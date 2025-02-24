【台南麵控必吃】竹滬麵店（小東路無名麵店) 樸實美味麻醬麵/乾麵/滷味切盤

飯桶家族住家位於台南東區，發現偶爾到北區小東路這代也頗近，美食選擇也很多元

特別是飯媽在成大醫院內門市上班，常常會揪飯編吃宵夜，小東路台南消夜也不少

其中這間竹滬麵店（小東路無名麵店) 飯編相當推薦，竹滬麵店（小東路無名麵店)始於一台簡單的小攤車

並將這份獨特的家鄉味得以代代相傳，近期還有網友分享店家重新裝潢，感覺更加新穎有質感

整體環境以小吃攤來說也更加舒適，讓老顧客或初次造訪的新客人，都能從一碗麵中品味到傳承的溫度與記憶

竹滬麵店（小東路無名麵店)重新裝潢後充滿低調純樸的文青簡約風，感覺現在不少麵店也都流行這種風格

讓不管年女老少或麵時控都能在舒適自在的環境中享用可口麵食

一進入竹滬麵店（小東路無名麵店)工作人員相當親切招呼，櫃台櫥窗有滷味可以挑選

吃麵食需要搭配一些飲品的話，櫃台旁冰箱內也有一些鋁箔包飲料可以挑選喔

櫃檯上還有擺放各式滷味讓大家挑選自己喜愛的搭配，看這滷味食材看起來挺新鮮乾淨，令人感到安心美味

竹滬麵店（小東路無名麵店)內用環境乾淨明亮，沒有傳統小吃環境有時候較為黏膩雜亂的刻板印象

加上價位親民就能享用樸實美味麵食，可以看到店內客群不分老少，而且飯編離峰時段前往，依舊看到不少客人陸續到店內用餐

可見竹滬麵店（小東路無名麵店)的口碑相當不錯，口味與品質也相當有保證

竹滬麵店（小東路無名麵店)菜單價位透明清楚，而且整體價位算是相當平價

而且整體品項不會太過複雜，主要就是專供麵食、湯品與滷味，不會陷入選擇障礙卻依舊有多元搭配

滷味除了可以單點之外，也有貼心的滷味組合搭配，個人或多人享用都適合

飯桶家族點了不少網友推薦的麻醬麵，沒有特別愛吃麻醬的話，也有乾麵、湯麵、乾米粉與米粉湯可以選

湯品的部分是選擇可以一次吃到貢丸與蛋花兩種配料的綜合湯，滷味是豪華套餐，傳統小吃也能吃得豐盛飽足

竹滬麵店對食材的選擇一向講究，從麵條的口感到湯頭的熬製，都是真材實料必堅持以誠信原則，確保每一道料理的品質，

讓每位顧客都能吃得安心滿足，無論是簡單的一碗湯麵，還是搭配滷味的小菜，每一口都能感受到店家的用心

竹滬麵店不僅保留傳統的味道，重新裝潢後更是營造出舒適又帶文青風的用餐環境，主角麻醬麵的醬料色澤看起來溫和爽口

簡易搭配肉燥、豆芽菜與韭菜感覺也十分美味具層次

將竹滬麵店麻醬麵拌開後香氣四溢，竹滬麵店的麻醬和飯桶家族印象中的苦澀感不同

吃起來帶著淡雅溫和香氣，並帶有一點甘甜韻味，就是很台南風格的甘甜小吃口味，飯桶家族相當喜歡

主角麵體也帶著食材本身的特色香氣，吃起來充滿香Q嚼勁，當麻醬均勻吸附在每根麵體後更是香氣十足又帶著甘甜尾韻

搭配新鮮肉燥與多汁爽脆豆芽菜更是鹹甜涮嘴具層次

如果本身不太敢吃麻醬的話，竹滬麵店也有不加麻醬的乾麵選擇，整體搭配的是較為水潤的醬汁

吃起來一樣鹹甜涮嘴，醬汁比例恰當不搶麵體本身香氣，也不會太過死鹹油膩

將麵體拌開後，一樣能感受到入味十足的鹹甜醬汁提味，麵體吸附醬汁後更加的滑順好入口

不管麻醬麵或乾麵都帶著簡單卻具獨特風味特色，可以滿足不同味蕾，麵食控更是值得試試

吃麵食當然還要搭配滷味更加豐盛絕配，竹滬麵店(小東路無名麵店) 搭配好的豪華套餐滷味組合相當豐富，各種品項該有的都有，

份量也誠意十足，兩個人共享也超飽足，上層還搭配了滿滿蔥花點綴，可以說是蔥花控必吃啊

各式滷味都新鮮且口感風味佳，醬汁風味清爽甘甜而不膩，也是經典台南小吃甘甜風味，吃起來涮嘴又爽口

吃麵食與滷味當然還需要搭配一些湯品，竹滬麵店(小東路無名麵店)的綜合湯可以一次享用到貢丸與蛋花兩種配料

看似簡單蛋花卻蛋香鮮明，搭配蔥花點綴，讓清湯更具鹹香甘甜層次，貢丸口感Q彈，新鮮並帶著肉本身的鮮甜，搭配麵食十分速配

除了各式特色麵食、湯品、滷味之外，竹滬麵店(小東路無名麵店)還有貼心提供豆瓣醬與辣椒醬讓大家提味

其中辣椒醬我們都蠻喜歡的，香辣夠味之外，又帶著辣椒醬本身的特色甘甜尾韻，搭配各式餐點也是入味涮嘴

總而言之，竹滬麵店(小東路無名麵店)重新裝潢後店內感覺更加舒適有質感，不管是老一輩回味童年滋味

或是年輕人嘗試這種傳統小吃都適合，可以說是老少咸宜，看似簡單的餐點，卻充滿台南傳統小吃特色

而且麵食、滷味與湯品搭配起來也是十分豐盛可口，喜歡台南小吃、台南宵夜或麵食控都相當適合來竹滬麵店(小東路無名麵店)享用餐點喔

竹滬麵店（小東路無名麵店）店家資訊

地址：台南市北區小東路315、317號

營業時間：星期一至星期日 11:00–00:00

電話: 無

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