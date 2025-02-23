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新北三峽無聊秘境健康早午餐~三峽台七乙5.7k處~大阪根半日遊~

2025-02-23 19:07:00 文字：小青姐姐
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小青姐姐

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   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑運動健走後~吃個營養豐盛的早午餐~補充體力

    也讓身心靈完全放鬆休憩~與志同道合的朋友

    一起用餐~說說笑笑~愉快的聚餐時刻~新北三峽無聊秘境健康早午餐~隱大阪根半日遊~

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑114年2月17日週一~與跳舞班姐妹一起同遊大阪根

    健走~泡湯~玩耍~好像回到唸書時的小學階段

    開心遠足的愉悅心情~新北三峽無聊秘境健康早午餐~隱大阪根半日遊~

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑離開大阪根~開車的同學帶我們找午餐

    來到台七乙線5.7k處~無聊秘境健康早午餐

    聽說這是同學的小孩來過~覺得很不錯

    介紹媽媽可以到此用餐~新北三峽無聊秘境健康早午餐~隱大阪根半日遊~ 

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑店家門口有停車空間~大約可以停4-5車

    今日非假日~而且我們來的晚~剛好有2空位

    熱情的老板~還出來幫我們指揮~停放角度~新北三峽無聊秘境健康早午餐~隱大阪根半日遊~    

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑外面的這排桌椅~感覺很不錯

    像今日天氣舒適~情侶或好朋友~坐在這

    聽聽潺潺溪水聲~互聊心事~應該是很棒的選擇~新北三峽無聊秘境健康早午餐~隱大阪根半日遊~

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑不遠處的小橋流水~餐廳座落在這溪水畔邊

    感覺就是悠閒~放鬆~新北三峽無聊秘境健康早午餐~隱大阪根半日遊~

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑進入餐廳~就看到這面牆~擺放了好多小物件

    更有店家自己養的鷄~下的蛋~可想今日吃的鷄蛋

    就是最新鮮的蛋~若想購買也可詢問老板喔~新北三峽無聊秘境健康早午餐~三峽台七乙5.7k處~大阪根半日

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑二尊可愛的大同寶寶~立馬讓在場的我們

    回憶起家裡~應該都有一尊喔~新北三峽無聊秘境健康早午餐~三峽台七乙5.7k處~大阪根半日

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑還有這可愛的威士牌機車~都是在場同學

    年輕時的回憶~新北三峽無聊秘境健康早午餐~三峽台七乙5.7k處~大阪根半日

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑我們有事前訂位~老板幫我們準備的8人桌位

    點好餐~同學開始滑手機~都在看什麼呢

    當然是剛剛在大阪根拍的美照~新北三峽無聊秘境健康早午餐~三峽台七乙5.7k處~大阪根半日

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑這排QR code都是店家的粉絲條碼

    下面是茶水區~有需要都可自取~新北三峽無聊秘境健康早午餐~三峽台七乙5.7k處~大阪根半日

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑這面廚房道具很吸睛~新北三峽無聊秘境健康早午餐~三峽台七乙5.7k處~大阪根半日

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑熱情健談的店家老板~讓小青想到三芝的自然藝境老板

    對來用餐的我們~都非常的親切及相關協助都很到位~新北三峽無聊秘境健康早午餐~三峽台七乙5.7k處~大阪根半日

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑餐廳內以清水模的樣式呈現~木質桌椅

    簡單不失大方的用餐環境~新北三峽無聊秘境健康早午餐~三峽台七乙5.7k處~大阪根半日

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~  

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑吃飯前~上洗手間先~乾淨清爽的洗手間很加分~新北三峽無聊秘境健康早午餐~三峽台七乙5.7k處~大阪根半日

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑餐具已備妥等候客人的到來~新北三峽無聊秘境健康早午餐~三峽台七乙5.7k處~大阪根半日

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑手劃的菜單~封面很有意境~新北三峽無聊秘境健康早午餐~三峽台七乙5.7k處~大阪根半日

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑主廚拿手菜六宮格套餐~限量供應的時間

    僅週末假日~平日不供應~新北三峽無聊秘境健康早午餐~三峽台七乙5.7k處~大阪根半日

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑不無聊的鷄蛋早午餐~選項有六個~蔬菜沙拉醬料2選1

    麵包也有2項~法式楓糖可頌及帕瑪森起司麵包

    點套餐附120元的飲料~可補價差升級飲料~新北三峽無聊秘境健康早午餐~三峽台七乙5.7k處~大阪根半日

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑五色蔬菜繽紛波奇碗~選項五個~一樣附120元的飲料

    這裡有特別介紹~波奇飯源自夏威夷語poke切塊的意思

    將新鮮蔬菜切塊搭配五穀米飯~淋上特調醬

    口味清爽~營養健康~又能有飽足感~新北三峽無聊秘境健康早午餐~三峽台七乙5.7k處~大阪根半日

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑店家有自製的無聊小甜點~這名挺可愛~新北三峽無聊秘境健康早午餐~三峽台七乙5.7k處~大阪根半日

