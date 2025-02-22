2025年田中蜀葵花藝術季 彰化一日遊｜今年首場蜀葵花季，就在田中窯創藝園區，近兩萬棵蜀葵花從1月18日開始盛開，一路美到4月底， 新增百米許願藤隧道和大草坪，還能體驗手拉胚、泥染、植物拓染、磁盤彩繪DIY體驗，還有滿園的萌貓相伴，讓人玩到不想回家。 經典桶子雞與窯烤麵包更是必吃，門票還能抵餐費超划算，今年春節相揪來這裡奔跑賞花

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田中窯創意園區 在哪裡？





田中窯創意園區 位在彰化高鐵站附近，走路10多分鐘就能到，這天氣散步前往，享受微風超愜意，若開車來，停車也很方便，不用煩惱找車位，這裡可是蜀葵花季限定開放，錯過真的會捶心肝！

門票不分大人小孩 一律100元，還能折底50元餐費，半日行程推薦這樣排：先來場手作DIY，跟園區療癒萌貓擼一波，再去花海拍美照，大草皮許願藤走一圈，再享用桶仔雞加窯烤麵包，堪稱完美

田中窯創意園區

地址：彰化縣田中鎮斗中路二段230巷248號

時間：8:30-17:00

電話：0989-066-337

門票：大人小孩皆為100元，內含50元餐費折抵

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彰化田中擼貓天堂

一進田中窯創意園區，就被一票超親人的喵星人熱情迎接！每隻都自帶療癒光環，撒嬌技能滿點，瞬間被萌到融化，蜀葵花還沒看到，人先在貓咪堆裡黏住了，對貓奴來說，根本夢幻天堂

2025年田中蜀葵花季

田中窯創意園區超大又寬敞，最吸睛的當然是限定登場的繽紛蜀葵花田，各色花朵交織成一片夢幻花海，春節來賞花剛剛好～

蜀葵花能高達三公尺，隨風搖曳的姿態超浪漫，漫步在花田裡，欣賞每種花色細節，園區還有裝置藝術加持，怎麼拍都好看！

到田中窯創意園區賞花之餘，別錯過大草皮及戶外造景，寬敞草坪上放著許多胖嘟嘟的麻雀藝術裝置，萌到讓人拍不停，無論是擺出「小鳥依人」的Pose，還是讓小孩、毛孩在草地上盡情放風，都很適合

今年新增超吸睛的百米許願藤廊道和粉色旋轉樓梯，現在的綠意隧道拍起來已經很有意境，2月下旬還會升級成夢幻的紫色許願藤走廊

田中窯創意園區 桶子雞/窯烤麵包

入園門票100元，還能享有50元餐飲折扣！園區的個人套餐、點心、飲品隨時都能點，隨時解饞。但要想大快朵頤那香噴噴、超多汁的桶子雞古早味套餐，記得要提前預訂喔！

古早味特色餐 桶子雞套餐

強力推薦現烤桶子雞套餐，絕對讓你垂涎三尺！

套餐內含窯烤全雞、雞汁芋頭粥、炒時蔬、鮮蝦、滷豆乾，五道菜超適合家庭聚餐或三五好友一起分食！尤其是那剛出爐的雞皮，金黃油亮、香氣四溢，每一口雞肉都超軟嫩多汁，滿滿幸福

濃郁鮮香的湯頭裡，滿滿的大塊軟透芋頭和多款蔬菜一同熬煮，甘醇清甜

炒時蔬脆嫩爽口，搭配彈牙鮮蝦，還有滷得入味的豆乾，每一口都好滋味，真的是美味滿分！

窯烤麵包

用龍眼木燒製的窯烤麵包，每日新鮮出爐香氣滿滿，軟Q口感讓人著迷，不管單獨品味那份純粹，還是搭配個人套餐裡的長堡系列，兩種吃法都讓人想再來一塊！

窯烤雞腿堡或窯烤鮮蝦堡，兩款口味隨你選！每份套餐都會附上薯泥和飲品，讓你吃得超飽足。香Ｑ的窯烤麵包，夾進軟嫩雞腿肉或彈牙鮮蝦，再搭上爽脆的生菜，一口接一口，根本停不下來！

田中窯創意園區 DIY體驗

植物敲拓染 DIY

來田中窯創意園區，別錯過 植物敲拓染 體驗課程！

建議先預約，把園區裡的植物花卉，用敲拓方式印染到織品上，打造獨一無二紀念品！過程中不僅充滿樂趣，沉浸在藝術和創作的美好中，而且在敲槌時，真的超級療癒！

手拉胚

田中窯創意園區，由超有名的陶藝大師葉志誠老師創立，這裡的手拉胚體驗絕對不容錯過，專人一對一教學，即使首次摸泥巴也能輕鬆上手！

手拉胚體驗大約40分鐘，400元就能做出一個屬於自己的陶藝作品，包含兩塊陶土，一塊由老師帶著你完成，杯子、碗、盤子都能選，還有一塊陶土可以自己挑戰，如果想燒製作品，再加100元即可，這樣的創作體驗，超值得帶回家做紀念

瓷盤彩繪/貓咪撲滿彩繪

瓷盤彩繪，在五寸小瓷盤上發揮創意，繪製獨一無二的盤飾，每個作品含燒製只要400元，還有超萌的貓咪撲滿彩繪

礦物染/泥染

礦物染/泥染 染料來自大地泥土，透過紮染、綁染，再用雙手搓揉布料，呈現色系都是大地色，相當柔和。可選方巾或圍巾，展現個人獨特風格

2025年田中蜀葵花藝術 開跑！春節期間，園區蜀葵花正開得五彩繽紛，正是賞花時機，來這除能沉醉花海中，還能大快朵頤香噴噴、超多汁的窯烤全雞，軟Ｑ澎潤的窯烤麵包，還能親手體驗手拉胚、瓷盤彩繪、植物染、礦物染的藝術活動，最讚還能擼貓療癒一下！今年春節彰化一日遊就來這裡，玩樂吃喝一次搞定

以上文章提供給大家參考囉，文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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