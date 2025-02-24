前言

離開「東澳灣沙灘」後，繼續前往「東澳灣」道路的終點「粉鳥林漁港」~

漁港這邊有規劃「收費停車場」，所以不用擔心自己「亂停車」，也可以順便促進一下「小漁港」的經濟 😄

另外還有「餐廳」可以吃「海鮮」，不過只有一家可以選擇 😅

大漠覺得還不錯吃，就看大家要不要試試囉 😆

吃飽喝足後，就正式來去找「秘境海灘」囉 ~

一、粉鳥林漁港

原本的「粉鳥林漁港」在海風的侵蝕下，已經「斑駁老舊不堪」，於是宜蘭縣政府進行了「東澳色彩計畫」。

將「藝術彩繪」帶進了「粉鳥林漁港」，替「安檢所」以及周圍「房屋」換上新衣裳，希望可以比照「基隆市正濱漁港」的模式，讓漁港重獲新生，為觀光帶來活血 👍

漁港正中心設有「公共廁所」~

而且「廁所」門口正前方的「漁港風景」很不錯看 😆

這時大漠開始觀察「漁港」週邊環境，看來是「海巡兵」的「職業病」又要上身了 😂

還是這其實不是「職業病」，大家也都會「觀察漁港」週邊 😆

在「陰天」的情況下，「海水」失去了「天空」的「藍色」，只剩下四周「山林」的「綠色」，讓「粉鳥林漁港」港口內的「海水」，呈現出一種很夢幻「藍綠色」😍

看了看「粉鳥林漁港」的「漁船」，大漠猜測這裡的「漁民」，應該都是「捕魚」為生 🐟

在「白水湖漁港」的「漁船」都是「膠筏」類型，因為那裡的「漁民」都是「養蚵」的，不需這麼大艘的漁船 ~

港口內的「海水」相當的「平靜」 ~

二、粉鳥林奇岩海灣

(一)、山型岩

在漁港可以看到「指示牌」，引導大家到「秘境海灘」上，所以大家不用怕找不到 😆

「秘境海灘」的真名是「粉鳥林奇岩海灣」~

「粉鳥林奇岩海灣」是個「月牙灣」~

「東澳灣」也是「月牙灣」~

所以「粉鳥林奇岩海灣」是「月牙灣」上的「月牙灣」 😂

接下來大漠要從「上彎」邊走邊爬的到「下彎」 去 ~

依海灣中間的「山型岩」為地標~

如果在照片上「山型岩」從「右邊」，換到了「左邊」，就代表大漠到了「下彎」處 ~

回頭看看「上彎」處，發現那頭因該也算是「山型岩」吧 ~

前往「下彎」處途中，需要穿越多顆「消波塊」，所以也可以從「消波塊」空隙中，欣賞「粉鳥林奇岩海灣」~

大漠覺得「山型岩」看上去，很像一把「海王」的「三叉戟」~

而且還放在海中央「鎮壓群魔」😆

翻越了多顆「消波塊」後，終於底達「粉鳥林海灘」上 ~

大漠到了「小小月牙灣」正中心了 ~

這時也離「大海」越來越近了 ~

這裡的路不太好走，要小心不要掉到「波濤洶湧」的海中，「東部的海」很深的，掉下去不得了 😖

「粉鳥林海灘」不是沒有「沙灘」，整片都是「鵝卵石」組成的「礫石灘」~

此時大漠再次嘗試，手機的「流水模式」 ~

看來在「海邊」使用的「流水模式」，都會讓大海的「海浪」變成一處「仙境」 😎

來一張「正常的拍攝」的照片，對比一下「差異」 😁

「上灣」處的「山型岩」也很美，而且真的有如兩座大山 ~

(二)、「陌生人」的「疊石」

海灘上有很多「遊客」留下的「疊石」，而且「層數」有「十二層」之多呢 ❗❗

這位「陌生人」的「疊石的技術」真的很不錯 ~

這座「巨岩」是「一般遊客」的終點，因為要攀爬過「巨岩」，需要很大的動作，這讓很多人直接作罷 😅

大漠有嘗試「攀登」，但身上的「褲子」，並「不支持」大漠使用大動作「攀登」 😅

一旁「遊客」是說上頭「風景」不錯，但沒有極力推薦 😆

爬不上「巨岩」，大漠只好在「海灘」上，看看有什麼「奇特的事物」 ~

遠方的海上有「兩艘漁船」正在慢慢駛入「粉鳥林漁港」~

好奇 ~ 有沒有「滿載而歸」😁

大漠好像在某部「電影」看過這樣的「景色」~

所以說「台灣的風景」也是「不輸國外」的喔 😂

(三)、「大漠」的「疊石」

大漠也來玩「疊石」，但疊到了「八層」，就找不到「更小的石頭」，只能終結「疊石」挑戰了 😭

(四)、東澳片岩

離開「粉鳥林海灘」前，看見一塊「岩石」的「斷面」，發現居然是「片岩」~

大漠還沒有在「戶外」看過「片岩」，真是好新鮮的經驗 😀

「岩石」的「紋理」超好看的 😍

三、返回「粉鳥林漁港」

(一)、秘境小舖

回到了「粉鳥林漁港」，來去「秘境小舖」瞧瞧 ~

「秘境小舖」因該就是「粉鳥林漁港」的「遊客中心」，裡頭有賣很多「伴手禮」，還有「冰品」跟「飲料」~

而大漠有在「秘境小舖」裡，買兩罐「不同口味的魚鬆」以及「零嘴」吃吃看 ~

(二)、停車場

「停車場」距離「海堤」非常近 ~

在離開「粉鳥林漁港」前，可以到「海堤」上，看看最後的「風景」 😆

看看整座「漁港」的「船隻」~

最後來欣賞一下「粉鳥林奇岩海灣」的「藝術彩繪」~

壁畫有完美呈現「秘境的樣貌」👍

對了，補充一下 ~

「粉鳥林」的「粉鳥」是「鴿子」😊

「鴿子」大量聚集「林區」，叫做「粉鳥林」😆

地圖

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