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑主廚特調飲料~看起來都很厲害

    重點~身高100公分以上~就有120元的低消~新北三峽無聊秘境健康早午餐~三峽台七乙5.7k處~大阪根半日

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑上菜囉~想點六宮格~但僅在週末假日才供應

    只能點波奇碗或早午餐~第一盤香煎牛排波奇碗350元

    香煎牛排+5色蔬菜+自家鷄蛋+五穀飯

    看起來料多味美~同學說牛排煎的剛剛好~新北三峽無聊秘境健康早午餐~三峽台七乙5.7k處~大阪根半日

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑第二盤鮮嫩鮭魚波奇碗320元~除主食鮭魚

    玉米荀+花椰菜+炒蕃苆+毛豆+節瓜炒舞菇

    色香味俱全~讓人食指大動~新北三峽無聊秘境健康早午餐~三峽台七乙5.7k處~大阪根半日

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑第三盤香煎牛排早午餐~搭的是帕瑪森起司麵包

    烤過後~香濃鬆軟的麵包~搭著店家準備的奶油醬

    非常的美味~即是早午餐~蔬菜類就都變成清爽的

    沙拉~搭著胡麻醬或和風醬~美味好吃~新北三峽無聊秘境健康早午餐~三峽台七乙5.7k處~大阪根半日

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑第四盤鮮嫩鮭魚早午餐~煎的恰恰的鮭魚

    非常新鮮美味~吃完非常的有飽足感~新北三峽無聊秘境健康早午餐~三峽台七乙5.7k處~大阪根半日

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑店家自己養的鷄~下的蛋~大廚很厲害

    把蛋煎的非常的漂亮厚實感十足~新北三峽無聊秘境健康早午餐~三峽台七乙5.7k處~大阪根半日

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑早午餐的配菜~營養豐富~顏色搭的也挺美~新北三峽無聊秘境健康早午餐~三峽台七乙5.7k處~大阪根半日

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  ↑厲害的飲料來囉~這是健康綠拿鐵180元

    補差額60元~飲料部分非常的好喝且加分

    是大杯的飲品~根據老板的說法~是加了新鮮蔬菜水果

    和堅果混打而成~健康美味~新北三峽無聊秘境健康早午餐~三峽台七乙5.7k處~大阪根半日

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑570次咖啡180元~補差額60元~對570咖啡很好奇

    原來是將濃縮咖啡加糖後打成奶泡

    下層是牛奶~上層是奶泡咖啡~端出來也是非常的令人驚艷

    上層奶泡喝起來有咖啡特有的味道~又有點甜~很特別

    建議可以點它~非常順口好喝~新北三峽無聊秘境健康早午餐~三峽台七乙5.7k處~大阪根半日

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

   ↑吃飯前~拍照先~有志同道合的好姐妹

    一同出遊~玩樂~超級幸福~放鬆~新北三峽無聊秘境健康早午餐~三峽台七乙5.7k處~大阪根半日

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑跳舞班姐妹各各都是舞林高手~玩樂一天下來

    發現每個姐妹都非常好相處~個性也很隨和

    原來歡聚一堂的喜樂之心~就是如此開懷~新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

   ↑最後放上手遊寶可夢~與實境同景補給站

     大阪根逗陣就是在一起~今日能與跳舞班姐妹同樂~新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

   ↑離開餐廳前~小青跟老板建議~可以申請寶可夢補給站

     這個大招牌~就是最好的地標喔~新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

      新北三峽無聊秘境健康早午餐~隱大阪根半日遊~

    ↑前幾天準備分享文時~看到無聊秘境的臉書官網

      2月27日至3月2日為給食客更舒適寬敞的用餐環境

      進行內部整修~停業四天~3月3日週一起再正常營業

      屆時會不會更換菜單呢~我們再拭目以待了~新北三峽無聊秘境健康早午餐~隱大阪根半日遊~   

   新北三峽無聊秘境早午餐~大阪根半日遊~

  ↑店家資訊

    店名~無聊秘境 健康早午餐

    地址~新北巿三峽區五寮39-1號  台七乙線5.7k

    營業時間~09:00-17:00  周二公休

    預約電話~0955-947-555   

 
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三峽無聊秘境 無聊秘境健康早午餐 三峽台七乙5.7k處 大阪根 櫻花季節 停車方便
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phone0955-947555
place新北市三峽區五寮39-1號
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服務品質
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裝潢氣氛
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