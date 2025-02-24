[ 桃園食記 ] 甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-桃園ATT店

桃園韓式料理餐廳吃到飽推薦，最低價399吃到飽 !!!

韓國人氣連鎖餐廳甩鍋雞，採用半自助式吃到飽，現點現炒韓式愛好者必吃

位於在桃園ATT筷時尚3樓的甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽，有超豐富的自助百匯

韓國炸雞、韓國魚板串、韓式熱門料理...等無限享用

甩鍋雞有8種口味隨你挑選~吃完真的超滿足

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目錄

甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-桃園ATT店

甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-桃園ATT店 | 菜單

甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-桃園ATT店 | 自助區無限享用

甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-桃園ATT店 | 餐點介紹

甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-桃園ATT店 | 用餐心得

甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-桃園ATT店 | 店家資訊

韓國人氣連鎖店甩鍋雞2024年中插旗桃園ATT筷食尚

身受喜好韓式料理的朋友喜愛，甩鍋雞菜色燉雞(炒雞)為主

是以韓國傳統的烹煮方式，並使用雞肉及蔬菜加入韓國進口特色醬料

再以甩鍋方式大火翻炒，快速翻炒保留食材的本身味道

在起鍋前，還增加了一道獨特的炙燒手法，讓雞肉產生微焦的口感及濃郁香

甩鍋雞的用餐方式是半自助式吃到飽，主菜燉雞現點現炒，炒至6分熟

可以先到自助吧區準備了各種想加入燉雞中的食材配料一同燉煮成



甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-桃園ATT店 座位區

近期推出最低價399元+10%吃到飽優惠方案，炙燒雞主鍋內的肉品固定，依共鍋人數提供

提供全區自助吧吃到，各式配料均可自由取用

韓國魚板串、韓式炸雞、各式炸物、熟食、麥芬堡、披薩、燒賣、炸雞奶油飯、沙拉、飲料、冰品

等均可無限自取吃到飽

愛吃肉的朋友勺勺還是推薦"469炙燒雞吃到飽方案"

提供肉品牛肉、豬肉、雞肉無限享用

全區自助吧吃到，韓國魚板串、韓式炸雞、各式炸物、熟食、麥芬堡

披薩、燒賣、炸雞奶油飯、沙拉、飲料、冰品...無限自取吃到飽

超豐富配菜區可自行選擇加入鍋中拌炒

超新鮮蔬食可以挑選，還有韓國冬粉、韓國寬冬粉超適合一起燉煮

除了超常見的韓式年糕之外還有韓式紫米年糕、艾草年糕

甩鍋雞自助吧PIZZA、炸雞、炸物吃到飽

熱騰騰新鮮出爐的炸物，孩子們的最愛~~~

還有韓式炸雞吃到飽，每一塊都是無骨雞塊，不用擔心還要吐骨頭

現烤PIZZA，提供兩種口味可以選擇，薄皮PIZZA

吃起來薄脆有嚼勁

燒賣、小包子

甩鍋雞DIY自助吧-炸雞奶油飯

依照自行喜好，DIY喜好的拌飯

有白飯、炸雞、洋蔥奶油醬、炒泡菜、玉米粒、火腿丁、海苔絲

如果還吃得下可以放到甩鍋雞內變成好吃的炒飯

韓國魚板串

韓國魚板串吃到飽，外面吃兩串就要80元，在這裡可以直接吃回本

直接吃了4隻超滿足

辣炒年糕、泡菜炒豬肉

副食區

麥芬堡、韓國泡麵、麵筋球

醬料區

鹹淡可以自由調味，有BBQ醬、蜂蜜醬、春川醬、麻辣醬

我覺得已經很夠味了，除非本來吃無辣口味，想換換辣口的再來調味

飲料吧

冰淇淋

甩鍋雞有8種口味可以選擇，BQQ醬燒雞、義式蕃茄、蜂蜜醬燒雞、經典春川雞

麻舌辣喉雞、狠角色辣雞、辛奇泡菜豬、韓流粉紅豬

因為帶著孩子們來吃選擇了蜂蜜醬香雞，吃起來口味鹹甜風味，香氣濃郁

如果孩子們飽了想換換口味還能換個主鍋來吃，勺勺覺得超級棒

桌上大鍋子可以到自助吧區挑選喜愛的蔬食、火鍋料一同放入燉雞中拌炒

韓國冬粉、韓國寬冬粉必吃!!! 吸飽香氣十足的醬汁超濃郁超讚!

超特別的紫米年糕與艾草年糕，Q彈又好吃

裝好喜歡的配料就可以準備下鍋囉!!!

加入配料與八分熟的炙燒雞蓋鍋悶煮6分鐘

再翻拌一下就可以開吃囉!

香噴噴的蜂蜜醬炒雞出爐~~~~每個食材都超入味

尤其是他們的雞肉，燉煮過後還是保留炙燒過的香氣

雞肉吃起來多汁鮮內

我們選擇的是469元+10%吃到飽方案，還有享牛肉/豬肉/雞肉吃到飽

超划算~~~~ 我們是牛肉愛好者當然要點牛肉~~

加入鍋中拌一拌悶煮就可以出鍋，也可以加高湯變成火鍋，另一種吃法

加入春川醬，換個口味

加入高湯變成火鍋，就是部隊鍋的味道

吸飽湯汁的韓國寬冬粉，吃起來很Q彈很有咀嚼感

還烤了一個麥芬堡來配上炒肉配菜，真的好好吃

麥芬堡外層咬下有卡茲的脆感，內裡吸附了湯汁讓麵包體更濕潤

469元+10%就能享受到CP值超高、豐富的吃到飽

目前也有推出399元+10%吃到飽的優惠方案，更能滿足想吃韓式又是小鳥胃的顧客

甩鍋雞以獨特風味、多樣化的口味以及特色醬料(從無辣到麻辣)都讓人想一試

自助吧區有超多韓式經典料理，例如韓式炸雞、韓國魚板串、泡菜炒豬肉、辣炒年糕

也都能無限享用

用餐下來整體覺得品項超豐富、多選擇，價格實惠也是學生能聚餐的餐廳選擇

喜愛韓式料理的朋友勺勺也超推薦

地址: 桃園市桃園區中正路47號3樓 ( 桃園att筷食尚內 )

電話: 03-2712397

營業時間: 上午11:00 - 下午10:00 (收客至20:20)

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