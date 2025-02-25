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[台中南屯] 夠暖快享鍋 Go warm hotpot｜$159起即可輕鬆享鍋｜每日新鮮熬煮湯頭｜平價鍋物｜內附完整菜單

2025-02-25 15:55:00 文字：萍姐愛分享
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萍姐愛分享

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[台中南屯] 夠暖快享鍋 Go warm hotpot｜$159起即可輕鬆享鍋｜每日新鮮熬煮湯頭｜平價鍋物｜內附完整菜單
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[台中南屯] 夠暖快享鍋 Go warm hotpot｜$159起即可輕鬆享鍋｜每日新鮮熬煮湯頭｜平價鍋物｜內附完整菜單

想吃火鍋卻不想身上有火鍋味嗎？！不如來這家位在南屯的 夠暖快享鍋 Go warm hotpot，一鍋只需要＄159元起，就可以輕鬆享鍋，店內滿滿太空科幻風，明亮舒適，還有很多公仔藏品，提供自助醬料區，還可以無限享用冬瓜茶跟溫暖的熱無糖麥茶喔！點餐時先選肉肉，在選擇湯底，最後看看想吃哪種富時，店家會幫你煮好後，在端上桌，讓你吃火鍋，身上不容易有火鍋味😍而鍋物得基礎湯底，是每日使用雞骨、蔬菜熬製的高湯，喝起來先甜順口，蔬菜量、肉量也非常有誠意！

[台中南屯] 夠暖快享鍋 Go warm hotpot｜$159起即可輕鬆享鍋｜每日新鮮熬煮湯頭｜平價鍋物｜內附完整菜單

夠暖快享鍋 Go warm hotpot

  • 夠暖快享鍋 Go warm hotpot
  • 評分： / 4.9
  • 地址：408台中市南屯區忠勇路80-25號( 地圖 )
  • 電話：04 2380 8869
  • 營業時間 
    星期一: 11:30 – 21:30

    星期二: 11:30 – 21:30

    星期三: 11:30 – 21:30

    星期四: 11:30 – 21:30

    星期五: 11:30 – 21:30

    星期六: 11:30 – 21:30

    星期日: 11:30 – 21:30
  • FBIG
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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特約商店

[台中南屯] 夠暖快享鍋 Go warm hotpot｜$159起即可輕鬆享鍋｜每日新鮮熬煮湯頭｜平價鍋物｜內附完整菜單

完整菜單

點餐時先選肉肉，在選擇湯底，最後看看想吃哪種富時，店家會幫你煮好後，在端上桌，讓你吃火鍋，身上不容易有火鍋味！備註：菜單以現場為主，如有更動請以現場為主

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店內環境

店面門口可以停機車，汽車需要另找停車格

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店內太空科技風，簡約、明亮度又高，視覺上很舒適沒有壓迫感，座位有二人、四人、六人桌

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櫃檯旁邊有醬料自助區，正下方抽屜拉開，就有可愛的醬料碟可以使用

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內用飲品無限暢飲，有溫熱的無糖麥茶、特條冬瓜茶（冷），下方抽屜拉開有杯子可以使用喔～

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仔細一看！店內有很多可愛的公仔藏品

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還有半透明廚房，可以看到廚師在裡面料理的過程

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想吃魚＋暖心雞湯

魚肉新鮮好吃，沒有腥味，鍋物得基礎湯底，是每日使用雞骨、蔬菜熬製的高湯，喝起來先甜順口，蔬菜量、肉量也非常有誠意喔！

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想吃牛＋泰式冬䕃鍋

本身不吃牛，朋友吃了覺得很不錯，喜歡重口味的必點！

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蒜頭蛤蠣雞肉鍋

雞肉本身中規中矩，很嫩不柴、沒腥味稍微甜味，米血好吃 軟但不爛，整體口味不重，但湯頭本身會讓人想喝完湯底喝起來沒有辛辣感，但有滿滿蒜香，愛吃蒜超推！

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蝦趴鍋

喜歡吃海鮮的你，很推薦點蝦趴鍋，一鍋會有4隻大草蝦＋4隻白蝦，蝦肉Ｑ彈新鮮，會附上手套，撥蝦不沾手！

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暖心豬鍋燒意麵

一打開整碗滿滿的，雞湯湯底，豬肉不會太老，蔬菜、料超多，會吃飽的程度！

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夠暖肉燥飯

飯粒粒分明，完全不會濕濕黏黏的，肉燥很香，是那種會一不小心把飯吃光的那種，推薦加購！

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笑容滿麵

要趁熱趕緊拌開吃，不然容易變成一坨，原本以為是一般的麵體，沒想到竟然是手打麵條，超Ｑ！配上好吃的肉燥，也是我很推薦的單點品項喔！

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一起看看影片吧！

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夠暖快享鍋 Go warm hotpot

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place台中市南屯區忠勇路80-25號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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