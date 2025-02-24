咖啡：VOLKS x ROASTIV

地址：8 Nimmanhaemin Road Soi 5, Chiang Mai

電話：+66 97 414 6265

營業時間：7:30~17:00

FB：ROASTIV→https://www.facebook.com/Roastiv.Nimmana/，VOLKS→https://www.facebook.com/volks.dst

IG：ROASTIV→https://www.instagram.com/roastiv_/，VOLKS→https://www.instagram.com/volks.dst/

歡迎加入社團：清邁旅遊資訊交流版

《泰國清邁自由行》Paper butter on the roof│在屋頂上看清邁夜景的美味漢堡店

《泰國清邁自由行》GRAPH ground│必喝番茄特調咖啡的尼曼區倉庫風咖啡館

《泰國清邁自由行》Bella Nara Hotel│尼曼商圈復古殖民風格精品酒店

《泰國清邁自由行》Yesterday cafe│尼曼區最美暗黑系工業風咖啡館

《泰國清邁自由行》Hotel Noir諾瓦飯店│尼曼商圈裡摩登復古設計平價旅店

《泰國清邁自由行》Me & Bacon(head store)│清邁早午餐必吃超厚切培根蛋吐司

《泰國清邁自由行》跑咖人必備泰國清邁咖啡館懶人包地圖攻略

《泰國清邁自由行》Graph one nimman│清邁尼曼一號裡的元老級文青咖啡館

《泰國清邁自由行》Treevana Club Chiang Mai│早餐很豐盛的渡假風平價泳池酒店

《泰國清邁自由行》The Earth Hotel地球旅店│充滿生活藝術的風格設計旅店

由於我回程班機是早上11點多，所以大概九點左右要準備前往機場，於是在安排最後一天早餐的時候就找了飯店附近同一條路上的這間店，7:30就營業，同時有貝果可吃也有咖啡可買，而且就在飯店斜對面走路一分鐘，是絕佳的好選擇。

這附近可是咖啡店的大本營，除了飯店對面的toffee roasters、兩間冠軍拉花名店roast8ry，就連這裡隔壁也是一間很有個性的玻璃屋咖啡館Terroir.cnx，對於熱愛跑咖的人真的是天堂。

當初在查資料的時候原本是想找一早就開的咖啡店，後來分別查到了貝果店VOLKS和咖啡店ROASTIV，還在思考要怎麼安排時卻發現他們根本是同一間，正好可以一邊喝咖啡一邊吃貝果當早餐，從門口進來後發現店相當小，是一個小方形的面積，貝果和咖啡分成了兩個吧檯錯開左右和前後，左後方的綠色復古鐵櫃以及搭配的綠色小桌就算是VOLKS的範圍，貝果的現貨放在牆上展示櫃，只可惜剛開店數量和種類並不多。

別看店很迷你，麻雀雖小五臟俱全，VOLKS BAGELS還有很可愛的周邊商品讓人忍不住手癢，尤其是小吊飾系列的迷你版貝果真的太可愛！

VOLKS 原本不在我的考慮名單中，因為他們的單價偏高，單點貝果60~90泰銖、加乳酪奶油則是要再加30~40泰銖，如果是夾餡的三明治款則要180~280泰銖，以清邁的物價來說真的是偏高了些，不過吃過之後卻讓我們念念不忘，果然是一分錢一分貨阿！

這天因為太早來所以有的種類不多，幸好還有一款「everything」(60泰銖)，顧名思義就是什麼都有，貝果上有黑白芝麻、還加了洋蔥大蒜等等風味，cream cheese則選了大蒜混合蝦夷蔥的口味(40泰銖)，還別說，看似簡單的這樣一個貝果，我們吃了一個之後實在覺得太好吃又加點了一個，即便到了現在都還想著下次到清邁一定要再去買來吃！

看向店內的右前方則是ROASTIV咖啡店的範圍，很難得看到不是常見的營業用咖啡機品牌而是昂貴的Slayer單孔機，再往前一角則是商品展示區，會看到除了咖啡之外還有不少自行車相關周邊，如果去看ROASTIV的IG和臉書會發現他們經常舉辦自行車的騎行活動，還有一個 ROASTIV CYCLING CLUB ，可以說它們本身也是一個複合品牌，讓這個小店又更加的豐富。

ROASTIV的咖啡價格算是中間，而且可以從豆單上看到它們也用了清邁、清萊的豆子。

ROASTIV的咖啡品質相當不錯，從選豆到拉花水平都能看出，果真是在清邁的咖啡館都不讓人失望，一早七點半就能喝到這樣水準的咖啡還有極度好吃的貝果，看似簡單卻充滿幸福感，很適合在最後一天搭機前做為離開清邁的最後一個念想！

國外旅行推薦文章：

《日本關西京都自由行》錦市場旁的時尚設計旅店PIECE HOSTEL SANJO

《日本關西京都自由行》八坂塔旁的時尚設計旅店RC HOTEL京都八坂

《日本沖繩自由行》國際通平價公寓式酒店condominio makishi●孔多米尼奧牧志公寓酒店

《泰國清邁自由行》Treevana Club Chiang Mai│早餐很豐盛的渡假風平價泳池酒店

《泰國清邁自由行》跑咖人必備泰國清邁咖啡館懶人包地圖攻略

《泰國清邁自由行》The Earth Hotel地球旅店│充滿生活藝術的風格設計旅店

[泰國曼谷自由行]頂級奢華的夢幻精緻旅店HOTEL MUSE BANGKOK

[泰國曼谷自由行]Lemon Tea Hotel

《日本關西京都珈琲散策》文青系旅人在京都喝咖啡的13間京都咖啡店名單

《日本關西京都自由行》清水寺二年坂百年老屋之全球唯一榻榻米星巴克咖啡

[泰國曼谷自由行]星巴克迷必去─曼谷最美星巴克Starbucks Langsuan

《日本關西京都自由行》龜岡站田野中出發的嵐山觀光小火車與嵐山竹林小徑

《日本關西京都自由行》嵯峨嵐山賞楓最佳天龍寺與黑色鳥居野宮神社

《日本關西京都自由行》世界最美書店惠文社一乘寺店與町家老屋SARASA PAUSA

《日本關西京都自由行》外拍勝地南禪寺水路閣與藍瓶子京都旗艦店朝聖

《日本關西京都自由行》Weekenders Coffee、下鴨神社(賀茂御祖神社)與糺之森

《日本關西京都自由行》錦市場、伏見稻荷大社、荒木神社與vermillion Cafe

《日本沖繩自由行》黑色鳥居與超可愛小書包御守的波上宮/波之上海灘

《日本沖繩自由行》貓島之奧武島上いまいゆ市場與天婦羅專賣中本鮮魚店

《日本沖繩自由行》沖繩必吃早餐之一的味噌飯屋(玉那霸味噌)まるたま

《日本沖繩自由行》日式古民家庭院吃阿古豬美食料理●琉球茶坊あしびうなぁ

《日本沖繩自由行》那霸我來了之隱藏版日本老屋定食●飴色食堂(あめいろ食堂)