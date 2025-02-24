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<一分鐘短評>

你(妳)愛她(他)，她(他)卻愛上了另一個他(她)， 另一個他(她)偏偏又愛上了第四個她(他)，

成長於遊戲影音世代，彼此互不認識的十位日本年輕人，隻身前往地球另一端的法國尼斯，

在禁用所有熟悉的3C電子設備前提下，短短十天的旅行中，彼此只能靠著寫信相約溝通，

在寄收信的時間差中，在風光綺麗的異國異地中，每一次街上偶遇或錯身而過都是命定，

命中註定的他與她， 重溫上一代父母老派愛情你追我跑捉迷藏，究竟會帶來怎樣的愛情輾轉?





戀綜節目從日本於1999年開播的《戀愛巴士》（あいのり）開啟全球各國創意無限的類型節目，日本之後陸續推出《戀愛巴士：亞洲之旅》、《戀愛巴士：非洲之旅》、《雙層公寓：鄰家男女》 (テラスハウス/Terrace House，2012 ~ 2014)、《雙層公寓：都會男女》(2015)、《雙層公寓：夏威夷》(2016)、《雙層公寓：敞開愛的大門(輕井澤篇》(2017 ~2019)、《雙層公寓：東京2019-2020》(2019)、.《想談一場偶像劇般的戀愛》（恋愛ドラマな恋がしたい）、《今天，喜歡上你了。》（今日、好きになりました。）、《別被狼君所欺騙》（オオカミくんには騙されない）、《留宿在週末的戀愛》（恋する週末ホームステイ）、《戀愛正反面 》(恋んトス)、《男友》《愛之鄉》《真愛限時令》、《Real Love 》、《未來日記、《別被狼女所欺騙 》、《愛在山林間 》與《想談一場韓劇般的戀愛 》等參演者類型職業年齡跨度五花八門內容奇特的戀綜節目，讓人看得驚呼連連!





韓國戀綜節目後來異軍突起，從《我們結婚了》開始，之後創意無限陸續推出《心動信號 》（Heart Signal)、《換乘戀愛》、《單身即地獄》、《先睡再戀愛》、《伊甸園》系列、《交換情侶》、《社內相親》、《恢復單身的男女》節目熱播更引發全民討論話題 ，參與演出的俊男美女成員在播出後，都成了人氣新偶像，主持、演戲、主播、Youtuber 多元發展，一躍成為韓國演藝圈新生代生力軍，潛力無限前途可期。





台灣戀綜節目《週末脫單社》、《職想愛上你》、《U質男女大進擊 》、《在交往之前 》、《如果心動了 》與《戀夏富國島 》則聚焦在不同領域成員參與演出的戀愛小品實境秀。

中國戀綜節目除了翻拍韓國《心動信號 》（Heart Signal)的中文版外，還陸續推出了《半熟戀人 》《喜歡你我也是》《怦然再心動》《沒談過戀愛的我》 ，高學歷高成就高容顏三高成員，配對成佳偶引人稱羨!





而歐各國國的戀綜節目實境秀，年齡層與節目尺度更是大開無極限，從以年輕族群為主的《欲罷不能 》、《戀愛島 》、《盲婚試愛 》、《渣男島 》、《最後通牒》、《獸獸相親 》、《尋找絕配情人 》、《真愛不說謊》、《尋找絕配情人 》，到以新冠肺炎期間為主的戀愛實境秀《永無止境的第三次約會 》，從唐氏症患者為主的《唐氏真愛 》，到高齡者為主的《銀髮族要約會 》，照顧到不同年齡層的觀眾收視群，節目內容類型定位豐富而廣泛，有的節目成了跨國戀愛實境秀，如《欲罷不能 》、《戀愛島 》、《盲婚試愛 》，因著不同國家種族文化，也衍生趣味與爭議十足的戀愛實境秀!





另外亞洲同志戀綜節目近年如浪潮般風生水起，如日本的《夏日咖啡男友》、韓國的《男人們的戀愛》、台灣的《約會吧！男孩》《男生男生配》、香港《仔仔一堂》與泰國的《王子與王子的約會》，在亞洲各國一播出就引起轟動!

