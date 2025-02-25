嗨嗨！今天老娘帶大家來到石門水庫囉！說到石門水庫附近餐廳我之前介紹過兩間店，一家是新開幕沒多久的環湖咖啡好食二號店，一家是老店竺園咖啡，那麼今天要來介紹的餐廳是尼爾瓦特，應該就是取英文的諧音名Near Water😂
✅地址為：桃園市龍潭區龍源路大平段690巷105號
營業時間平日為10:00~18:00、假日10:00~19:30，週二休息。
是一棟很漂亮的別墅，車子停在餐廳附近就可以了，非假日的話車位應該都很好找
餐廳吧台明亮、採光很好
舒適的沙發區，能一邊曬太陽一邊看石門水庫的湖景
二樓同樣也有座位區唷
另外二樓這裡有一區書櫃，想來拿書的話要記得脫鞋嘿
來看看菜單，雖說是簡餐，但選擇也不算少
結果老娘與老娘母都點蒜香雞腿排只是我們一個點主廚套餐一個是輕食特餐，差別就在主廚套餐偏中式、輕食特餐篇西式（？XD，但兩款都有附飲料唷！
輕食特餐的主食是麵包，還有薯條
但我很喜歡主廚套餐裡面附的這個豆乾耶！很好吃，也算是比較特別的配菜
飲料的紅茶也好喝
這家氣氛悠閒、食物有水準，是可以回訪的店唷！假日我猜生意應該會很好，建議能平日來就平日來唄！
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