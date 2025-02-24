板橋火鍋推薦，一年四季都是吃鍋天，從台中發跡的深紅汕頭鍋物，主打活體海鮮專賣店，澎湃尚青海鮮入鍋，就算膽固醇爆表也要吃，尤其他們家浮誇的屠龍系列吃過的都說讚，龍蝦、海鮮一整船，日本A5和牛、牛小排通通有，今天，就跟著小咪一起來屠龍吧！

深紅汕頭鍋物-板橋店位在板橋館前西路上，低調的深紅色裝潢就是他們的招牌色系，店址就在板橋錢櫃附近，從府中捷運站2號出口走過來約莫8分鐘，開車過來的朋友對面就有收費停車場，地理位置非常的便利呢！

深紅汕頭鍋物-板橋店｜內用環境

深紅板橋店有兩層樓的用餐空間，大多以四人座為主，一樓的感覺低調有質感

深紅汕頭鍋物-板橋店｜二樓

我自己比較喜歡二樓的空間，大面積的玻璃窗讓整個空間氛圍非常舒服，動線也很流暢，位置以4～6人為主，有一區還可以拉上布簾，就會隔出一個vip空間，很適合包場聚會喔！

深紅汕頭鍋物-板橋店｜醬料區

醬料統一擺在一樓的公共區域，基本的調味料都有，沙茶醬是深紅特製的，必加！

部分副食也會擺在這裡，自助拿取

深紅汕頭鍋物-板橋店｜自助飲品、冰品

深紅板橋店的餐飲模式跟其他深紅分店有些許不同，板橋店的飲料是採自助式，一樓、二樓都有，品項不同，甜點一樓是霜淇淋機、二樓是冰沙機，可以讓你吃到飽，超讚的～

深紅鍋物的特色就是活體波士頓龍蝦，直接養在一樓的養殖箱內，新鮮度絕對一等一，今天吃的屠龍套餐就從這裡直接撈起來，每一隻都是活跳跳的，這才叫新鮮啊~

深紅汕頭鍋物-板橋店｜菜單

今天點的就是屠龍肆人套餐，面就包含兩隻活體龍蝦，加上五種肉品，滿滿海鮮，吃一餐可撐二餐的概念啊

深紅汕頭鍋物-板橋店｜各式鍋底

鍋底有七種可以選，昆布湯、豚骨白湯不需加價，其他的特色鍋底都可以加價升級喔，大家最推他們家的汕頭大骨扁魚湯跟黃金花膠雞湯，都是外面比較嚐不到的湯頭

汕頭大骨扁魚湯+49

汕頭扁魚湯加入烘烤過後的扁魚粉提昇鮮味，非常適合涮海鮮類的食材，喝起來鮮上加鮮

黃金花膠雞湯+299

選用老母雞搭配花膠下去燉煮，滿滿的膠原蛋白讓湯頭略帶濃稠感，入口後雞湯的濃純香在口中散發開來，每一口都是暖心又暖胃，我自己超愛的

火燒麻辣鍋+199

嗜辣的朋友們絕對要選麻辣鍋底，用了四川大紅袍花椒加入中藥材大火爆炒，最後加入金門58度高粱提升香氣，麻辣而不膩口，涮肉非常夠味

菜盤中規中矩，基本的青蔬都有，食材也用得很新鮮

深紅汕頭鍋物-板橋店｜屠龍肆人 6999元

太浮誇~太浮誇啦~滿滿一整桌的屠龍四人套餐，海鮮的量根本有8人份的感覺，另外還搭配牛、豬、雞五種肉品，這價格也太划算了吧，一端上來我光"視吃"就飽了，如果你不是超級海鮮控，那可要注意，有可能會吃不完，哈哈哈哈，如果剩下來是未煮過的海鮮都可以幫忙打包喔

