來國父紀念館也跟上中正紀念堂的賞櫻潮，在館內東西向與南北向各有一處櫻花林，1月27日除夕前一天，與2月15日情人節後一天，前後造訪國父紀念館兩次，花況卻是大不同，氣候變化實在太快，櫻花的綻放與凋零又跟氣溫高低息息相關，一不小心就容易錯過，第一次造訪時，介於逸仙路與光復南路之間，東溪巷原三張犁支線懷舊步道遺址，已經蛻變成一條八重櫻的日光大道，完全還不見花開蹤影，而位於翠湖後方南北巷的小型河津櫻林也只有綻放幾朵點綴著湖景，等到2月15日情人節過後第一天二訪，八重櫻日光大道上的櫻花林兩排整齊對映，一路在警衛亭與椰子樹間，跟春風玩起捉迷藏，因為個頭長得高，遊客觸不到，八重櫻的花朵又小，賞花客只能仰望陽光投射下的八重櫻，約莫開了四成，反而在不受遊客干擾下，恣意伸展展現春回大地的喜悅，國父紀念館的遊客大都是親友一起前來，或者是子女陪著長輩散步在日光大道上，一邊欣賞八重櫻的美麗花容，一邊曬曬太陽，逛累了就在路邊的椅子上休息，十分愜意!

一路走到底，就來到了翠湖後方的河津櫻林，這片不算大，無法跟新店陽光運動公園或陽明山的大片的河津櫻林相提並論，但小也有小的恬靜舒坦，因為河津櫻樹長得不高，所以人們自然容易親近，或自拍或拍合照，今年發現河津櫻已經從翠湖後方，一路加種延伸到光復南路旁的餐廳與國父紀念館大門口，當天好天氣，抵達時發現已經有些櫻花樹花朵落盡開出了新葉，這實在很難拿捏，寒流過境陰天時沒有陽光拍不出春花燦爛的豐盛光耀，晴天時天一熱花朵就加速凋零，身手快一點的就上演了繁花落盡綠葉迎風飄搖的戲碼!

喜歡賞櫻的朋友， 國父紀念館與中正紀念堂剛好位於台北市東西區兩端，把握時間趕快去賞櫻，捷運很方便，搭乘北捷松山新店線在中正紀念堂站，或是轉搭板南線在國父紀念館站出站，走路一分鐘就抵達，因為三月杜鵑花與繡球花已經準備接手，吸引大家前去賞花!

國立國父紀念館

館址： 110054台北市信義區仁愛路四段505號

服務台諮詢電話： (02)27588008 #546

本館電話： (02)27588008～15

交通資訊：

聯營公車：204、212、235、240、254、261、270、282、288、299、651、672、967、忠孝幹線、仁愛幹線、承德幹線。

捷運(板南線)：國父紀念館站3及4號出口

官方網頁 : 國立國父紀念館





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