逢甲商圈新店報報！平價超值的寶藏餐廳 奉餐館，餐點從炙燒、排餐、主食種類多元，價格佛心內用免低消，還有白飯、湯品吃到飽，憑學生證享全品項9折優惠，打卡還送百元折價券

必點奉天炒飯，蝦仁、絞肉、時蔬料多超澎湃，清爽不膩，還有香氣四溢的胡椒草蝦、柔軟多汁的無骨牛小排，連烤香魚一隻只要40元，花小錢就能大滿足，學生與小資族請務必收藏

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奉餐館 在哪裡？

近期新開幕的 奉餐館 就位在逢甲商圈內，鄰近便當街，從傍晚營業至深夜，餐點從燒烤、排餐還有份量十足的炒飯、拌飯等，價位平實親切，內用還享白飯、湯品吃到飽，小酌吃好料，天天報到也不傷荷包

奉餐館複合式餐廳｜ＦＢ

地址：台中市西屯區文華路127巷26號

時間：17:00–22:30（週一休息）

電話：04 2452 8850

奉餐館 環境

店內座位有吧台區及桌位，風格簡約，餐點料多實在加上甜甜價格，甫開幕就迅速累積不少人氣

奉餐館 菜單

奉餐館 餐點從主食類、排餐類，還有炙燒火烤類都有，來這搭餐小酌，更能吃飽飽，最低60元起，價格超實惠

除了定番菜單，也會不時推出隱藏版料理，通通都寫在小黑板上，烤香魚一隻只要40元，5S等級干貝6顆也只要90元，這價位便宜到讓人驚呆，就想問老闆你還要不要賺錢

奉餐館 菜色

內用湯品、白飯免費續，這天氣來碗熱呼呼清甜湯品，暖心暖胃

胡椒草蝦

濃郁的胡椒香氣縈繞嘴中，蝦肉鮮甜交織微微胡椒辣意，涮嘴到不行

無骨牛小排

牛肉鮮嫩到不用費力咬就能輕鬆分開，咀嚼間肉汁在嘴裡瞬間爆發，滿是牛肉鮮甜，搭配一旁酸黃瓜酸溜解膩

烤香魚 40元

沒看錯，就是一尾40元，這價格真的太佛啦！香魚外皮微微煎烤到金黃香酥，裡頭魚肉柔暖細嫩，每口都是鮮甜味縈繞

鮭魚菲力

外層煎到微酥金黃，帶著迷人焦香氣，切開是扎實飽滿的魚肉紋理，口感有咬勁但不乾柴，越吃越覺得越鮮甜味

紐西蘭牛舌

肉質細緻帶Q的咬勁，讓人牙齒有種被滿足的感覺。那股烤香與牛肉的鮮甜在嘴裡慢慢散開，簡單搭配點海鹽，滋味直接升級

伊比利豬梅花

肉質極度軟嫩，完全沒有豬腥味，外層煎得微焦酥香，鎖住滿滿肉汁，一口咬下滿是淡雅香甜

奉天炒飯

這碗炒飯份量豪邁到讓人看了都滿足！蝦仁大顆又彈牙，絞肉細緻香醇，還有爽脆時蔬點綴其中，每一粒米都炒得粒粒分明，裹著淡淡的醬香，風味輕盈卻完全不乾不油膩，整體層次豐富到讓人一口接一口

炒青菜

價格親民的炒青菜，50元滿滿一盤，每片高麗菜都保持著清脆口感，微微鑊氣搭配蒜頭香氣，簡直是絕配

活動好康

1. 憑學生證所有餐點9折優惠

2. 來電打卡、分享、滿星好評及贈送百元折價券

3. 凡加入會員並儲值1000，即贈送10份炒飯提領卡

4. 即日起至115.01.25止兩人同行9折優惠，三人以上85折優惠

5. 自115.01.01起消費滿300即贈送精美小禮物(限量100份)

奉餐館 逢甲商圈超值美食新選擇！餐點從炙燒到排餐，每道都好吃又實惠，內用免低消，還有白飯、湯品吃到飽。學生證9折優惠、打卡送百元折價券，超划算！必點奉天炒飯、胡椒草蝦、無骨牛小排，還有40元烤香魚，無論份量和價格，都是滿滿幸福感，學生和小資族快來收藏！

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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