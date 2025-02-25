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> 美食 > 【新竹火鍋推薦】韋爐復刻食鍋巨城店，新竹宵夜人氣火鍋首選！復古遊戲機跟彈珠台都能免費暢玩！親子聚餐好開心。新竹開到最晚的人氣宵夜店

【新竹火鍋推薦】韋爐復刻食鍋巨城店，新竹宵夜人氣火鍋首選！復古遊戲機跟彈珠台都能免費暢玩！親子聚餐好開心。新竹開到最晚的人氣宵夜店

2025-02-25 07:28:00 文字：A小姐的迷你世界
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A小姐的迷你世界

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【新竹火鍋推薦】韋爐復刻食鍋巨城店，新竹宵夜人氣火鍋首選！復古遊戲機跟彈珠台都能免費暢玩！親子聚餐好開心。新竹開到最晚的人氣宵夜店.jpg

這間「韋爐復刻食鍋巨城店」不僅是新竹人氣宵夜火鍋的首選，更是一間充滿懷舊氛圍的特色火鍋店。店內不僅有經典的爆炒石鍋，還提供復古遊戲機與彈珠台讓客人免費暢玩，特別適合親子聚餐或朋友聚會，讓用餐時光更添樂趣。

【新竹火鍋推薦】韋爐復刻食鍋巨城店，新竹宵夜人氣火鍋首選！復

「韋爐復刻食鍋巨城店」位於新竹錦華街，鄰近中央路口，地點方便且周邊停車便利。店內裝潢走懷舊復古風，擺滿各種經典玩具，播放熟悉的老歌，桌椅設計也帶有童趣元素，打造出讓人放鬆的用餐空間。入口處的打卡牆更是必拍亮點，還有老式腳踏車與紅藍塑膠購物袋，喚起滿滿童年回憶。

【新竹火鍋推薦】韋爐復刻食鍋巨城店，新竹宵夜人氣火鍋首選！復

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「韋爐復刻食鍋巨城店」有很多懷舊的玩具~~~兒子玩得很開心！

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自選冰櫃 x 豐富菜色

餐點採冰櫃自取，價格依盤子顏色區分，選擇超豐富，無論是愛吃肉還是海鮮控都能大滿足。

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最推薦的當然是店家主打的 現點現炒石頭火鍋湯底——麻油爆炒魷魚絲、洋蔥、大蒜，再加入米酒醋與昆布高湯，香氣四溢、湯頭濃郁甘甜，喝一口就能感受到古早味的精髓。

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「阿母滷肉飯」滷汁濃郁，鹹香入味，超級下飯，也是必點推薦。

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肉肉四品拼盤：適合無肉不歡者一次品嚐多種美味！

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安格斯板腱牛：肉質柔嫩，帶有板筋的Q彈口感，富含膠質。

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小肥牛（牛五花）：油花均勻、甘甜多汁，油脂豐富且香氣十足，口感軟嫩沾特調醬汁更美味。

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松阪豬：大理石紋路的雪花油脂均勻分布，口感Q彈脆嫩。

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噶瑪蘭黑豚五花：肉質細緻甜美，油脂豐富但不膩，特別適合搭配火鍋。

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綜合魚片：包含鯛魚、鱸魚、多利魚，口感各具特色！又能給家人補充營養。

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鯛魚細緻軟嫩，入口即化。我特別喜歡吃鱸魚甘甜細膩，帶點彈性。而多利魚吃起來滑順香甜，十分特別。

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「活凍白蝦」蝦肉Q彈，鮮甜味十足。老公最喜歡吃蝦了~~~

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半殼扇貝：顆粒大且飽滿，每一口都能感受到濃郁海味。

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巨魷魚足涮片：爽脆彈牙，越嚼越香，特別適合愛吃海鮮的老饕。

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特別推薦QQ的可愛小花枝：大小適中，一口一隻剛剛好，讓人超級滿足。

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「香滷牛肚&牛筋」滷得相當軟嫩，牛筋保有豐富膠原蛋白，入口即化。

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「帝王蟹肉棒」口感Q彈飽滿，甘甜滋味小孩超愛吃~~~

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「韋爐復刻食鍋巨城店」還有 自助無限供應 的懷舊飲料與冰品：

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飲品：冬瓜茶、黑面蔡楊桃汁、英式奶茶、綠茶等，解膩又消暑。

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懷舊冰棒：吃完火鍋後來支冰棒，清爽又過癮。

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「韋爐復刻食鍋巨城店」不僅是一間開到深夜的高人氣火鍋店，更是一個讓人懷舊又能大啖美食的好地方。濃郁香醇的石頭火鍋湯底、嚴選高品質的肉品與海鮮，搭配店內的復古遊戲機與彈珠台，讓人邊吃邊玩，樂趣滿滿。無論是聚餐、宵夜還是親子用餐，都非常推薦！

【新竹火鍋推薦】韋爐復刻食鍋巨城店，新竹宵夜人氣火鍋首選！復

【店家資訊】：韋爐復刻食鍋新竹巨城店
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營業時間：
星期一到五:16:30~03:00
六、日:11:00~03:00
（最後收客01:30）
電    話：03 515 2555
地    址：新竹市東區錦華街6號1樓

 

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韋爐復刻食鍋巨城店

phone03-5152555
place新竹市東區錦華街6號1樓
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美味度
4.75
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.75
CP值
4.25
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