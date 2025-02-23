▲在這不確定的世代，生活也要有儀式感，就是寒冷的日子，也要來個溫暖的聚會。

▲這一天與閨蜜們約會在這裡聚餐，但說實在的，我們是慕名而來的。

▲潔白的餐巾，清透典雅的紅酒杯，精緻的餐具，迎接我們聚餐的時光。

▲別懷疑，『納達吉印度料理餐廳』擺盤美麗呈現的餐點，就是這麼精緻美味。

▲由長期印度旅居的華裔老闆的介紹，揭開印度料理美味的奧密。

▲開胃菜：「爆漿脆球」

▲印度有名街頭小吃，以麥粉酥炸成的空心脆球。

​​▲「爆漿脆球」輕敲脆球，先嚐脆球原味，酥香脆皮爽口開。

​​▲再敲開一個脆球，加入沙拉，再淋上羅望子、薄荷、香菜調製的蔬食香料汁；整個異國風情的營養美味，讓人驚豔。

▲「爆漿脆球」的沙拉，是含有鷹嘴豆、番茄、洋蔥、黃瓜、檸檬汁及香料的沙拉；店東介紹說，印度南部的沙拉比較喜歡加優格，西部的話則是加馬鈴薯，老闆是印度東部的家鄉，喜歡採用蠻有營養的鷹嘴豆，沒想到印度的料理，就連沙拉都是這麼有哲學家精神的料理。

▲開胃菜：「菠菜起士餅」

▲以新鮮菠菜，拌入馬鈴薯泥及自製起士、香料，加入腰果，香煎而成。

▲「菠菜起士餅」也是神奇的料理，沒想到平凡的菠菜，與起士的擦撞，帶有清淡細緻味覺，吃起來酥香可口，是一道美味爽口的印度料理，就是不愛青菜的小朋友也會愛吃的，真是太神奇了呀，推~

▲坦都窯烤：「窯烤帶骨紅香料雞腿」

▲「窯烤帶骨紅香料雞腿」是雞腿肉用香料醃製後，所做的窯烤料理。

▲最主要是用心的店家主張原汁原味的呈現，所以由印度空運來台，印度廚房的靈魂神器：「坦都窯烤爐」窯烤而成的

▲擠上新鮮檸檬汁，增添「窯烤紅香料雞腿」的層次口感。

▲出爐後的雞腿肉，散發出迷人的煙燻香氣，吃起來外酥內嫩，紅香料汁帶來的微辛香郁，鮮嫩多汁，是道經典印度料理。

▲羊肉料理：「香料燴羊膝咖哩」

▲用繁複的工法做成的「香料燴羊膝咖哩」，是我心目中印度主廚職人精神的料理​，主廚採用的上等羊膝，用煎烤燉三道手續，煮到軟嫩入口即化的美味，加上採用新鮮原型食材香料，熬製而成的咖哩醬。

▲「香料燴羊膝咖哩」微辛不辣 ，咖哩醬包覆羊肉，濃郁的肉香和香咖哩香氣四溢，入口即化的肉質美味，美味無法擋，難怪會是納達吉的招牌菜料理。

▲海鮮：「海鱸魚咖哩」

▲屬於印度西北部的口味，新鮮的鱸魚，伴以蕃茄、印度藏茴香、辣椒、檸檬、薑黃、優格等製成的醬汁。

▲沒想到咖哩遇到海鮮，也可以這麼美味，鱸魚肉質鮮香柔嫩。

▲主廚精心燴煮的海鮮咖哩醬汁，香料層次柔滑，包覆酥香柔嫩鱸魚，散發著濃郁的海風的氣息，滿口海風鮮美滋味，是海鮮控的首選，大推。

▲手工烤餅：「大蒜香菜烤餅」、「原味印度烤餅」

▲酥香脆的印度烤餅，無論是單吃，或者包覆咖哩肉，都是讓人享受；後來聽到印度華僑的店東介紹，才知道這烤餅為何與眾不同，讓人忘了要減肥呀。

▲印度料理中不可或缺的主食烤餅，店家的烤餅，用全麥代替一般的麵粉，最主要還添加新鮮的牛奶，就是冷了，吃起來也很香；這次品嚐的原味印度烤餅、大蒜香菜烤餅，全麥麵皮，香酥油滋口感都很棒，難怪很受歡迎。

▲甜點與飲料：「美式咖啡(冰)」、「印度奶茶」、「印度奶茶焦糖布蕾」、「牛奶燉米布丁」、「橙酒烤布蕾」

▲「印度奶茶」

▲「印度奶茶」是到印度餐廳必點的經典奶茶，甜度依自己喜好添加，紅茶濃厚香郁，與鮮奶的遇見，併發出奶茶故鄉的合奏曲。



▲「牛奶燉米布丁」



▲超推薦這款飯後甜點，加爾各答最出名的甜點「牛奶燉米布丁」，濃厚的米制布丁，每口吃到香甜濃厚的米粥口感，實在太特別了。

▲「牛奶燉米布丁」配上一杯美式黑咖啡，人生美麗不換。

▲「印度奶茶焦糖布蕾」

▲「印度奶茶焦糖布蕾」結合焦糖，印度奶茶豐富的辛香料，平衡了焦糖的甜度，讓布丁吃起來一點都不會甜膩，布丁滑嫩入口即化，配上脆脆的焦糖脆香，配上印度奶茶，形成美麗不違和的對比，很棒呀。



