114. 2. 17 (一) 2025士林官邸鬱金香展

每年都會抽空到士林官邸賞鬱金香，看到花展預告就開始期待

為了避開爆滿的人潮，我習慣一大早出門，才能好好賞花拍照

2025士林官邸鬱金香展搭配西洋情人節，以「愛的遇藝」為主題

打造八個異國展區，搭配各色鬱金香花海敘述不同的愛情故事

『愛在荷蘭』

提到"鬱金香"就會想到荷蘭，鬱金香和風車、木鞋營造濃濃的荷蘭風情

入口處的崗哨用各式花卉布置成彩色花屋迎賓

KITTY陪我當早鳥一起來賞花

今年展示超過13萬株來自荷蘭和日本的鬱金香，非常壯觀

『情定礪波』

神社、鯉魚、繪馬帶領大家感受日式氛圍的愛戀情愫

一早遊客不多，輕鬆拍到淨空照好開心啊！

晨光從雲層中露臉，逆光的景色也有獨特之美

花瓣透光的紫色鬱金香，唯美浪漫

私心最愛粉色鬱金香，柔柔的、美美的

色彩繽紛的鬱金香花海，美不勝收

『L.O.V.E』

地景藝術"水流"與愛心圖案裝置，比喻將愛蔓延到全世界

各式花卉圍繞著紅色愛心，這畫面非常溫暖人心

借位取景就能拍出置身花海的感覺，被花兒圍繞太幸福了

『鬱金香古堡』

義大利擁有許多古蹟，春天開滿鬱金香時，邀請大家沉浸在美麗的春日景致中

談戀愛時，寫封情書表達愛意是必須的

心連心，每個人都值得被愛

仿戶外婚禮的造景，見證開花結果的愛情

『邂逅義大利』

坐上幸福馬車前往愛情旅途，感受義大利獨有的愛情風貌

用照片記錄徜徉花海的快樂

『香戀土耳其』

以"阿拉丁神燈"為藍本，透過鬱金香花海刻劃浪漫環遊的場景

彷彿置身童話世界裡，瞬間童心大發

鬱金香優雅美麗的姿態，叫人不愛也難

排排站曬太陽的鬱金香，模樣可愛極了

細看才知道鬱金香的品種和花色這麼多，真是大開眼界

俯拍"花心"畫面，意外發現有萬花筒的錯覺，這也是攝影的樂趣之一

除了鬱金香，還有很多花卉點綴其中，美哉

逛完一大圈，大約上午9點準備離開時，園區已湧入大批遊客

慶幸自己提早出門，拍好拍滿...心滿意足回家去

鬱金香展至2025/2/23，期待明年再見～