鮭魚佐越光米飯

來~主食的部分也沒再跟開你玩笑的，直接搭配兩種店內超夯的海鮮丼飯，鮭魚佐越光米飯上頭晶瑩剔透的鮭魚卵直接讓我們打開味蕾，底下淋上滷肉飯汁增添鹹香，太涮嘴了~

炙烤和牛佐干貝鮭魚卵蓋飯

另一款簡直是豪華等級，鮭魚卵、炙烤和牛、干貝通通mix在一起，真的鮮的不要不要的，海陸等級光這一碗就值回票價

美國無骨牛小排

完美的厚度配上天然的大理石油花，涮個5秒起鍋，鮮嫩多汁在嘴裡爆開啊

秋田A5和牛前腿

前腿的部位油脂分布均勻，有瘦、有肥、帶點筋度，入口後滑嫩又帶點Q勁，沒有和牛其他部位那麼油，我自己覺得還不錯耶

美國雪花牛

每一片肉品都很大片，雪花牛豐富的油花很適合麻辣鍋底

澳洲板腱牛

肉質細膩，口感帶點紮實度，牛肉的風味較濃郁，搭配重口味的湯底或是沾醬非常涮嘴

台灣梅花嫩豚豬

台灣炙燒雞肉

因為雞肉比較耐煮，建議一開始就可以放入鍋內，雞肉有先炙燒過，讓雞皮的部分帶點焦香氣息，肉質的部分一樣很彈嫩，不管是放麻辣或是雞湯鍋都好吃

屠龍海鮮拼盤

吃完肉肉開胃後，就要來屠龍了~這一整船有波士頓龍蝦、阿根廷天使紅蝦、級鮮大草蝦、野生白蝦、蛤蜊、干貝、鮑魚、小卷、深海紅魚，光海鮮就很浮誇，重點是他還搭配了5種肉品+海鮮丼飯，老闆很怕大家吃不飽嗎?! 哈，這個SET真的很適合推薦給海鮮控們

活體波士頓龍蝦

剛剛撈起來的大龍跟小龍，目前還是活跳跳的狀態，跟我們拍個照就要SAY 掰掰了，龍蝦可以選擇清蒸或是入鍋煮兩種吃法，我們一隻選清蒸、一隻入鍋，清蒸的部分會幫你蒸好喔

每一隻龍蝦都超有肉的，帶著滿滿蝦膏，懂吃的人看到這一幕一定食指大動了，四人套餐附上兩隻活體龍蝦真的太佛心耶，到底有沒有賺啦~

海鮮我們統一放進扁魚湯頭去涮，保留海鮮的鮮美

蒸好的龍蝦跟我們煮好的龍蝦滿滿兩大盤，細節都幫你處理好，輕輕一挖肉可以吃到整條龍蝦肉

這吃法我覺得太奢侈，哈，大口大口吃的超滿足，龍蝦肉質真的好Q彈，濃郁的蝦膏更添蝦味，清蒸的可以吃到龍蝦本身的鮮甜，入鍋涮好的龍蝦多了湯頭的香氣層次，而且龍蝦的鮮味都融入湯裡，湯底也更好喝了

生鮮蛤蜊

蛤蜊好吃的煮法就是一打開就要撈起來，蛤蜊肉還是晶瑩剔透的，入口都是啵滋啵滋的口感喔

阿根廷天使紅蝦、級鮮大草蝦、野生白蝦

吃完龍蝦還有三種蝦子等著你，草蝦肉質結實飽滿，白蝦的肉質較細緻

天使紅蝦的肉質綿密，口感軟彈，蝦膏的香氣較濃，整尾吃也很過癮

生食級干貝、活凍鮑魚、小卷

鮑魚Q脆，小卷也很鮮美，這一船山珍海味都吃到啦

干貝SIZE算是很大顆喔，川燙過裏頭還保有嫩度，每一口都很JUICY

單點-廣島牡蠣、牛奶貝

吃不夠的話還可以單點廣島牡蠣跟牛奶貝，牡蠣肥滋滋的，完全沒有腥味，品質很優呢

牛奶貝也超肥美，每一顆肉都是10元硬幣的1.5倍大，我覺得牛奶貝比蛤蜊好吃

單點-金沙海鮮粥

最後再點個金沙海鮮粥，讓你從頭鮮到尾，這個海鮮粥裡吃的到白蝦、透抽、蛤蠣，經過慢火燉煮，所有海鮮的鮮甜都被米粒吸飽，整體分量還不小，最後還打包回家耶，哈

加價購-牛奶貝鍋

最近深紅還推出新的活動，只要加價199就能吃到這個牛奶貝+蛤蜊+小干貝的乒乓叫鍋物，光是鍋底的湯頭就有滿滿的精華，帶男友、老公一起來，這一鍋一訂要加點下去啦

最後再來份冰淇淋畫上完美句點，深紅汕頭鍋物-板橋店真的讓我們印象深刻，是我吃過海鮮火鍋最浮誇的，而且分量十足，加上飲料、冰品無限吃到飽也超讚的，海鮮控們~預備備，想吃火鍋就把深紅汕頭鍋物-板橋店訂起來，2隻活跳跳的龍蝦就打趴好多海鮮火鍋店啊

店家/景點資訊

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紅汕頭鍋物 台北民權店

訂位專線：02-25475667

地址：台北市松山區民權東路三段106巷32號

深紅鍋物 台北SOGO敦化店

訂位專線：0981-825523

地址：台北市大安區敦化南路一段246號B2

深紅鍋物 新北板橋店

訂位專線：02-2951-0012

地址：新北市板橋區館前西路11號

深紅鍋物 新竹竹北店

訂位專線：03-5583223

地址：新竹縣竹北市文喜街13號

深紅鍋物 台中崇德店

訂位專線：04-24227706

地址：台中市北屯區昌平東五路256號

深紅鍋物 台中美村店

訂位專線：04-23785378

地址：台中市西區美村路一段602號

交通資訊