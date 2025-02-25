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自從吃過他們的早午餐後，晚上又挑一天來喝調酒、吃晚餐！果然沒讓我們失望！調酒豐富層次及香氣，好好喝！這次又再度點了手切薯片😛晚上不知道要去哪，就要來沐嶋餐酒館～白天化身早餐、下午茶網美店

👉絕美綠島早午餐-沐嶋Moon Island bistro

沐嶋Moon Island bistro(粉專)

📍台東縣綠島鄉122號

☎️ 08 967 2488

🕰週一至週日 12:00pm~00:00am(週二公休)

沐嶋Moon Island bistro 環境

門口大大一顆月亮，在晚上時真的很擬真，非常特別！

牆角和門框處裸露的結構細節，帶有一種工業風的質感，增添了視覺上的趣味。牆上零星的燈飾和小植物裝飾，為這個空間注入了些許自然元素，打破單調。簡約的小壁燈，營造出柔和的光線，讓整體氛圍顯得溫馨。

沐嶋Moon Island bistro 餐點

墨西哥玉米肋條 NT.260 不客觀推薦★★★★★

這道菜帶有點異國風味，玉米、黃瓜飽滿且香甜，灑上微辣的香料、刷上醬香，甜鹹交織的滋味相得益彰，最後慢慢竄出微辣，十分涮嘴、特別適合作為開胃小點。

小島飛魚海鮮(6吋) NT.360 不客觀推薦★★★★★

將綠島特色的飛魚融入其中，薄脆的餅底搭配鮮美的飛魚肉和多種海鮮食材，飛魚肉質緊實、口感Q彈，搭配層層九層塔香，味道均衡且不過於油膩。

島嶼咖哩豬排飯 NT.320 不客觀推薦★★★★★

豬排外層酥脆、肉質鮮嫩，一吃到有點驚艷，非常多汁的口感，與濃郁的咖哩醬好搭！咖哩除了香料香辣香，其中隱約還透著鹹甜香氣，增添了日式風味。

靠北好吃烤雞翅 NT.240 不客觀推薦★★★★★

烤雞翅外皮微焦，散發出誘人的炭火香氣。醬汁完美地提升了雞肉的鮮美。內裡肉質多汁、鮮嫩，咬下時能感受到獨特的醃製風味。

沐嶋 NT.200 不客觀推薦★★★★★

（未滿十八歲不得飲酒，喝酒不開車）

這款調酒融合了多種酒類及當地元素，槴子花琴酒搭配龍舌蘭和威士忌，結合伏特加和台東紅烏龍茶，飲品中帶有海鹽的獨特風味。整體酸甜適中，帶有微苦和花果的清新香氣。

仲夏夜夢 NT.260 不客觀推薦★★★★★

（未滿十八歲不得飲酒，喝酒不開車）

以伏特加為基底，加入紅酒與荔枝水蜜桃的香甜，再點綴百香果與綜合莓果，整杯是細緻的冰沙，呈現出豐富的果香層次。飲品色澤美麗，入口後能感受到果實的鮮甜和紅酒的深度，為夜晚增添了一抹浪漫。

Moon Island-綠島無論是晚餐還是調酒，都展現出食材的用心與巧思。將當地風味結合，創造出令人印象深刻的島嶼晚餐。飛魚披薩、特色調酒，都是我超推薦的必點品項！