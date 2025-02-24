分享近期喜歡的居酒屋，他們位於中壢商圈，鄰近中壢火車站、中壢中正公園的平價居酒屋
下班後想小酌放鬆是很適合的選擇!!! 也很適合學生聚餐
伙串滿酒場不只是價格親民，料理的品質也很有水準
加上店內明亮的環境，讓整體氛圍更顯得輕鬆自在
店面的裝潢帶有一種日本家庭料理的溫馨感
沒有一般居酒屋的昏暗與喧囂，反而像是走進了一間日式小餐館
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目錄
伙串滿酒場中壢推薦居酒屋｜菜單
串燒價格一串35元～80元，除了好吃的串燒外
還有炸物、熱炒、甜品、湯品、主食類、酒精類
下班想放鬆，選擇中壢平價居酒屋伙串滿酒場
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伙串滿酒場中壢推薦居酒屋 | 環境介紹
用餐空間為1-2樓，停車方便，周遭設有多處停車場
一樓座位區
小小的開放式包廂空間，可供多人聚餐吃美食
還有棒球員的簽名，來到伙串滿酒場有機會可以遇到中職球員呢~~
吧台區
二樓用餐空間
有3桌6人位、4桌4人位，座位空間寬敞、光線明亮，有別於傳統居酒屋
這次點了雞腿肉串、明太子雞肉串、台式醬烤豬血糕、甜不辣、酥香豆皮卷、
純手工正金門高粱香腸、鯖魚、伙串滿臭豆腐、肉絲炒飯、烤布雷
串燒分為鹽味、日式醬燒、台式醬燒，可以依照個人口味來選擇
無論是哪種調味，都能帶出食材的原始風味，讓人一口接一口停不下來
很久沒有單獨跟老公吃飯，來到伙串滿酒場放鬆一下
烤米血、酥香豆皮卷、高粱香腸
酥香豆皮卷 是我吃了那麼多豆皮，第一次感到喜歡的店家這道真的很特別！烤到外層微微酥脆，裡面還保有一點柔軟口感，單吃就很好吃，沾點醬更有層次
甜不辣
口感嫩Q，帶著炭火香氣，刷上醬燒醬汁，鹹甜鹹甜超涮嘴
明太子雞肉串
這個超推！雞肉本身已經很嫩了，刷上一層濃郁的明太子醬再炙燒過
入口瞬間爆發海味與炭香，真的愛上！
雞腿肉串
甜甜的醬汁完美包覆雞肉，每一口都是滿滿的肉汁與醬香。
鹽味五花肉
簡單的鹽味調味，完全能吃出豬五花的鮮甜與油脂香氣
烤得剛剛好，肉質不柴不膩
烤鯖魚
這條鯖魚真的很大！外皮烤得金黃酥脆，魚肉油脂豐富
入口細緻又多汁，完全沒有腥味，擠上檸檬汁更提升了鮮甜感
想吃不同的口味有手工午仔魚一夜干可以選擇!!
伙串滿臭豆腐
超多饕客必吃的伙串滿臭豆腐，豆腐內部吸滿了濃郁的麻辣湯汁
一口咬下去又香又辣，豆腐綿密滑嫩
辣歸辣，他們的湯底是可以喝的，喜歡吃辣的人一定要點
肉絲炒飯
炒飯真的超香！米飯粒粒分明，入口感受到鍋氣香
肉絲嫩口不柴，每一口都很有層次感，單吃就很夠味，搭配串燒更是絕配~
烤布蕾
布蕾本身的滑嫩口感形成完美對比，吃起來不會過於甜膩
反而帶有淡淡的焦糖苦香，讓人忍不住一口接一口
伙串滿的布蕾製作只使用雞蛋與牛奶製作，完全不加一滴水
不定期還有啤酒優惠!!!
伙串滿酒場中壢推薦居酒屋 | 用餐心得
伙串滿酒場不只是價格親民，料理的品質也很有水準!!! 是中壢居酒屋推薦
這次來到伙串滿酒場用餐真的很愉快
每一道料理都展現了細緻的烤功與獨特的風味
尤其是明太子雞肉串、豆皮串、麻辣臭豆腐，讓人一吃就念念不忘
再加上環境舒適、價格實惠，真的會想要回訪
無論是下班後想小酌放鬆，還是單純想吃點熱騰騰的串燒料理，都很適合
下次來中壢火車站附近，一定要來這裡好好吃一輪
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活動期間推出以下優惠
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抽獎獎品有（下次消費才可使用）
下次餐點9折
臭豆腐一份
鯖魚一份
啤酒買三送一
甜點或小菜一份
50元串任選一
伙串滿酒場中壢推薦居酒屋 | 店家資訊
伙串滿酒場
營業時間：週二~週六 17:00~24:00
店家資訊：https://toten.work/伙串滿酒場
電話：03-4226276
訂位電話：https://toten.work/伙串滿電話訂位
地址：320桃園市中壢區和平街50號（光南旁）
GoogleMap：https://toten.work/伙串滿GoogleMap
停車資訊：公七公園汽車停車場（臨停20元/半小時）、和平寄車機車停車場（30~40元/次）
現場提供：免費WIFI、電源插座
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菜單：https://toten.work/伙串滿菜單
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