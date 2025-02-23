↑運動健走後~吃個營養豐盛的早午餐~補充體力

也讓身心靈完全放鬆休憩~與志同道合的朋友

一起用餐~說說笑笑~愉快的聚餐時刻~

↑114年2月17日週一~與跳舞班姐妹一起同遊大阪根

健走~泡湯~玩耍~好像回到唸書時的小學階段

開心遠足的愉悅心情~

↑離開大阪根~開車的同學帶我們找午餐

來到台七乙線5.7k處~無聊秘境健康早午餐

聽說這是同學的小孩來過~覺得很不錯

介紹媽媽可以到此用餐~

↑店家門口有停車空間~大約可以停4-5車

今日非假日~而且我們來的晚~剛好有2空位

熱情的老板~還出來幫我們指揮~停放角度~

↑外面的這排桌椅~感覺很不錯

像今日天氣舒適~情侶或好朋友~坐在這

聽聽潺潺溪水聲~互聊心事~應該是很棒的選擇~

↑不遠處的小橋流水~餐廳座落在這溪水畔邊

感覺就是悠閒~放鬆~

↑進入餐廳~就看到這面牆~擺放了好多小物件

更有店家自己養的鷄~下的蛋~可想今日吃的鷄蛋

就是最新鮮的蛋~若想購買也可詢問老板喔~

↑二尊可愛的大同寶寶~立馬讓在場的我們

回憶起家裡~應該都有一尊喔~

↑還有這可愛的威士牌機車~都是在場同學

年輕時的回憶~

↑我們有事前訂位~老板幫我們準備的8人桌位

點好餐~同學開始滑手機~都在看什麼呢

當然是剛剛在大阪根拍的美照~

↑這排QR code都是店家的粉絲條碼

下面是茶水區~有需要都可自取~

↑這面廚房道具很吸睛~

↑熱情健談的店家老板~讓小青想到 三芝的自然藝境老板

對來用餐的我們~都非常的親切及相關協助都很到位~

↑餐廳內以清水模的樣式呈現~木質桌椅

簡單不失大方的用餐環境~ 。

↑吃飯前~上洗手間先~乾淨清爽的洗手間很加分~

↑餐具已備妥等候客人的到來~

↑手劃的菜單~封面很有意境~

↑主廚拿手菜六宮格套餐~限量供應的時間

僅週末假日~平日不供應~

↑不無聊的鷄蛋早午餐~選項有六個~蔬菜沙拉醬料2選1

麵包也有2項~法式楓糖可頌及帕瑪森起司麵包

點套餐附120元的飲料~可補價差升級飲料~

↑五色蔬菜繽紛波奇碗~選項五個~一樣附120元的飲料

這裡有特別介紹~波奇飯源自夏威夷語poke切塊的意思

將新鮮蔬菜切塊搭配五穀米飯~淋上特調醬

口味清爽~營養健康~又能有飽足感~

↑店家有自製的無聊小甜點~這名挺可愛~

↑主廚特調飲料~看起來都很厲害

重點~身高100公分以上~就有120元的低消~

↑上菜囉~想點六宮格~但僅在週末假日才供應

只能點波奇碗或早午餐~第一盤香煎牛排波奇碗350元

香煎牛排+5色蔬菜+自家鷄蛋+五穀飯

看起來料多味美~同學說牛排煎的剛剛好~

↑第二盤鮮嫩鮭魚波奇碗320元~除主食鮭魚

玉米荀+花椰菜+炒蕃苆+毛豆+節瓜炒舞菇

色香味俱全~讓人食指大動~

↑第三盤香煎牛排早午餐~搭的是帕瑪森起司麵包

烤過後~香濃鬆軟的麵包~搭著店家準備的奶油醬

非常的美味~即是早午餐~蔬菜類就都變成清爽的

沙拉~搭著胡麻醬或和風醬~美味好吃~

↑第四盤鮮嫩鮭魚早午餐~煎的恰恰的鮭魚

非常新鮮美味~吃完非常的有飽足感~

↑店家自己養的鷄~下的蛋~大廚很厲害

把蛋煎的非常的漂亮厚實感十足~

↑早午餐的配菜~營養豐富~顏色搭的也挺美~

↑厲害的飲料來囉~這是健康綠拿鐵180元

補差額60元~飲料部分非常的好喝且加分

是大杯的飲品~根據老板的說法~是加了新鮮蔬菜水果

和堅果混打而成~健康美味~

↑570次咖啡180元~補差額60元~對570咖啡很好奇

原來是將濃縮咖啡加糖後打成奶泡

下層是牛奶~上層是奶泡咖啡~端出來也是非常的令人驚艷

上層奶泡喝起來有咖啡特有的味道~又有點甜~很特別

建議可以點它~非常順口好喝~

↑吃飯前~拍照先~有志同道合的好姐妹

一同出遊~玩樂~超級幸福~放鬆~

↑跳舞班姐妹各各都是舞林高手~玩樂一天下來

發現每個姐妹都非常好相處~個性也很隨和

原來歡聚一堂的喜樂之心~就是如此開懷~

↑最後放上手遊寶可夢~與實境同景補給站

大阪根逗陣就是在一起~今日能與跳舞班姐妹同樂~

↑離開餐廳前~小青跟老板建議~可以申請寶可夢補給站

這個大招牌~就是最好的地標喔~

↑前幾天準備分享文時~看到無聊秘境的臉書官網

2月27日至3月2日為給食客更舒適寬敞的用餐環境

進行內部整修~停業四天~3月3日週一起再正常營業

屆時會不會更換菜單呢~我們再拭目以待了~

↑店家資訊

店名~無聊秘境 健康早午餐

地址~新北巿三峽區五寮39-1號 台七乙線5.7k

營業時間~09:00-17:00 周二公休

預約電話~0955-947-555