早年到日本旅遊我都是選擇跟團，因為覺得日本大眾運輸雖然很方便但感覺也挺複雜，繼前年 沖繩六天五夜自由行 、去年 東京八天七夜自由行 後，今年寒假我們挑戰關西(京阪神奈)自由行了！

出國旅遊最重要的除了準備好護照、訂機票及飯店、保旅平險之外，就是網路了，尤其是國外自由行網路特別重要，除了找景點查路線等資訊外還能隨時即時與同行家人或友人聯繫，還有就是即時更新社群動態、分享旅途中的精采點滴。

這篇來跟大家分享這次關西九天八夜自由行京阪神奈行程、租車自駕資訊以及這次日本關西旅遊所使用的上網SIM卡。

日本關西九天八夜自由行，京阪神奈行程、租車資訊及日本上網SIM卡分享!

出國網路有SIM卡、eSIM、WiFi機、漫遊等選項，可以依照不同的需求做選擇。

以往出國我是選擇 飛買家日本WiFi小灰機 ，一台可同時連線2-3台手機，價格也相當便宜，搭配飛買家常常推出的優惠活動，一天不用百元就能無線上網。

日韓Wifi機4G吃到飽 ➡ www.traveltobuys.com/?rcode=EEOOA

這幾次我則是選擇飛買家旋風卡，日本上網SIM卡無限流量吃到飽不降速，SIM卡最方便的是隨插即用，不需要另外帶一台機器，充電也只要充手機，更不需要還機，整體上會比WiFi機方便但一張SIM卡建議僅搭配一台手機使用。

飛買家日本上網SIM卡購買方式很簡單，直接上 飛買家 官網下訂即可，有：

小旋風卡！日本上網SIM卡輕量吃到飽

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飽飽卡！日本上網SIM總量卡

三種，分別為輕量吃到飽、吃到飽、總量卡等讓大家依照需求選擇。

取件方式有:台北門市自取、郵局掛號寄送、宅配寄送或是機場門市自取，台北門市及機場門市自取都有時間限制，務必注意營業時間。

通常我都是選擇桃園機場機場自取，完全免費，桃園機場機場出境櫃檯營業時間為週一至週日05:30至23:00，若是紅眼或早班機，可於訂單出發日前一天櫃檯營業結束前2小時內領取。

國外自由行要查詢的資訊很多，所以網路特別重要，通常我一下飛機就會開始搜尋資訊，旅遊途中也會隨時查詢。

旋風卡！銷售NO.1 日本上網SIM卡無限流量吃到飽不降速使用「KDDI、SOFTBANK」電信業者網路，可自行切換，SIM卡開通時間為插卡即啟用，當日23:59前即算第1天（以台灣時區計算）。

關西自由行我們走訪了大阪、京都、神戶及奈良等地訊號都很不錯，查詢資訊很方便。

將旅遊當下的美景與親朋好友分享是很開心的一件事，所以旅行途中我很喜歡打卡分享，感謝 易飛網日本上網SIM卡 讓我能順利分享旅遊點滴。

這趟旅行，九天八夜我們入住兩家飯店，分別是京都八條都酒店(Miyako Hotel Kyoto Hachijo) 與大阪難波大國町RELIEF飯店(Hotel Relief Namba Daikokucho)，前四晚入住京都、後四晚則住大阪。

兩家飯店的交通都很便利，京都八條都酒店就在京都車站旁，難波大國町RELIEF飯店鄰近地鐵御堂筋線大國町站及難波站，自由行住宿點最好要鄰近地鐵站！

九天八夜裡有兩天我選擇租車旅行，因為我想去天橋立、伊根及神戶的六甲山牧場，雖然搭乘大眾運輸也都可以抵達，但在交通上花費的時間會比較多，所以選擇租車兩天遊玩更自在。