戀愛實境秀節目經過多年的發展，戲法人人會變，巧妙各有不同，無非是比「參與演出的成員外貌、個性與內在」，比「節目主持群的主持評論功力」，更比「節目定位的設計創意」，這篇就要介紹戀綜節目始祖 --- 日本，又推出創新企劃，讓人耳目一新， 與Netflix 合作，甫於上週二(2025.02.18)在Netflix Asia 上映的日本最新戀愛實境秀節目《離線遇到愛》(Offline Love) ，節目共十集，延續了之前《夏日咖啡男友》、《愛在山林間》等引發高收視率戀愛節目實境秀的話題熱潮，再接再厲於2025年開春，又推出這檔讓一群成長於遊戲影音世代的年輕人，遠離日本前進異國城市，放下熟悉的3C電子產品設備， 回歸上世紀上一代父母，在有限的時間內，在異鄉僅靠寫信與面對面約會聊天，找尋命中註定真愛另一半的真實體驗。

一部戀綜實境秀的成功與否，除了螢幕前參與節目演出的成員外貌內在個性吸引力外，擁有深入洞悉人心的高觀察力，在節目進行中，能隨著成員情緒起落，懂得掌握節奏，適時做出一針見血又充滿談笑風生功力的主持群， 引領帶動觀眾的同理心也很重要，是收視率能否飆高的關鍵之一，《離線找真愛》(Offline Love)找來了80年代與松田聖子、中森明菜齊名的日本全方位女藝人小泉今日子坐鎮擔任主Key，佐以左右兩大護法，由日本雙人喜劇團體令和ロマン成員，擔綱綠葉襯紅花的重責大任，成員之一的高比良(圖下左)，擅長畫龍點睛，抓住成員之間的偶發狀況與陷入愛戀中的金句連發，衍生出節目感人與趣味交錯的趣味話題與笑點，另一位成員松井(圖下右)則擔任吐槽擔當，演藝功力十足，也有過練經驗的三人，掌控全場相互丟梗，完美帶動笑中帶淚的觀影節奏，吸引著觀眾趣味盎然地跟著一路看下去。





日本戀綜節目《離線找真愛》(Offline Love)的企劃概念設計，聚焦在找來10位彼此素未謀面的日本年輕男女，要求他們在禁用所有熟悉的3C 電子設備， 包括智慧型手機、電腦與數位相機的前提下，隻身前進法國尼斯(Nice, France)，在短短的十天旅程，僅靠手中一本旅遊指南作為彼此在街上偶遇相認的信物，他們能否在異國異地的旅遊過程中，短短十天內就與命定的那位有緣人相遇，並開啟一段浪漫的愛戀，找到命中註定牽手一生的珍愛，就是本節目的主要亮點。





因為這些成長於遊戲與3C 盛行的年輕世代，從小都在遊戲影音包圍下，很難理解他們的父母那個沒有3C產品電腦、智慧型手機與數位相機的年代，只能仰賴寫信與面對面的交談的人們，是如何談找到另一半，談出一段刻骨銘心的愛戀，十集中的年輕主角們，從一開始很難適應看到法國尼斯充滿異國風情的建築與風景，只能用眼睛欣賞，卻不能以智慧型手機與數位相機即時拍攝紀錄 ; 還有對於彼此有興趣或愛意的雙方約會，都只能靠寫信，但寄信人與收信人之間的時間差，都可能造成約會苦，或根本沒約成，現場苦等不到人，卻又不知道原因是甚麼的疑惑不解等感受 :





但相對的，年輕的他們，也隨著節目的進行，熟悉了溝通的遊戲規則後，從重拾筆紙，寫出經過深思熟慮的信中，逐漸理解與感受爸媽那個年代，當人與人只能透過書信文字，與面對面真誠溝通，而不是透過即時短訊溝通快速丟話時，那種相互的理解與耐心的等候，讓之後的戀情有了更深刻的感受，這也是節目在趣味之外， 另一層幫助因3C產品盛行，兩代人疏於深度溝通，與相互主動關懷理解的重要主題。





Netflix 2025.02.20上映的日本戀愛實境節目《離線遇到愛》(Offline Love) 預告，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=SpLGpYGQZHk

《離線遇到愛》(Offline Love) 最新日本戀綜!女成員進攻超有技巧 太懂撩人..第二天就同時被兩人當面邀約會/完全娛樂，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=UaE8ra-Ke3w





而製作單位為了增加年輕觀眾的觀看意願與黏著度， 更選用創作才女 Gracie Abrams 與全能暢銷歌手 Taylor Swift 合唱的 "Us"，作為《離線遇到愛》(Offline Love) 戀綜節目的主題曲，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=PiEih7SClH8





《離線遇到愛》(Offline Love) 戀綜節目有四大看點，值得你與親朋好友一起觀賞這部洋溢地中海異國風情的戀愛實境秀!

