家裡要住的自在又舒適，睡得舒服
每個環節都要仔細的把關～
最近家裡愛用的除濕機就是這台，
日本 IRIS 空氣清淨除濕機 IJC-H120✨
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只有台灣買的到，日本買不到的除濕機
而且能源效率是一級！省電又環保呢♻️
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一機兩用，除濕機+空氣清淨機一次滿足～讓空氣及環境更加清新🥳
這台一次可以除12公升，強大除溼能力
按鍵面板一體式的設計，操作簡單！
PM2.5、濕度、溫度同時偵測，超厲害
多功能，多模式，可以應付多變的天氣
手動模式、乾衣模式、夜晚模式、自動模式，可以循環設置，調整好容易😆
微笑四燈號，空氣狀態一眼看穿喔～
即時顯示PM2.5濃度，空氣狀態好辨別
濃度低：綠色《藍色《黃色《高：紅色
天天使用，讓空氣變得更加的舒適！
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送風、除溼同時進行，提高屋內及衣物的乾燥效率，用起來很方便呢！
如果天氣潮濕、衣服乾不了也可以使用
單手可拆裝設計，水量隨時可於透明把手掌握～傾倒容易，超級好用喔👍🏻
噪音分貝低，睡覺也不會被打擾～
滾輪式設計，在家移動的時候很方便，
不用時線還可以收在裡面，好收納
還有設計排水孔，可以接水管排水～
濾網可以替換，讓空氣更加的清新～
完全是居家必買的3C，超級智能！
日本 IRIS 空氣清淨除濕機一定要買👏🏻