想找個遠離塵囂、苗栗獅潭賞櫻秘 蓮台山妙音淨苑一定要收藏！每年二月中，這裡百米櫻花步道化身粉色仙境，昭和櫻、八重櫻、吉野櫻接力綻放，搭配莊嚴的寺廟建築，宛如走進京都的靜謐時光。

開車從台中市區過來約一個多小時，停好車就能直接沉浸在櫻花夢境，山間的寧靜、微風搖曳的花瓣，還有讓人放慢腳步的禪意氛圍，輕鬆又療癒。這個春天，就來這裡與櫻花來場浪漫約會吧

最新花況：2025/2/18

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蓮台山妙音淨苑 苗栗賞櫻推薦

從72快速道路下來，依循導航就能輕鬆抵達蓮台山妙音淨苑！沿途山路平穩又好走，但有些路段偏小，需要稍微會車，一路都有滿開的李花和櫻花，相當療癒

蓮台山妙音淨苑 附設有多處停車場，入場免門票，櫻花種類相當多元，隨著停車場邊栽種，及後方的步道，二月中到訪時，率先八重櫻綻放約六成

蓮台山妙音淨苑的寺廟建築帶些日式感，拍照時帶些屋簷角度，就能呈現京都氛圍，還有優雅的李花相伴，桃白相間更顯意境

櫻花樹下隨地而坐，與盛開櫻花樹合影真的超浪漫，就算平日到訪其實人潮也不少，看似上方背景沒人是我有稍微把人潮P掉

沿著步道往上走會發現從桃色八重櫻轉換為粉色系，大晴天來訪，真的是怎拍怎出片，賞櫻不要辛勞飛日本，就近的苗栗國就相當綺麗

還有一處設置好走的山林步道，氛圍清幽寧靜，縈繞檜木香氣，一旁也都有設置木頭座位，要坐著小憩休息也很適合

登至最高點，視野超級遼闊，可眺望獅潭市區景緻，山林間桃色櫻花點綴其中，增添幾分溫柔

建議來蓮台山妙音淨苑可留一至二小時，悠晃在山林間，讓自身步調緩慢下來，想把握賞花的朋友要把握一下，盡量安排在二月底前前往唷，當天我們是安排從泰安下山至此，也能再安排周邊大湖採草莓，來個愜意的一日遊

蓮台山妙音淨苑

地址： 354苗栗縣獅潭鄉

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