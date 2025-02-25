愛烤愛對囉台中店 |台中燒烤吃到飽推薦，全新菜單多達100種菜色，吃的到日韓式口味、軟絲、比臉大牛排

最後更新時間 2025-02-24

台中平價燒肉吃到飽推薦「愛烤愛對囉燒烤吃到飽」全新菜單新上線！愛烤愛對囉台中店位在台中火車站附近的台中燒烤店，平日限定499元吃到飽，還有639元、839元兩種價位，菜單有多達100種的菜色可選，吃的到多種口味的韓式燒肉、安格斯牛肉、大牛排、3A等級軟絲、生蠔、韓式小菜、扇貝、松阪豬、虎斑蝦、特色烤甜食等，而且烤爐還是選用傳統炭火，吃的到淡淡炭香的肉品和海鮮，加上特調干蝶粉香氣更足。

台中燒肉吃到飽推薦

現在台中燒肉吃到飽餐廳相當競爭，但說到老品牌的台中燒肉吃到飽，那台中愛烤愛對囉應該大家都不陌生，目前愛烤愛對囉在全台有4家分店，分別在士林、板橋、宜蘭和台中。近期台中愛烤愛對囉燒烤吃到飽才推出了全新菜單，499平日限定、639及839元價位吃到飽，菜色品項和口味選擇很多樣化，假日用餐人潮比較多，建議先訂位比較保險哦～

愛烤愛對囉台中店|交通停車資訊

台中愛烤愛對囉燒烤吃到飽 位在雙十路上，地點非常熱鬧，距離台中火車站只要步行15分鐘，旁邊就是日曜百貨、台中公園，來這吃飽後還能逛街散步消消食！

來愛烤愛對囉台中店吃燒肉吃到飽，停車還算方便，店前可停機車，開車的話店前方路邊有幾個車位，懶得繞圈圈找車位，直接像我們一樣停到日曜百貨收費停車場，走過來3分鐘而已。



愛烤愛對囉台中店|環境介紹

愛烤愛對囉台中店以台中燒肉餐廳來說是老字號的燒肉店，裝潢跟現在奢華裝潢的燒肉店來說，相對樸實簡單，也看得到使用痕跡，別有一番風味～用餐座位分為一二樓，以四人、六人和多人的卡座座位，非常適合多人聚餐的台中燒肉店！

一樓樓梯旁有飲料、冰品自助吧，飲料選擇很常見，有氣泡飲、乳酸冰沙、奶茶等，還有北海道冰淇淋。

在進門口旁還有一個冰櫃，這裡面五種韓式小菜，還有特調的三種燒肉醬，有水果燒肉、味噌、檸檬魚露。

愛烤愛對囉用的是炭火爐，比起瓦斯烤爐烤出的肉更有香氣，在烤爐旁還有排煙設計，用完餐後身上味道不重蠻加分的。

愛烤愛對囉台中店|菜單

台中愛烤愛對囉燒肉吃到飽有三種價位，品項選擇豐富。

愛烤愛對囉吃到飽|燒肉必點推薦

我們這次選的是愛烤愛對囉839元吃到飽價位，吃的到3A等級軟絲、安格斯雪胭和牛、鹽燒牛舌、熟成頂級牛排、松阪豬、甘露深海石斑、大扇貝、黑牛橫膈膜、虎斑蝦等食材。

愛烤愛對囉的肉品幾乎沒什麼醃製，用椒鹽粉、七味粉和干蝶粉做調味，三種可以吃到不同的味道。

另外也可以搭配特調燒肉醬，讓肉品或海鮮調味更加豐富與清甜。

想要清爽吃也能搭配生菜和韓式小菜，吃完更解膩些～

愛烤愛對囉推薦必點牛肉

鹽燒牛舌是839元燒肉價位的新菜色，牛舌切得很有厚度，油花分布的很均勻，咬下去Q彈脆口，搭配上蔥鹽醬味道更香。

愛烤愛對囉黑牛橫膈膜給的超不客氣，直接端上一整塊！雖然上面有很多油花，

但整塊炙燒後油脂被逼出後味道超香。不知道怎麼烤，可以請店員協助燒烤哦～

之後再切成好入口的一小塊吃，吃起來不會太油，口感有嚼勁但很好咬斷，直接吃會有橫膈膜特有的香味，很濃郁很好吃，搭配椒鹽就很可以了～

安格斯雪胭和牛給的肉片超長的，上面油花和肉色表現得都不賴。

安格斯雪胭和牛大概烤5~7分熟最好吃，吃起來口感很扎實不會甘柴，沒有日本和牛過重的油膩感。

沾點干蝶粉，一入口是濃厚香料味道，帶點微辣口感，提升了牛肉的風味。

另外我更愛佐清甜味道的水果燒肉醬，甜甜的很清爽，吃多了也不覺得膩口。

嚴選美國和牛的肉片也給得很豪爽，上面油花是漂亮的雪花狀，同樣烤到5~7分熟度，入口咬感軟嫩多汁，佐上干蝶粉味道更足。

佐上味噌醬鹹甜鹹甜的味道也很清爽解膩。

大胃王和肉控們，千萬不要錯過「冷藏熟成頂級牛排」，比臉大的牛排一上桌超吸睛，牛排油花和厚度都表現得還不賴，但我想很多人都不知道怎麼烤吧XD

所以點這道會有店員在桌邊協助碳烤哦～

牛排烤到7分熟度，肉質非常有咬勁但不失軟嫩感，而且也不會太乾柴，對喜歡大口吃肉的朋友來說，點這道最划算！

愛烤愛對囉的「女兒紅骰子牛」，推薦一定要點真的超好吃！骰子大小的牛肉用加入女兒紅的酒下去醃製，吃起來香氣很足，帶有淡淡又甘甜的酒香和甜味，會讓人忍不住一口接一口吃不停！