節目看點一 : 年輕世代親身體驗父母年輕時的老派戀愛模式，沒有3C商品干擾，在美好山海風景與質樸慢活節奏中，只靠寫信與面對面聊天開創深度的浪漫之戀。

參與的十位成員包括島村雄大、陸 美海、朝日七海、生、香那花、田佐健介(藝名絢亮)、荒井陸、演員瞳子、真帆與健身薰，他們來自各行各業，有前水球國手、男女模特兒、演員、模特兒兼演員、大學生兼模特兒、品牌監制、搞笑藝人、私人健身教練、舞者兼編舞師與打工族，年齡層分佈在20~30歲之間 ;

暫時放下熟悉的3C 電子設備，隻身在法國尼斯旅行十天，而在異國異地的旅途中，只能憑著手中的那本旅遊導覽小冊，也許是在尼斯的蔚藍海岸機場、馬塞納廣場、堤坊海灘、餐酒館、甚至是站在班馬線的兩端，等著紅綠燈變換的一刻，突然看見命運安排的那位有緣人，開啟了一段離線遇到愛的浪漫情緣，或是親自前往馬格之家的書信交流廳，親筆寫信放到對方信箱傳達愛慕心思相約碰面，接著就只能耐心等待，用心祈禱對方能在約會時間來臨前打開信箱看到信，能否及時相見是命中註定? 見了面是相見歡? 還是無緣再續? 一切都充滿了變數，考驗著人心的信任、溝通、真摯與勇氣的能量 ;

當生活中沒有了3C電子產品的羈絆，不再受到時時刻刻響個不停的電話、FB、IG與LINE簡訊干擾，當看見風景沒有數位相機可拍攝，不必忙著修片上傳到平台，而是感受用眼睛看到絕美風景的幸福感，沒有無線耳機可聽音樂阻擋與真實世界的溝通時，年輕成員得以擁有屬於自己真正的時間，更多與喜歡的人面對面的深入交談，感受戀情進展的甜蜜喜悅，或是在被拒絕後，靜下心來獨處，在風景如畫的城市一隅，靜下心來面對真實的自我，聆聽內在的聲音，學會反省與做出改變，讓自己一天比一天變得更好，然後再勇敢踏出持續尋愛追愛的下一步，先善盡人事再聽天命，將努力到最後一刻的自己，交給上天與命運去決定，真愛是否能走到圓滿的最終?

他們只能憑著手上所拿旅行指南書，期待在短短十天的陌生旅途，與對方偶遇，或透過寫信相約見面，對於成長於離不開網路與智慧型手機的年輕世代，他們將將穿越時空，感受父母親上一世代老派戀愛，卻充滿真摯深情的慢活溝通模式，對年輕的旅人而言，也是一種全新的戀愛感受。

《離線遇到愛》(Offline Love) 節目中，有交情甚好的男生卻愛上同一位女生，也有無話不談的姊妹淘之間，上演了自己喜歡的男生，卻偏偏愛上身邊最要好的閨蜜，但閨蜜的心，卻又落在另一個男生身上，一幕幕既友好又競爭的尷尬情境下，四角戀愛到最後，命運會怎樣的安排? 誰與誰會嚐到最後的甜蜜愛戀? 誰又只能遺憾地隻身踏上歸途，穿梭在日本與法國?

不管科技再昌明，愛情流傳千年至今，無關年齡大小長幼，人心依舊蹣跚躊躇，，節目中最大的有三位30歲的男女成員，最年輕的是一位20歲的小女生，但不管是勾動人心吸引異性的對話技巧， 或是為愛勇於發聲的行動力，小女生表現在外對愛情的成熟度，都遠遠超越了幾位年長旅伴的心智；

而節目中一位母胎單生的女生，一心想在這趟旅行中，嚐到戀愛的滋味，卻沒想到卻同時遇上了兩位優質男生對她的深情追求， 左右為難的她，最後又會情歸何處? 緊扣著觀眾的視野與心情起伏 ;

這些故事都發生在短短的十天異國異地的旅行途中，隨著三位主持人莊諧並進的評論中，也讓觀眾跟著節目戀人們的分合走向，時而看得深刻感動，歡喜為他們送上祝福 ，時而為她或他的努力不捨，卻換來遺憾的結局感到同情，但這就是愛情的真實面貌，也是冥冥之中命中註定的分合翻轉 。

在參加《離線找真愛》(Offline Love)節目之前，他們之中對於愛情，有著不同的態度、條件、想望、觀點與經驗，成員之中，有的是有過喜歡過人，卻從不曾真正交往談戀愛的母胎女生；有的只喜歡跟年紀較長的男性談情的年輕女生，對愛情很主動；有的男生只喜歡有主見與原則的女性，他他們在節目中的交談與訪談中金句連發，也讓人感受到不同世代對愛情的想像的相似與相異。



「提筆寫信，要有足夠豐沛的感情才能寫得出來」

「面對面說話，讓人更能真實真誠地感受彼此的情感深」

「 喜歡成熟高個子的男人」

「喜歡水瀨臉的女孩」

「想在這趟旅程中，與人共撐一把傘」

「想跟喜歡的他一起牽手散步」

「願意為真愛不惜赴死」

「雖然對方只遲到10分鐘，但因為彼此沒有手機可連絡，還是會有點擔心」

節目看點二 : 攝影鏡頭下，充滿異國風景美食與文化的法國尼斯，成了全員們浪漫情懷與回歸質樸戀愛情思的最大催化劑與助力!



