嗨嗨！今天老娘帶大家來到石門水庫囉！說到石門水庫附近餐廳我之前介紹過兩間店，一家是新開幕沒多久的環湖咖啡好食二號店，一家是老店竺園咖啡，那麼今天要來介紹的餐廳是尼爾瓦特，應該就是取英文的諧音名Near Water😂

✅地址為：桃園市龍潭區龍源路大平段690巷105號

營業時間平日為10:00~18:00、假日10:00~19:30，週二休息。

是一棟很漂亮的別墅，車子停在餐廳附近就可以了，非假日的話車位應該都很好找

餐廳吧台明亮、採光很好

舒適的沙發區，能一邊曬太陽一邊看石門水庫的湖景

二樓同樣也有座位區唷

另外二樓這裡有一區書櫃，想來拿書的話要記得脫鞋嘿

來看看菜單，雖說是簡餐，但選擇也不算少

結果老娘與老娘母都點蒜香雞腿排 只是我們一個點主廚套餐一個是輕食特餐，差別就在主廚套餐偏中式、輕食特餐篇西式（？XD，但兩款都有附飲料唷！

輕食特餐的主食是麵包，還有薯條

但我很喜歡主廚套餐裡面附的這個豆乾耶！很好吃，也算是比較特別的配菜

飲料的紅茶也好喝

這家氣氛悠閒、食物有水準，是可以回訪的店唷！假日我猜生意應該會很好，建議能平日來就平日來唄！

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