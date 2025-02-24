打給賀！艾薇我到台中來找朋友玩，她帶我來一家台中韓式烤肉吃到飽店，順便分享給大家～朋友說保證吃到扶牆走！

▼這家吃到店叫做「肉夯夯韓式烤肉吃到飽」，地點超方便，就在台中火車站附近的大魯閣新時代購物中心裡面。

▼一進去店內，寬敞舒適的空間讓人心情大好，裝潢也很有質感，跟姐妹們來這聚餐超有fu～裡面還有一整面玻璃可以俯瞰台中市容哦～

▼接下來就是重頭戲啦！他們家的自助吧簡直是天堂！

▼除了有各式各樣的韓式料理，像是韓式煎餅、韓式炸雞等等，光看就讓人流口水。

▼還有各種韓式小菜，比如韓式泡菜、辣拌毛豆、涼拌木耳等等。

▼現在天氣冷，吃點熱騰騰的關東煮～超級棒der～

▼還有超多新鮮蔬菜，像是生菜、洋蔥、青椒、玉米，可以搭配烤肉一起吃，解膩又健康。

當然，肉品才是主角啊！我們可是在韓式烤肉吃到飽呢！

肉夯夯他們家的肉品選擇超豐富，最特別是選用台灣豬原塊肉品，每一塊都厚實飽滿，烤起來香氣四溢，還完全沒有豬腥味，配著生菜、泡菜一起吃，好幸福哦～

▼當日壽星還加碼送台灣戰斧豬排！！

👉或是4位大人以上同行用餐，提前訂位說通關密語也有送台灣戰斧豬排哦！

通關密語：「戰斧豬排好好吃喔」

《每日限量8盤／每組可訂1盤／送完為止》

▼而且還有醃製雞肉、醃製牛肉等等肉品，醃料的味道超入味，根本是味蕾的一大享受！愛吃肉的朋友們絕對可以吃得心滿意足！

▼還有很獨特的一點～是無紙烤肉！肉直接被鐵盤加熱，油脂好香呀～烤出來的烤肉也格外多汁～

▼還可以搭配各種沾醬，肉夯夯提供好多種醬汁，居然還有蔥鹽醬，超特別的！

▼對了，他們還有一個超酷的韓式拌飯DIY，可以自己搭配喜歡的食材，愛吃泡菜的多夾一點，愛吃海苔的可以撒滿滿，做出一碗專屬的韓式拌飯，超有成就感！

▼除了烤肉，肉夯夯還提供鍋物吃到飽，超級推薦這鍋～韓式馬鈴薯排骨鍋！湯頭濃郁，熱湯喝一口下去，全身都暖了起來，大排骨燉得軟嫩入味，排骨上面還有不少肉呢！

▼這次在肉夯夯韓式烤肉吃到飽的用餐體驗真的太棒了！感謝好姐妹帶我來嚐鮮～吃到飽食材新鮮、味道美味，而且選擇超多樣，完全滿足了我的口腹之慾，下次如果帶家人來台中玩，我一定要帶他們來吃看看！也推薦給大家～～

肉夯夯韓式燒肉吃到飽

地址：台中市東區復興路四段186號11樓（大魯閣新時代購物中心）

訂位專線：04 2222 1686

營業時間：11:00–22:00

粉專：https://www.facebook.com/meathanghangbbq/



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