▲「橙酒烤布蕾」

▲這是店家菜單上還沒有列上，新推出的甜品，滑順綿密的布蕾，橙酒增添香甜美味，真是絕品，推薦給喜愛嚐鮮的饕客們。

▲店家的印度料理，不只擺盤美麗，傳統香料精緻美味，讓人驚豔。

▲印度料理實在太美味了，我們請出二位印度籍大廚出來，很榮幸跟他們一起留影紀念。

▲「Menu」：開胃菜、沙拉、湯、坦都窯烤；菜單上圖文精彩，分類簡單明瞭，品項非常豐富。

▲以上菜單圖片下載編輯自： 納達吉印度料理 Nataraj Indian Cuisine 訂位

▲「Menu」：主食有雞肉、牛肉、羊肉；以印度咖哩為主，除了咖哩食材作法，也很用心載明肉品來源。

▲以上菜單圖片下載編輯自： 納達吉印度料理 Nataraj Indian Cuisine 訂位

▲「Menu」：海鮮主食、蔬食、手工烤餅、印度配菜；每種料理都載明用料及烹飪方式，超豐富的，讓人每種都想點。

▲以上菜單圖片下載編輯自： 納達吉印度料理 Nataraj Indian Cuisine 訂位

▲「Menu」：飯食、甜點、飲料；印度的甜點，很有特點，是喜歡嚐鮮的人必訪吧。

▲以上菜單圖片下載編輯自： 納達吉印度料理 Nataraj Indian Cuisine 訂位

▲印度風情的用餐區，金黃溫馨燈光，灑遍室內，溫馨滿分。

▲我們都是喜歡舞蹈的朋友，在這美麗的午後時光，分享美好事物，無話不談。

▲拉開布簾，裡面有個包廂，整個異國風情佈置，讓人非常驚豔。

▲容納8~9人的小包廂裡，宮廷水晶燈下，高級典雅裝置，讓人在這裡聚餐，非常賞心。

▲原木櫃檯，走道寬敞舒適，金碧輝煌的燈飾下，古樸紅磚牆，餐桌椅在溫暖柔和的燈光下，散發出古意典雅氛圍；親朋好友同事聚會、或慶生，這裡很聚餐都非常適合。

▲店家有包場的服務，全餐廳包場門檻是8萬元，訂包廂低消是1萬2千元，都需要事先預訂。

▲「紅酒櫃 」貯藏著各種名貴紅酒，店家除了有四種口味的印度優格、及各種軟性飲料之外，也有印度精釀啤酒，台灣金牌啤酒、海尼根、可樂娜...等各種酒類，並也提供單杯烈酒，給想小酌怡情的人。(未成年請勿飲酒，酒後請勿開車)

▲在這裡用餐、下午茶、夜宵，都很合適。

▲異國風情的佈置，溫馨滿分，這裡也是是網美必拍的聖地。

▲店裡美麗典雅裝扮的服務人員，親切溫馨迎賓。

▲原木櫃檯，古樸典雅裝潢佈置，午後的人潮，賓至如歸的氛圍，在這裡做了最好的詮釋了。

▲門口的異國風情沙發待位區，溫馨迎客小歇。

▲『納達吉印度料理餐廳』有個橘色陽光耀眼，溫馨的門面。

▲原在在南京三民站營業了六年，擁有超多忠實粉絲的『納達吉印度料理餐廳』，因為租約到期，才遷移到台北市信義區基隆路一段127號，這裡接近松山高中，我們從板南線捷運「市政府站」1號出口走過來，約6分鐘腳程，附近也很多公車路線到達「捷運市政府」的站牌，附近也有忠信廣場地下停車場、城市車旅市府轉運站停車場，無論是搭乘捷運、公車，還是自行開車，交通上都非常方便。



▲幸福的午後時光，與好友們聚餐在古色古香又時尚的『納達吉印度料理餐廳』，這裡有精緻美味的印度料理，超有質感的場地，寬敞舒適，時尚又古色古香，讓人賞心的用餐，服務人員非常親切，在這裡我們找找到愉悅的用餐，以及下午茶美好時光，推薦給有來信義區的饕客們。

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『納達吉印度料理餐廳』

地 址：台北市信義區基隆路一段127號

電 話：02-27485777

營業時間： 11:30~14:30；17:30~21:30 (星期一公休)

粉絲團： Nataraj Indian Cuisine 納達吉印度料理

線上訂位： 納達吉印度料理 Nataraj Indian Cuisine 訂位 <--- 點入

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇為合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。