《離線找真愛》(Offline Love)製作單位特意選在離日本相當遙遠，位於歐洲法國東南部，普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區濱海阿爾卑斯省的一個市鎮尼斯拍攝，尼斯為地中海沿岸的城市，「蔚藍海岸」法國著名的觀光景點，18世紀老城區，引發旅人思古情懷的歐洲古典美的居家建築與古老教堂，佐以沿岸一望無際，風光景緻綺麗的海平線，而散步穿梭在尼斯大街小巷中，或跑步、或騎自行車，有或是戀人們相約坐在長椅上，一邊享受海風吹拂，欣賞絕美日落海景，一邊悠閒談心深入了解彼此對於愛情的想望，從中激起旅人成員們彼此從陌生到相戀，從累積的信任中，催發出熊熊的愛火 ;

而觀眾們透過螢光幕，隨著節目集數推進，跟著成員上山下海騎自行車採葡萄，跟著酒莊主廚學做地中海美食佳餚，搭配醇酒美飲，或是逛逛二手古著店、時尚咖啡店與餐廳，欣賞這座地中海城鎮尼斯的山海美景與美食，帶動日本與全世界前進尼斯旅遊探訪的觀光潮，親身感受節目中成員的浪漫體驗。

節目看點三 : 年輕世代暫時擺脫科技文明帶來的便利與被操控，重拾回歸獨立思考直覺解決問題的原始本能。

就像五六年級為人父母的中生代一輩，從小聽到祖父母輩提到20世紀三四0年代台灣身處農業時代， 身為日本殖民地，經濟尚未起飛，大多數的人民都活在貧困線下，赤腳上學，平常吃不到珍貴的雞蛋與蘋果，只有生日與生病時才有機會補充營養吃到，卻難以想像的道理一樣 ;

一出生就已是智慧型手機與數位相機流行的年代， 年輕世代成長學習過程中，都被Yahoo、Microsoft、Google、FB、LINE、IG與Tnreads的新科技所操控，想找資訊就想仰賴Googl搜索引擎，答案獲得雖快，但自身卻逐漸失去，也缺乏對所獲取資訊正確與否的判斷能力，更別提最近AI當道，連寫文造句能力都仰賴OpenAI 開發出的ChatGPT，一切仰賴科技便利帶來的快速便利，

生活在節奏愈來愈快的年代，人類思考的能力卻逐漸退化，透過10天短暫的小旅行，他們得以拋開科技便利的依賴，重新找回人類獨立思考解決問題的本能，節目中有許多他們因為沒有3C帶來的不方便，卻意外讓這群年輕人擺脫了快速回應的生活節奏壓力，學習與享受每隔一段時間，放下科技學會慢活，用頭腦與雙手雙腳解決問題的人類本能，更彰顯了戀人們，為約會啟動的動腦甦醒能力。

節目看點四 : 讓年輕世代在享受以傳統真心真摯方式，尋找命定真愛的同時，也重新拾回人與人之間的良善，也因此旁及了與父母親友之間的溝通與理解能力。

Netflix 上映日本最新戀綜節目《離線找真愛》 (Offline Love) 不只適合嚮往愛情， 或是已有戀愛經驗的年輕人與輕熟男女，更適合兩個不同世代的親子一同觀看，因為裡面十位命定之人的成員齊聚一地，所經歷的種種戀愛進行式，從寫信相約，到隨意坐在長椅上吃著甜品或是在餐廳露臺享用美食，笑著共享的質樸快樂， 看似簡單的幸福， 卻是老一輩年輕最美的愛戀記憶，心懷良善與命定之人相處溝通， 或許遭到婉轉拒絕的失望情緒排解， 其實都是父母年輕真真實實的愛戀經歷，當有父母一起觀看時，可以從他們口中深入了解，屬於那個年代老派戀愛的真心輾轉，聆聽寶貴的生命經驗，增加親子間的溝通，這樣的節目設計回歸大自然與美好時光的黃金年代歲月， 很推薦還沒看過的朋友，邀請父母與呼朋引友一起共享感受。

離線找真愛 Offline Love

出品國家 : 日本

上映平台 : Netflix Asia

上映日期 : 2025年2月18日

節目類型 : 戀愛綜藝/異國旅行/浪漫愛情

節目集數 : 共十集

節目語言 : 日語/法語/英語

官網 : Netflix

FB粉絲頁 : Netflix

Youtube 頻道 : Netflix Asia



(註)

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二、本文介紹的電影《離線找真愛》預告影片 ，引用自Netflix Asia Youtube 頻道平台，版權歸屬Netflix Asia與《離線找真愛》(Offline Love)電視節目製作公司所有。

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