這次的關西自由行與去年東京自由行租車我都是使用Tabirai租車網，在頁面上輸入取還車地點、日期、時間及車型等就會有很多車輛及租車公司可以選擇，相當方便。

依照搜尋結果我選擇鄰近京都八條都酒店的Nippon Rent-A-Car，距離飯店步行約5分鐘即可抵達租車公司。

◆Day1

關西機場(搭乘HARUKA)→京都八條都酒店check in→Aeon Mall Kyoto超市→炭火焼 酒房すいしん 京都駅前店

1/30 抵達京都的第一晚💖

今日搭乘13:40樂桃到關西機場，下飛機後從第2航廈搭乘接駁車到1廈乘坐HARUKA到京都

今晚飯店就在京都車站旁，地理位置相當方便，百貨公司、美食林立，check in後時間已晚就近逛了飯店附近的Aeon Mall Kyoto超市

找了家還有營業的居酒屋吃晚餐兼宵夜🍙🍢

◆Day2

清水寺（忠僕茶屋）→二年坂、三年坂→高台寺→八坂神社→祇園鰻川藤→四条河原町、新京極商店街→一蘭京都河原町店→唐吉軻德驚安殿堂四条河原町

1/31 京都Day2清水寺一日遊💖

今日由飯店步行到京都車站搭JR到東福寺轉奈良線到清水五条駅，再漫步到清水寺

光是清水寺就逗留了很長時間，穿和服👘、買御守、忠僕茶屋喝茶吃糰子🍡

沿途逛了二年坂、三年坂、高台寺、八坂神社、祇園花見小路等，晚上吃祇園鰻川藤鰻魚飯，然後再到四条河原町逛街購物🛍️

在四条河原町、新京極商店街的購物商場內小朋友買到想買的鋼彈、扭蛋以及夾娃娃跟打寶可夢機台‼️

回飯店前還去吃了小朋友想吃的一蘭拉麵🍜及逛了唐吉軻德

因為時間太晚，最後搭乘計程車回飯店

◆Day3

六甲山 Q･B･B チーズ館→六甲山牧場→神戶三宮中心街→ステーキランド神戸店（Steakland Kobe）→Fresco超市五条西洞院店

2/1 京都Day3💖

今天是租車一日遊，預約早上八點半牽車🚗

從京都自駕到神戶一日遊，到六甲山牧場親近大自然與可愛動物，抵達牧場後先到餐廳吃超香濃起司鍋🫕及牛排套餐🥩，然後進入牧場跟動物們互動，牧場內的動物們都很乾淨，環境也超棒，牧場腹地廣大，可以餵食動物、騎馬等🐑🐮

不知不覺就在牧場待了大半天時間，推薦牧場霜淇淋🍦必吃，然後離開牧場前還很驚喜的下起了雪❄️

下山後到神戶市區想說先到美利堅公園走走，結果下起了雨，就直接到神戶三宮站周圍逛街購物🛍️，晚餐隨意來到ステーキランド神戸店吃知名的神戶牛排，果然神戶牛跟一般牛排口感差很多‼️

