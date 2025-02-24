走進一家咖啡廳，跟著朋友享受悠閒時光，品嚐獨具特色的美食，人生多快活！

成真咖啡-松菸店

地址：台北市信義區菸廠路88號B1

電話：02-6604-1680

時間：週一至週日 10:00 - 22:00

位於松菸地下一樓的成真咖啡，鄰近捷運國父紀念館，也是大巨蛋附近最推的咖啡廳，用餐環境寬敞明亮，三五好友聚餐最適合！

為什麼推薦成真咖啡呢？除了明亮的用餐空間，不定時更新菜單提供創意料理，才能滿足我這挑剔味蕾！真的讓人不得不愛呀！

跟大家分享一下在成真咖啡-松菸店的美食！

餐點

醬燒牛肉薄餅 NT$280

辣奶油舒肥嫩雞 NT $380

飲品甜點

開心果草苺大福舒芙蕾厚鬆餅 NT $350

花漾瑰蜜 NT $230

ComeTure水果茶 NT $170

醬燒牛肉薄餅 NT$280

這款披薩的最大亮點在於照燒醬汁是成真咖啡的央廚，使用日式照燒將烹製而成，讓牛肉片更加有滋味，搭配紅黃椒和起司，每一口咬下去，牛肉的鮮美與濃郁的起司融為一體，讓人不禁一再回味。

辣奶油舒肥嫩雞 NT $380

舒肥嫩雞的肉質極為細膩，完全沒有過度烹煮的乾柴感，用動物鮮奶油更能呈現雞肉的天然風味，麵條保有彈性和嚼勁，吸附著孜然帶著辣味春，是個令人驚艷的味覺饗宴。

開心果草苺大福舒芙蕾厚鬆餅 NT $350

花漾瑰蜜 NT $230

ComeTure水果茶 NT $170

開心果草苺大福舒芙蕾厚鬆餅 NT $350

當天現製作的草莓大福，選用的是台灣在地的埔里草莓，新鮮又好吃；開心果舒芙蕾厚鬆餅，口感鬆軟輕盈，像棉花糖般入口即化，帶有堅果的香氣，略微的鹹味與鬆餅的甜味相得益彰，微妙的層次，豐富了每一口的體驗。

花漾瑰蜜 NT $230

超適合告白的花漾瑰蜜，荔枝花茶和義式咖啡完美融合清爽好入喉，使用的是台灣南投可食用玫瑰，沾著覆盆莓醬，聞香瓶有股淡淡的玫瑰香，超浪漫超有儀式感！

ComeTure水果茶 NT $170

富有鮮明層次感的水果茶，洛神花茶的紅引人目光，輕輕攪拌柳橙的酸和和水蜜桃的甜，讓味蕾有股清爽新感受！

下次來松菸，進來成真咖啡，點一份牛肉披薩與義大利麵，讓美味與你同行，加份讓人無法抗拒的甜點，感受食物帶來的無限幸福！

成真咖啡-松菸店

地址：台北市信義區菸廠路88號B1

電話：02-6604-1680

時間：週一至週日 10:00 - 22:00

官網：https://www.cometrue-coffee.com/

FB：https://www.facebook.com/ComeTrueCoffee.SE

IG：https://www.instagram.com/cometruecoffee.se/

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