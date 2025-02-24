

這天跟朋友相約來Rialto Da Bere 雅朵義式小酒館吃飯，本來走錯跑去國父紀念館站才發現雅朵義式餐酒館總共有四家店，位於科技大樓站附近的Rialto Da Bere 雅朵義式小酒館則是新開的店面，老闆兼主廚是位義大利人，能在這邊吃到道地的義大利餐點與體驗溫馨浪漫的餐廳氛圍真是不錯的享受。



原本是從忠孝敦化搭公車過來餐廳，覺得有點遠，不過回程時從科技大樓搭捷運，發現其實交通算是蠻方便的！走路大約10分鐘就能到達捷運站，吃飽散步一下又不會太累，是讓人會想回訪的店點！餐廳位於巷弄之中，店面門口呈現低調溫馨的氛圍 需要找尋一下的感覺仿佛置身於義大利小鎮的餐廳。



店面門口也有菜單可以看喔!菜色的選擇很豐富，有各式各樣的義大利麵、千層麵、餃類、披薩、燉飯到牛排都有，甚至還有搭配酒品的淡菜等美味選項



店內的裝潢風格低調又有高級感，紅色桌布的感覺很熱情搭配著昏暗燈光，營造出一種浪漫又溫馨的氛圍，特別適合來約會。整個空間讓人感覺像是置身於古羅馬的油畫中



這天來用餐剛好有球賽，餐廳備有投影影幕，七點就開始轉播球賽了，可以一邊吃飯一邊看球賽蠻熱鬧的，也是個跟大家聚餐的好地方



餐廳的座位數不多，有兩人、四人和六人桌可選擇，有時候會有包場活動，最好能事先預定避免久候或沒有位置



整體用餐環境充滿了濃濃的氛圍感，隨便拍張照片都能看起來超有質感！



點餐的時候每道餐點看起來都好美味，想要吃吃看，如果有選擇障礙，餐點除了可以單點外，餐廳還有提供兩人套餐選擇！套餐有不同價位，從1680 / 2080/2380 不同價位菜色，搭配的酒品也很豐富，無論是想來杯葡萄酒還是啤酒， 都能輕鬆滿足需求



LAURETANA 蘿莉塔娜氣泡水 90元- 這邊的水是有收水資的，可以選擇氣泡水或礦泉水，我們選了氣泡水，我覺得這邊水資也很平價，來自義大利的氣泡水直接給你一瓶1000ML只要90元，這瓶氣泡水的氣泡蠻細緻的不會太刺激，喝起來有點甜味搭配餐點也能平衡一些油膩感



服務人員幫忙倒水也帶了點高級感^^



水牛乳酪番茄沙拉 380元-我們點了一道開胃沙拉，這道菜經介紹是很常見的義大利經典菜色之一，使用新鮮的水牛乳酪、番茄、羅勒葉、橄欖油堆疊而成，乳酪入口綿密帶有奶香夾著新鮮番茄一起吃，口感清爽不膩



肉醬千層麵 480元-千層麵是手工製作的，外觀看起來非常誘人上面的起士烤過之後融化包裹著麵體， 層層堆疊的肉醬經過四小時的熬煮，味道濃郁豐富，完美融合於麵體中





千層麵的外皮看起來厚實，但切開來後，層層分明，肉醬與麵體有層次感。吃了一口之後，整體竟然是非常柔軟搭配著濃郁的肉醬香氣。果然四小時精心熬煮的美味很細緻，真的是會讓人一口接著一口停不下來！



丁骨牛排 1380元-丁骨牛排上桌的時候真的有點嚇到，我們是兩人用餐，份量也很多，這邊餐點份量其實蠻適合多人分享也可以多吃幾道不同的菜色

沒來這用餐之前不知道原來牛排煎法也有差別，這邊的丁骨牛排是使用佛羅倫斯的煎法，這種煎法是將牛排煎的外焦內嫩，完美鎖住肉汁，雖然內部看起來還是嫩紅色但是熟度很剛好，牛排吃起來很軟嫩肉汁感也很豐富，搭配著一點岩鹽很美味。



HOUSE WINE 380元-這天因為有點牛排，所以點了他們的HOUSE WINE 紅酒來佐餐，這裡的單杯葡萄酒的價位也能選擇喔!沒記錯的話也有單杯200元的，大多數葡萄酒來自義大利，風味獨特，搭配牛排或其他餐點都很合適。



當天喝的這杯HOUSE WINE 是夏娃酒莊貓頭鷹系列Negroamaro IGP 喝起來很順口，特地請服務人員讓我們看一下是甚麼酒，口感單寧圓潤柔順，尾韻微酸但不澀，搭配當日的餐點也很合適，食物與酒很平衡不搶味。



義式辣臘腸披薩 460元-來義大利餐酒館當然不能錯過披薩這道美食，吃披薩用餐起來就帶點鬆弛感氛圍，這裡的PIZZA你沒看錯超大的份量也是巨多，應該是12吋的也只要460元，和傳統式的拿玻里披薩不太一樣， 是羅馬式披薩，薄皮多餡，澱粉含量較少 ，澱粉含量較少可以吃到豐富的餡料，整體PIZZA口感入口非常柔軟，起司牽絲又滑順，雖然他品名上有辣但其實不辣，要不是胃太小不然會想要吃好幾片。



總結:Rialto da bere 雅朵義式小酒館餐點份量十足，適合多人分享，很適合約會、聚餐的地方，還有投影影幕可以看球賽，也能包場辦活動，PIZZA很大也很夠味好吃，蠻推薦來這一定要點披薩， 而且整體餐廳的氛圍也很有質感，讓用餐更有情調。餐點選擇方面，可以選擇兩人套餐價格合理，也能享受到高級的服務氛圍，無論是慶祝紀念日還是約會，都是不錯的選擇！



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餐廳資訊

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Rialto da bere 雅朵義式小酒館

電話:02-27065080

地址:台北市大安區 敦化南路二段152之1號

星期一-星期二 公休

星期三-星期日

11:30-15:30

17:30-23:00

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