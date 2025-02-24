分享近期喜歡的居酒屋，他們位於中壢商圈，鄰近中壢火車站、中壢中正公園的平價居酒屋

下班後想小酌放鬆是很適合的選擇!!! 也很適合學生聚餐

伙串滿酒場不只是價格親民，料理的品質也很有水準

加上店內明亮的環境，讓整體氛圍更顯得輕鬆自在

店面的裝潢帶有一種日本家庭料理的溫馨感

沒有一般居酒屋的昏暗與喧囂，反而像是走進了一間日式小餐館

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目錄

伙串滿酒場中壢推薦居酒屋｜菜單

伙串滿酒場中壢推薦居酒屋｜環境介紹

伙串滿酒場中壢推薦居酒屋｜餐點介紹

伙串滿酒場中壢推薦居酒屋｜用餐心得

伙串滿酒場中壢推薦居酒屋｜店家資訊

串燒價格一串35元～80元，除了好吃的串燒外

還有炸物、熱炒、甜品、湯品、主食類、酒精類

下班想放鬆，選擇中壢平價居酒屋伙串滿酒場





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用餐空間為1-2樓，停車方便，周遭設有多處停車場

一樓座位區

小小的開放式包廂空間，可供多人聚餐吃美食

還有棒球員的簽名，來到伙串滿酒場​​​​​​​有機會可以遇到中職球員呢~~

吧台區

二樓用餐空間

有3桌6人位、4桌4人位，座位空間寬敞、光線明亮，有別於傳統居酒屋

伙串滿酒場中壢推薦居酒屋 | ​​​​​​​餐點介紹

這次點了雞腿肉串、明太子雞肉串、台式醬烤豬血糕、甜不辣、酥香豆皮卷、

純手工正金門高粱香腸、鯖魚、伙串滿臭豆腐、肉絲炒飯、烤布雷

串燒分為鹽味、日式醬燒、台式醬燒，可以依照個人口味來選擇

無論是哪種調味，都能帶出食材的原始風味，讓人一口接一口停不下來

很久沒有單獨跟老公吃飯，來到伙串滿酒場​​​​​​​放鬆一下

烤米血、酥香豆皮卷、高粱香腸

酥香豆皮卷 ​​​​​​​是我吃了那麼多豆皮，第一次感到喜歡的店家這道真的很特別！烤到外層微微酥脆，裡面還保有一點柔軟口感，單吃就很好吃，沾點醬更有層次

甜不辣

口感嫩Q，帶著炭火香氣，刷上醬燒醬汁，鹹甜鹹甜超涮嘴

明太子雞肉串

這個超推！雞肉本身已經很嫩了，刷上一層濃郁的明太子醬再炙燒過

入口瞬間爆發海味與炭香，真的愛上！

雞腿肉串

甜甜的醬汁完美包覆雞肉，每一口都是滿滿的肉汁與醬香。

鹽味五花肉

簡單的鹽味調味，完全能吃出豬五花的鮮甜與油脂香氣

烤得剛剛好，肉質不柴不膩

烤鯖魚

這條鯖魚真的很大！外皮烤得金黃酥脆，魚肉油脂豐富

入口細緻又多汁，完全沒有腥味，擠上檸檬汁更提升了鮮甜感

想吃不同的口味有手工午仔魚一夜干可以選擇!!

伙串滿臭豆腐

超多饕客必吃的伙串滿臭豆腐，豆腐內部吸滿了濃郁的麻辣湯汁

一口咬下去又香又辣，豆腐綿密滑嫩

辣歸辣，他們的湯底是可以喝的，喜歡吃辣的人一定要點

肉絲炒飯

炒飯真的超香！米飯粒粒分明，入口感受到鍋氣香

肉絲嫩口不柴，每一口都很有層次感，單吃就很夠味，搭配串燒更是絕配~

烤布蕾

布蕾本身的滑嫩口感形成完美對比，吃起來不會過於甜膩

反而帶有淡淡的焦糖苦香，讓人忍不住一口接一口

伙串滿的布蕾製作只使用雞蛋與牛奶製作，完全不加一滴水

不定期還有啤酒優惠!!!

伙串滿酒場不只是價格親民，料理的品質也很有水準!!! 是中壢居酒屋推薦

這次來到伙串滿酒場用餐真的很愉快

每一道料理都展現了細緻的烤功與獨特的風味

尤其是明太子雞肉串、豆皮串、麻辣臭豆腐，讓人一吃就念念不忘

再加上環境舒適、價格實惠，真的會想要回訪

無論是下班後想小酌放鬆，還是單純想吃點熱騰騰的串燒料理，都很適合

下次來中壢火車站附近，一定要來這裡好好吃一輪

開幕抽獎活動：

活動期間推出以下優惠

1. 低消費滿千抽獎乙次

每筆訂單低消滿1,000元即可抽獎乙次，每張抽獎券皆保證有獎

滿2,000元以上恕不累計增加抽獎次數，每張抽獎券皆保證有獎

2. 壽星專屬福利：

生日優惠當月壽星低消滿1,000元，可額外多抽一次

但每位壽星僅限享有一次滿千的額外抽獎優惠

滿2,000元以上恕不另行追加壽星福利。

抽獎獎品有（下次消費才可使用）

下次餐點9折

臭豆腐一份

鯖魚一份

啤酒買三送一

甜點或小菜一份

50元串任選一

伙串滿酒場

營業時間：週二~週六 17:00~24:00

店家資訊：https://toten.work/伙串滿酒場

電話：03-4226276

訂位電話：https://toten.work/伙串滿電話訂位

地址：320桃園市中壢區和平街50號（光南旁）

GoogleMap：https://toten.work/伙串滿GoogleMap

停車資訊：公七公園汽車停車場（臨停20元/半小時）、和平寄車機車停車場（30~40元/次）

現場提供：免費WIFI、電源插座

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菜單：https://toten.work/伙串滿菜單

官網：https://toten.work/伙串滿官網

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