最後回飯店前到超市採買了些東西

◆Day4

伊根舟屋→舟屋食堂→伊根灣遊覽船→天橋立傘松公園纜車→智恩寺→Aeon Mall Kyoto→なか卯NAKAU京都八條口店→唐吉訶德京都AVANTI店

2/2 京都Day4💖

租車第二天🚗，運氣還不錯，前一天因為睡過頭所以更改行程，改今天去天橋立、伊根，若是前一天去就是下雨的天氣，今天有陽光☀️

從京都自駕開車到伊根約兩小時車程，抵達後先欣賞伊根舟屋美景及拍照，然後到舟屋食堂吃午餐，舟屋食堂的視野不錯，生魚片也很新鮮‼️

接著前往搭乘伊根灣遊覽船餵海鷗，今日海鷗很多老鷹也很多，老鷹會跟海鷗一樣來啄食手上的蝦味先，雖然有點恐怖但還蠻難得的體驗，居然可以跟野生老鷹這麼近距離接觸🦅

離開伊根後來搭乘天橋立纜車，上去時搭纜車🚡，下來乘坐吊椅，吊椅居然連安全帶都不用，很值得體驗😄

接著再前往智恩寺走走，智恩寺的籤很可愛，除了扇型之外，還有蛇、狗跟貓咪的，可以收藏🐶🐱

回到京都還車後也差不多晚上八點了，就近在京都車站附近的Aeon mall及堂吉訶德逛逛採買， 再前往24小時營業的日本連鎖餐廳NAKAU なか卯🍜用餐

◆DAY5

伏見稻荷大社→下鴨神社→三条名店街→大起水産回転寿司河原町三条店→難波大國町RELIEF飯店check in→餃子の王將大國町難波中店

2/3 京都Day5💖

今天是神社一日遊⛩️，伏見稲荷大社捕捉千本鳥居美景，下鴨神社さるや買四季御守，這時間剛好有雪及紅梅就一起買了☺️

原本還想去金閣寺走走，但因為離開下鴨神社後時間也不早了就直接前往三条逛街購物🛍️，然後吃了大起水產迴轉壽司🍣

一直逛到晚上再搭車回飯店拿寄放的行李，然後前往京都車站，21:40才搭乘JR京都線前往大阪😅

到飯店Chick in後就到飯店附近餃子の王將吃晚餐兼宵夜🥟

◆Day6

勝尾寺→箕面Q's Mall→心齋橋、道頓崛→神座拉麵

2/4 大阪Day6💖

今天是勝尾寺一日遊，原本看網路以為到勝尾寺交通很難，沒想到比想像中簡單許多

勝尾寺裡滿滿的達摩（不倒翁）很可觀也很好拍，購買門票時還會給空白明信片，參觀寺廟沿途有六個地方可以蓋章，完成後就是一張很漂亮且有紀念性的明信片🎑

達摩籤詩及達摩鈴鐺御守也都很可愛😍

下山後想說直接在車站附近的箕面Q's Mall用餐，沒想到商場也很好逛，不知不覺就在這裡又待了好幾個小時‼️

晚上就到心齋橋、道頓崛逛街購物🛍️，章魚小丸子、神座拉麵🍜都很好吃

◆Day7

奈良公園→中谷堂→東大寺→Saizeriya Kintetsu Nara Eki Biru Ten（薩莉亞近鐵奈良站大樓店）→日本橋→一風堂難波店

2/5 大阪Day7💖

今天是奈良一日遊，這趟旅遊集滿京阪神奈關西四都了‼️

從難波搭乘近鐵線到奈良，出站後不久很幸運碰上雪花飄飄❄️

沒有安排太多行程，只有到奈良公園餵鹿、東大寺走走，去中谷堂買超人氣艾草紅豆麻糬，終於親眼見到網路上流傳快轉版的搗麻糬，麻糬也很好吃👍

回到奈良車站後直接到樓上吃小朋友想吃的Saizeriya薩莉亞，餐點看似普通但好吃且很便宜，特別適合親子用餐🍝🍕

用餐後搭上近鐵回到大阪日本橋逛街，小朋友買了一直想買的公仔也投了好幾顆扭蛋😊

逛著逛著不知不覺時間也就很晚了，回飯店前吃了附近的一風堂，這幾天大阪的風大且很冷，已經連續幾天都吃拉麵🍜😆

◆Day8

難波八坂神社→焼肉ライク→黑門市場→大鳥大社→梅田寶可夢中心→HARBS大丸梅田店→心齋橋、道頓崛→炭火烤肉道頓堀みつる

2/6 大阪Day8💖

飯店鄰近難波八坂神社，早上直接走過來神社拍巨無霸獅子🦁、抽鯛魚及扇子詩籤🪭

接著想說步行到黑門市場吃午餐，結果半路上小朋友見到焼肉ライク個人燒肉說想吃，我們就走進去吃了，吃飽後到市場看到什麼都沒胃口了，就只有吃了河豚生魚片🐡

下午則到距離大阪市區有段車程的大鳥大社買透明御守及季節限定御朱印，每個都好美，值得珍藏🩷

在大鳥大社也碰到了一陣一陣的雪花飄飄❄️

回到市區後到梅田逛街、吃了一直想吃的Harbs蛋糕蛋糕，小朋友也逛了寶可夢中心，最後再到前幾天已經去過的心齋橋、道頓崛走走逛逛、吃燒肉🥩

◆Day9

AEON FOOD STYLE→關西機場→桃園機場

2/7 大阪Day9💖

今日搭乘12:45中華航空返桃園國際機場

中午的班機，所以一早在飯店吃完早餐後就只有到超市採買🛍️，然後就搭車到機場準備搭機了😊

這趟旅程需要搭乘大眾運輸時我們都是使用Suica西瓜卡，日本關西地區最常見的交通卡是ICOCA，但Suica西瓜卡在關西地區也是可以使用的喔。

大阪旅遊也可以使用大阪周遊卡，有一日券、二日券，在使用時間內可無限次搭乘大阪市內私鐵、新電車、市營地鐵、巴士等，還可免費參觀約40個以上的觀光景點！

這趟旅程我們沒有去環球影城，有詢問孩子意願，結果兩個都說不想去，就沒有安排了，馬麻就把門票錢省起來吃喝玩樂😆

很多人會說什麼是必吃、必買，但我覺得這都是因人而異，畢竟每個人的需求與喜愛不盡相同。

行程部分在出國前我並沒有特別規劃，只有紀錄一些想去的景點，主打一個隨心所欲、自由自在的自由行，畢竟都自由行了不希望只是走馬看花。

大都是前一晚才決定隔天行程，然後邊玩邊想下一個景點，隨興的玩！

吃的部分也是走到哪再決定要吃什麼，很多熱門的餐廳大家在台灣就會先預約，但因為我不希望時間被綁住，而且人生地不熟可能需要花費比較多的時間才找到餐廳，所以需要預約的我大都會跳過，或是時間允許就直接前往碰碰運氣，真的不行就在附近找其他餐廳。

最後最後，出國旅遊網路真的很重要，日本上網吃到飽不降速➡ www.traveltobuys.com/?rcode=EEOOA

旅行是一件很愉快的事，不要設下太多限制，可以接受的事物越多就會玩得更開心盡興！

以上日本關西九天八夜自由行，京阪神奈行程、租車資訊及日本上網SIM卡資訊提供大家參考，祝福大家也都有一趟美好的旅程！

注意！！

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