韓式牛小排是韓式調味的，肉質比較沒有太多的油花，口感有咬勁，加上酸甜不重鹹的韓式醬汁，吃起來也很多汁。

愛烤愛對囉推薦必點豬肉

松阪豬是我最愛的豬肉，每塊都切得很有厚度，外酥內Q的口感真的很涮嘴，佐上椒鹽、七味粉、干蝶粉都很好吃。

薑汁豬五花調味很不同，帶有獨特的辛辣味，去掉豬肉的腥味吃起來，微甜清爽讓豬五花吃起來不會太過油膩。

韓式調味的豬五花肉，我們第二愛咖哩豬五花，有著咖哩的香味讓豬五花肉吃起來味道濃郁不死鹹，搭配生菜、泡菜等吃一起下口，清脆爽口超好吃。

蜜糖豬五花是我們的最愛，鹹甜滋味非常爽口，加上豬五花酥酥脆脆的口感，吃不膩耶！

大蒜豬五花的大蒜味道都有醃到肉內，烤起來大蒜香味非常夠，百吃不膩如果配飯一定很下飯。

剝皮辣椒香腸是愛烤愛對囉獨有的，香腸非常啾西，帶有剝皮辣椒的鹹甜微辣滋味，每咬一口都好過癮。

起司香腸比較偏大熱狗的味道，有一點點的煙燻味，口感很彈牙中間還有起司香，也是頗受小孩的喜愛。

愛烤愛對囉推薦必點雞肉

三杯雞腿肉鹹甜下飯，而且雞腿肉香嫩又好入口，來上幾盤絕不是問題。

韓式起司辣雞鋪上滿滿起司，烤熟後雞肉拿起來還會牽絲，畫面超邪惡！雞肉軟嫩搭配韓式調味香辣過癮，再加上溶化後的起士中和了辣度，讓人一口接一口。

愛烤愛對囉推薦必點海鮮

虎斑蝦每隻個頭都很肥美，要烤前店員還貼心地把殼給剝好，讓我們烤完可以直接享用！

蝦肉很鮮甜彈脆，沒有蝦線裡面的沙沙口感，這點真的很讚！

大扇貝真的不是我在說，每顆都比我的拳頭還大，肉質鮮美無腥味。

漁港鮮活牡蠣也是不少人愛點的，顆顆飽滿多汁吃起來腥味不會很重。

甘露煮野生海魚用酒和薑絲去腥味，魚肉很軟嫩帶點湯汁，冬天來上一份很暖胃。





生烤魷魚是整隻魷魚端上桌，拿起來真的超大一隻的，色澤度看得出來很新鮮！

整隻下去烤後再切塊肉質內的水分比較不容易流失，口感很彈牙佐上調味醬汁或干蝶粉都很合適。

藍鑽大蝦的蝦子也很大隻，新鮮可口甯寶很愛吃。

韓式起司蟹味棒的蟹肉很扎實又大塊，搭配上濃郁邪惡的起司，柔和鮮甜很美味。

愛烤愛對囉推薦必點甜食

大多數的燒肉吃到飽烤甜食，都是烤麻糬或棉花糖，沒想到愛烤愛對囉竟然吃的到港式波蘿油，現烤菠蘿真的很好吃，就算已經吃的很飽還是可以塞進一整顆XD

港式波蘿油會由店員協助製作，將菠蘿烤到兩面微熱焦色後，分別加入花生醬、糖粉，再塗上奶油和煉乳，變成一道有特色有美味的飯後甜點。

烤過的菠蘿吃起來外面很酥脆，中間夾心的花生醬鹹甜不膩，再加上煉乳和奶油的提香，甜而不膩我超愛！

吃不過癮還能再來上一碗吃到飽的北海道冰淇淋哦～

愛烤愛對囉燒烤吃到飽｜評價

愛烤愛對囉台中店開業許久雖然裝潢樸實，但卻是台中燒肉吃到飽餐廳裡面在google有4.5星6000多則的高評價，我想在於他們用的肉品不錯，且給的份量完全不怕大家吃，再加上有他們特有的調味和餐點特色，我想是不少回頭客的最愛吧！愛烤愛對囉菜單品相很多樣化，價格也很實在，如果想找一間不貴又好吃的台中吃到飽餐廳，不妨來試試愛烤愛對囉台中店吧！

愛烤愛對囉台中店|店家資訊

愛烤愛對囉|分店資訊

愛烤愛對囉士林店

地址：台北市士林區文林路79號1樓

電話：02-2833-5655

時間：12:00-00:00

公休日：無

愛烤愛對囉板橋店

地址：新北市板橋區中山路一段27號三樓

電話：02-2959-1860

時間：12:00-00:00

公休日：無

愛烤愛對囉宜蘭店

地址：新宜蘭市宜興路一段271號

電話：03-9365050

時間：12:00-00:00

公休日：無