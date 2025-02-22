說到新竹秘境景點，絕對不能錯過「被上帝遺忘的部落」司馬庫斯

這裡不僅擁有台灣最壯觀的 巨木群步道，還保留了原始森林的神聖氣息，走一趟，就像進入仙境般的秘境

這篇文章就帶你深入司馬庫斯步道攻略，一起感受這片山林的魅力吧

司馬庫斯（Smangus）是台灣最原始的泰雅族部落之一

位於新竹尖石鄉，海拔約1,500公尺，四周被壯闊山巒與雲霧繚繞的森林包圍

因為過去交通不便，長期與外界隔絕，讓這裡保留了最純粹的自然景觀，因此有了「上帝遺忘的部落」這個美稱

但其實！上帝並沒有遺忘這裡，而是特別珍藏起來，讓我們來朝聖

司馬庫斯交通方式｜怎麼去司馬庫斯？

雖然過去來到司馬庫斯比較不方便，但現在已經可以自駕前往囉

🚗 自行開車：從新竹出發，經由台120縣道接竹60 鄉道，再轉入尖石鄉道路，沿著指標行駛約4小時可抵達

🚌 大眾運輸：搭火車或高鐵到新竹站-->轉搭「新竹客運 5630」至尖石鄉公車站

需包車或預約接駁車上山（當地有許多民宿提供包車服務）

地址：新竹縣尖石鄉玉峰村14鄰司馬庫斯2號

每年2月至3月，司馬庫斯迎來最浪漫的櫻花季

這裡的櫻花不同於市區，因為海拔較高，花期較晚

當北部平地的櫻花開始凋謝，司馬庫斯的山櫻花才開始盛開

🌸 最佳賞花時間：2月下旬至3月中旬

🌸 賞櫻地點： 司馬庫斯部落、巨木群步道沿途

🌸 特色： 粉紅櫻花搭配翠綠森林，宛如日本秘境

目前花況： 牌樓區的櫻花約開2成多，預計未來幾週將陸續盛開

如果你喜歡櫻花，一定要在這個季節來訪，走在滿是櫻花的步道上，彷彿置身童話世界，超級夢幻

如果想深度體驗司馬庫斯，建議住一晚，享受夜晚的靜謐與清晨的雲海美景

迦南小木屋超夯的，視野超好的，一房難求

迦南餐廳裡面的美食都很好吃呢，讓你品嚐原住民美食，感受部落的溫暖

抹茶跟巧克力都好濃郁，好好喝

勇士部隊小火鍋也是必推

來到司馬庫斯景點推薦 No.1，那絕對是司馬庫斯巨木群步道

這條步道總長約5.2公里（單程），沿途可以欣賞到高聳入雲的紅檜與台灣扁柏

其中最壯觀的「巨木之王」樹齡超過 2,500 年，直逼阿里山神木

司馬庫斯步道攻略 🥾

📍 全長：約5.2公里（單程）

📍 步行時間：來回約4-5小時

📍 難度：中等，適合有登山經驗者

📍 特色：台灣最壯觀巨木群、芬多精爆棚、原始森林美景

走在這片新竹最美森林步道 上，陽光透過樹葉縫隙灑下，空氣中瀰漫著濃濃的檜木香氣，每一步都讓人感受到大自然的療癒能量

真可惜司馬庫斯櫻花林的櫻花還沒有開

司馬庫斯不僅是新竹最美森林步道，更是台灣難得一見的自然奇蹟

來這裡，你可以遠離都市喧囂，沉浸在芬多精天堂，與千年巨木對話，感受大自然的療癒能量

如果你喜歡戶外冒險、熱愛大自然，那麼司馬庫斯絕對是你的夢幻目的地

趕快安排一趟司馬庫斯之旅，來這片「被上帝遺忘的部落」，探索屬於你的秘境吧

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