↑運動健走後~吃個營養豐盛的早午餐~補充體力
也讓身心靈完全放鬆休憩~與志同道合的朋友
一起用餐~說說笑笑~愉快的聚餐時刻~
↑114年2月17日週一~與跳舞班姐妹一起同遊大阪根
健走~泡湯~玩耍~好像回到唸書時的小學階段
開心遠足的愉悅心情~
↑離開大阪根~開車的同學帶我們找午餐
來到台七乙線5.7k處~無聊秘境健康早午餐
聽說這是同學的小孩來過~覺得很不錯
介紹媽媽可以到此用餐~
↑店家門口有停車空間~大約可以停4-5車
今日非假日~而且我們來的晚~剛好有2空位
熱情的老板~還出來幫我們指揮~停放角度~
↑外面的這排桌椅~感覺很不錯
像今日天氣舒適~情侶或好朋友~坐在這
聽聽潺潺溪水聲~互聊心事~應該是很棒的選擇~
↑不遠處的小橋流水~餐廳座落在這溪水畔邊
感覺就是悠閒~放鬆~
↑進入餐廳~就看到這面牆~擺放了好多小物件
更有店家自己養的鷄~下的蛋~可想今日吃的鷄蛋
就是最新鮮的蛋~若想購買也可詢問老板喔~
↑二尊可愛的大同寶寶~立馬讓在場的我們
回憶起家裡~應該都有一尊喔~
↑還有這可愛的威士牌機車~都是在場同學
年輕時的回憶~
↑我們有事前訂位~老板幫我們準備的8人桌位
點好餐~同學開始滑手機~都在看什麼呢
當然是剛剛在大阪根拍的美照~
↑這排QR code都是店家的粉絲條碼
下面是茶水區~有需要都可自取~
↑這面廚房道具很吸睛~
↑熱情健談的店家老板~讓小青想到三芝的自然藝境老板
對來用餐的我們~都非常的親切及相關協助都很到位~
↑餐廳內以清水模的樣式呈現~木質桌椅
簡單不失大方的用餐環境~。
↑吃飯前~上洗手間先~乾淨清爽的洗手間很加分~
↑餐具已備妥等候客人的到來~
↑手劃的菜單~封面很有意境~
↑主廚拿手菜六宮格套餐~限量供應的時間
僅週末假日~平日不供應~
↑不無聊的鷄蛋早午餐~選項有六個~蔬菜沙拉醬料2選1
麵包也有2項~法式楓糖可頌及帕瑪森起司麵包
點套餐附120元的飲料~可補價差升級飲料~
↑五色蔬菜繽紛波奇碗~選項五個~一樣附120元的飲料
這裡有特別介紹~波奇飯源自夏威夷語poke切塊的意思
將新鮮蔬菜切塊搭配五穀米飯~淋上特調醬
口味清爽~營養健康~又能有飽足感~
↑店家有自製的無聊小甜點~這名挺可愛~
↑主廚特調飲料~看起來都很厲害
重點~身高100公分以上~就有120元的低消~
↑上菜囉~想點六宮格~但僅在週末假日才供應
只能點波奇碗或早午餐~第一盤香煎牛排波奇碗350元
香煎牛排+5色蔬菜+自家鷄蛋+五穀飯
看起來料多味美~同學說牛排煎的剛剛好~
↑第二盤鮮嫩鮭魚波奇碗320元~除主食鮭魚
玉米荀+花椰菜+炒蕃苆+毛豆+節瓜炒舞菇
色香味俱全~讓人食指大動~
↑第三盤香煎牛排早午餐~搭的是帕瑪森起司麵包
烤過後~香濃鬆軟的麵包~搭著店家準備的奶油醬
非常的美味~即是早午餐~蔬菜類就都變成清爽的
沙拉~搭著胡麻醬或和風醬~美味好吃~
↑第四盤鮮嫩鮭魚早午餐~煎的恰恰的鮭魚
非常新鮮美味~吃完非常的有飽足感~
↑店家自己養的鷄~下的蛋~大廚很厲害
把蛋煎的非常的漂亮厚實感十足~
↑早午餐的配菜~營養豐富~顏色搭的也挺美~
↑厲害的飲料來囉~這是健康綠拿鐵180元
補差額60元~飲料部分非常的好喝且加分
是大杯的飲品~根據老板的說法~是加了新鮮蔬菜水果
和堅果混打而成~健康美味~
↑570次咖啡180元~補差額60元~對570咖啡很好奇
原來是將濃縮咖啡加糖後打成奶泡
下層是牛奶~上層是奶泡咖啡~端出來也是非常的令人驚艷
上層奶泡喝起來有咖啡特有的味道~又有點甜~很特別
建議可以點它~非常順口好喝~
↑吃飯前~拍照先~有志同道合的好姐妹
一同出遊~玩樂~超級幸福~放鬆~
↑跳舞班姐妹各各都是舞林高手~玩樂一天下來
發現每個姐妹都非常好相處~個性也很隨和
原來歡聚一堂的喜樂之心~就是如此開懷~
↑最後放上手遊寶可夢~與實境同景補給站
大阪根逗陣就是在一起~今日能與跳舞班姐妹同樂~
↑離開餐廳前~小青跟老板建議~可以申請寶可夢補給站
這個大招牌~就是最好的地標喔~
↑前幾天準備分享文時~看到無聊秘境的臉書官網
2月27日至3月2日為給食客更舒適寬敞的用餐環境
進行內部整修~停業四天~3月3日週一起再正常營業
屆時會不會更換菜單呢~我們再拭目以待了~
↑店家資訊
店名~無聊秘境 健康早午餐
地址~新北巿三峽區五寮39-1號 台七乙線5.7k
營業時間~09:00-17:00 周二公休
預約電話~0955-947-555