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【3C電器推薦】日本IRIS空氣清淨除濕機～一機兩用、多功能好調整！滾輪式設計超方便！

2025-02-20 20:00:00 文字：貓少女日記
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貓少女日記

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【3C電器推薦】日本IRIS空氣清淨除濕機～一機兩用、多功能

家裡要住的自在又舒適，睡得舒服

每個環節都要仔細的把關～

最近家裡愛用的除濕機就是這台，

日本 IRIS 空氣清淨除濕機 IJC-H120✨

🛒購買連結

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只有台灣買的到，日本買不到的除濕機

而且能源效率是一級！省電又環保呢♻️

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一機兩用，除濕機+空氣清淨機一次滿足～讓空氣及環境更加清新🥳

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這台一次可以除12公升，強大除溼能力

按鍵面板一體式的設計，操作簡單！

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PM2.5、濕度、溫度同時偵測，超厲害

多功能，多模式，可以應付多變的天氣

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手動模式、乾衣模式、夜晚模式、自動模式，可以循環設置，調整好容易😆

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微笑四燈號，空氣狀態一眼看穿喔～

即時顯示PM2.5濃度，空氣狀態好辨別

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濃度低：綠色《藍色《黃色《高：紅色

天天使用，讓空氣變得更加的舒適！

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送風、除溼同時進行，提高屋內及衣物的乾燥效率，用起來很方便呢！

如果天氣潮濕、衣服乾不了也可以使用

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單手可拆裝設計，水量隨時可於透明把手掌握～傾倒容易，超級好用喔👍🏻

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噪音分貝低，睡覺也不會被打擾～

滾輪式設計，在家移動的時候很方便，

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不用時線還可以收在裡面，好收納

還有設計排水孔，可以接水管排水～

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濾網可以替換，讓空氣更加的清新～

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完全是居家必買的3C，超級智能！

日本 IRIS 空氣清淨除濕機一定要買👏🏻

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