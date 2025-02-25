快看這間桃園藝文特區餐酒館！簡直一秒飛到哈利波特的魔法世界，燈光美氣氛佳，還有駐唱，生日來這裡High翻天，這間金色三麥藝文店地點就在超美的桃園總圖旁邊，交通超方便，聚餐完還可以去圖書館文青一下，或是到藝文特區逛街，根本是桃園聚會首選。

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金色三麥藝文店不只氣氛好，餐點也是一級棒， 他們家提供超多異國美食，像是義大利麵、燉飯、燒烤、披薩，還有素食、火鍋，選擇超多，不怕找不到自己愛吃的，當然不能錯過他們家的經典手工精釀啤酒，搭配美食，超享受。

一踏進金色三麥藝文店，真的會被裡面的裝潢嚇到，漂浮在空中的書本，哥德式拱門，圓型櫥窗，還有白色飛馬，每個角落都超好拍，就像走進哈利波特的魔法學院，晚上來更有氣氛，超有神秘感。

說到必點，首推蝦仁鮭魚披薩（380 元），薄皮披薩上面鋪滿鮭魚、蝦仁、洋蔥、甜椒，再加上濃濃的起司，口感超豐富。

義式蕃茄海鮮麵（350 元），蕃茄醬拌炒義大利麵，搭配滿滿的鮮蝦、蛤蠣、花枝，美味到渣都不剩。

當日壽星來金色三麥藝文店，直接送蛋糕！ 工作人員還會超貼心幫忙拍照，記錄下美好的一刻。

店裡還有現場歌手駐唱，氣氛超嗨，不管是家人慶生還是姐妹聚會，都超適合。

吃飽喝足，還可以到旁邊的桃園總圖走走，或是到藝文特區逛街，金色三麥藝文店真的是桃園藝文特區聚餐的好去處。下次生日、聚會，就選這裡啦。

金色三麥桃園藝文店：桃園市桃園區南平路301號1樓；營業時間：平日：11:00-23:00；假日：11:00-24:00

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