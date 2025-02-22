板橋國光小館巷弄內的家庭小吃，價格親民多點幾道菜也不會花太多錢，口味還不錯，鹹淡適中

國光小館鄰近板橋自強新村附近，雖然離捷運站一段距離，但來用餐的客人還不少喔!

店內內用位置不多，若是多人前來聚餐記得先行訂位

店家相關資料

國光小館

地址： 220新北市板橋區國光路44號

電話號碼： 02 2960 2425

營業時間: 11:00~14:00 17:00~21:00

公休日:周二

店門口就是很常見的住家附近的家庭小館，雖然店面滿普通的，但是在GOOGLE上好評價可不少

菜單/DM

菜單如上提供給各位參考，價位頗為親民，除了菜單上既有的菜色之外

牆上黑板上還會有幾道特色菜(這一次我忘了拍了)

這一次我們六大兩小一起來用餐，大人平均花費下來還不到四百元喔!

來看看我們吃了些甚麼?

蒜爆松阪

Q彈的松阪，搭配大量的蒜苗，加上一些豆鼓的鹹香味非常下飯

國光小館提供的白飯口感是我喜愛的偏軟Q的口感，平日甚少吃白飯的我，當天也吃了不少的白飯阿

鳳梨蝦球

這一道鳳梨蝦球就略微普通了

老皮嫩肉

這一道老皮嫩肉我們之前吃到的滿不一樣的!豆腐吃起來滿嫩口的，搭配鹹香的醬汁一起吃也是成為下飯的一道菜色

筍乾滷肉

這滷肉的顏色感覺就是魯上一陣子的色澤了!不過瘦肉部份吃起來有點略微乾柴

不過肥肉的部分不會過於膩口!搭配底下的筍乾一起吃滿不錯的

國光四味雞(半隻)

半隻雞的份量還真不少，雞皮吃起來QQ彈彈的，雞肉本身略帶點咬勁不乾柴，紮紮實實肉感十足。

雖然看起來是紅通通一片的調味，但吃起來辣度不會很高，是大人可以接受的辣度!

這辣度除了辣椒本身的辣度之外還帶有濃濃的蒜香，夏天吃一定很開胃

櫛瓜番茄蛋

國光小館的番茄蛋屬於偏甜的番茄蛋，底下的櫛瓜切得厚厚一片先煎軟再搭配甜甜的番茄蛋一起吃

又是一道下飯的好菜色

在國光小館我們點的幾道菜都是偏湯水多一點的菜色，應該是店家部分的特色吧

雖然湯汁多了些但調味其實還滿適中的，很適合熱愛白飯一族的人前來用餐

點個幾道菜就可以吃一堆白飯了!覺得可以吃很飽又不會很貴喔

國光小館雖離熱鬧的板橋車站有一段距離，但來用餐的客人不少大多都是經常來的常客

口味好份量又不會很少，整體來說都很不錯!

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店家/景點資訊

店家名稱：國光小館

所在地址：220臺灣新北市板橋區國光路44號

營業時間：日 一 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話：02 2960 2425

備註資訊：

營業時間: 11:00~14:00 17:00~21:00

公休日:周二 Google即時導航





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