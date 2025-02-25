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《桃園❤️龍潭》尼爾瓦特Near Water Cafe，石門水庫景觀餐廳、咖啡簡餐，一邊用餐一邊看風景好自在～

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2025-02-25 00:16:00 文字：薔妮老娘
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薔妮老娘

薔妮老娘

嗨嗨！今天老娘帶大家來到石門水庫囉！說到石門水庫附近餐廳我之前介紹過兩間店，一家是新開幕沒多久的環湖咖啡好食二號店，一家是老店竺園咖啡，那麼今天要來介紹的餐廳是尼爾瓦特，應該就是取英文的諧音名Near Water😂

✅地址為：桃園市龍潭區龍源路大平段690巷105號

營業時間平日為10:00~18:00、假日10:00~19:30，週二休息。

《桃園❤️龍潭》石門水庫尼爾瓦特

是一棟很漂亮的別墅，車子停在餐廳附近就可以了，非假日的話車位應該都很好找

《桃園❤️龍潭》石門水庫尼爾瓦特

餐廳吧台明亮、採光很好

《桃園❤️龍潭》石門水庫尼爾瓦特

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舒適的沙發區，能一邊曬太陽一邊看石門水庫的湖景

《桃園❤️龍潭》石門水庫尼爾瓦特

二樓同樣也有座位區唷

《桃園❤️龍潭》石門水庫尼爾瓦特

另外二樓這裡有一區書櫃，想來拿書的話要記得脫鞋嘿

《桃園❤️龍潭》石門水庫尼爾瓦特

 

來看看菜單，雖說是簡餐，但選擇也不算少

《桃園❤️龍潭》石門水庫尼爾瓦特

《桃園❤️龍潭》石門水庫尼爾瓦特

結果老娘與老娘母都點蒜香雞腿排《桃園❤️龍潭》尼爾瓦特Near Water，石門水庫景觀餐只是我們一個點主廚套餐一個是輕食特餐，差別就在主廚套餐偏中式、輕食特餐篇西式（？XD，但兩款都有附飲料唷！

《桃園❤️龍潭》石門水庫尼爾瓦特

輕食特餐的主食是麵包，還有薯條

《桃園❤️龍潭》石門水庫尼爾瓦特

但我很喜歡主廚套餐裡面附的這個豆乾耶！很好吃，也算是比較特別的配菜

《桃園❤️龍潭》石門水庫尼爾瓦特

飲料的紅茶也好喝

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這家氣氛悠閒、食物有水準，是可以回訪的店唷！假日我猜生意應該會很好，建議能平日來就平日來唄！

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尼爾瓦特

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place桃園市龍潭區龍源路大平段690巷105號105號
4.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
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