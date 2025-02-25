有人跟我一樣喜歡打字機的聲音嗎？

打字機或是舊式電腦鍵盤猶如一種白噪音，隨著使用者在傳達文字的心境或是熟練度不同，可以敲打出各種頻率音量的打字聲（打很大聲也會感覺自己事業做很大哈哈）。隨著時代變化，近乎無人使用打字機或舊式鍵盤，但如果你也跟我一樣喜歡重溫這樣的打字聲響，不妨試試看機械鍵盤！

最近使用的【VANLIN梵翎－VL01機械鍵盤】滿足了我對打字聲響的期待，因為機械鍵盤敲打聲類似打字機，有的人也會稱為打字機鍵盤，我個人真的喜歡機械鍵盤勝過靜音鍵盤，有些靜音型的鍵盤都會做得很薄，盡量縮減鍵帽下壓的空間，藉此降低音量但同時也導致按鍵之間的距離變小，很容易按錯！所以我還是更喜歡機械鍵盤的扎實與立體感。

關於VANLIN VL01鍵盤

第一印象很重要，起初選用VANLIN梵翎－鍵盤品牌是因為他們家設計的鍵盤外觀很精緻可愛，也有不同的主題，目前官網推出了：VL01 林間篝火(抹茶色)、VL01 雲朵蹦蹦(彈珠汽水藍)、，以及我所使用的VL01 白兔夜語(芋頭紫)。

當然，除了外觀製作的非常可愛精美，實際使用上的功能性與手感也是重要的一環，若無法美感與功能性兼具，只會是一項華而不實的產品。究竟VANLIN VL01鍵盤的使用感受為何？接下來跟各位細細分享～如果覺得閱讀文字過於繁雜耗時，歡迎點擊下方的VANLIN VL01鍵盤開箱＋操作影片觀看：

VANLIN VL01鍵盤開箱介紹

相較於其他市售的機械鍵盤，VANLIN VL01鍵盤還推出配件自由搭的【客製化鍵盤】，將鍵盤拆解為三個部分販售：套件、鍵帽還有上蓋，也就是說你也可以依照自己喜好組成不同的色系，或是融合自己已有的鍵帽來做自由發想。

配件1.鍵帽

鍵帽包裝如圖示。最外層有一個紫色的抽拉式封裝，打開會是下方白色的硬紙盒，紙盒上還有燙金LOGO相當有質感；鍵帽除了有硬紙盒的保護，每一個鍵帽都各自有小隔間不會跑位，節省排序找鍵帽的時間。

內附拔鍵器，輕鬆夾取鍵帽於鍵盤軸上進行安裝或更換。

配件2.上蓋

上蓋包裝如圖示。外層有一個粉色抽拉式封裝，在上蓋的頂與底部都有使用塑形硬殼保護住，避免運送過程中碰撞斷裂。

方向鍵右上角一個品牌LOGO若隱若現，顏色會隨主題搭配不顯突兀；上蓋是採用安裝而非卡扣，可以盡量避免安裝上的磨損。

配件3.套件(鍵盤軸)

套件包裝如圖示。一樣外層有抽拉式封裝，打開出現上開式粉色硬紙盒，鍵盤軸有塑膠套片跟海綿軟墊保護。

套件包裝如圖示。盒中附有鍵盤連接線(type-c＋USB)、拔軸器跟替換鍵軸。

VANLIN VL01鍵盤組裝過程

組裝過程相當簡單，VANLIN VL01鍵盤的鍵帽盒中都已按照順序排列，另外在包裝盒上也有範例，接下來就是靜下心來慢慢的裝上鍵帽後再安裝上蓋。

安裝完成囉！馬上來插電使用～

VANLIN VL01鍵盤操作體驗

歡迎觀看VANLIN VL01鍵盤開箱影片，內有體驗過程關於聲音燈光的部分示範。

鍵盤軸為俐落青軸，聲音非常清脆不拖泥帶水；插上電後鍵盤軸會亮起RGB燈光效果，操作如下：

Fn+F12（燈效更換）：共有16種模式可以選擇。

Fn+F5（燈效調亮）、Fn+F6（燈效調暗）。

Fn+F7（燈效調慢）、Fn+F8（燈效調快）。

另外在燈效的設計上還有造福愛玩電競遊戲的朋友，VANLIN VL01鍵盤支援FPS、CF、COD、RTS、LOL等五種遊戲模式的按鍵亮起！

中間的字母注音按鍵區都有設計可愛的兔子表情，也有保留適度空間標記注音字母跟符號；霧面觸感更佳且不易沾黏油汙指紋，圖樣也採絲印而非燙印相對不易掉色。

數字鍵沒有被省略，字體統一偏圓潤，視覺上也更可愛活潑；我個人好喜歡方向鍵使用紅蘿蔔來比擬；最右邊的Enter鍵和加號鍵上也有復活節兔子的彩蛋，相當可愛又符合主題。

鍵盤底部設計兩段式支撐，可以按照自己習慣的斜度做調整；鍵帽跟鍵盤本身都有做了符合人體工學的弧度設計，使用起來更不費力。

type-c線是額外接上，方便收納且若線路接觸不良也可替換。

VANLIN VL01鍵盤使用心得總結

以上關於VANLIN評價，我整理出了在開箱、體驗上注意到的優缺點，其中我最喜歡的還是VANLIN鍵盤在色系上的設計搭配，讓以往較為生硬冰冷的機械鍵盤，透過顏色調和跟圖樣的裝點之後更加活潑可愛，想要鍵盤潮流選VANLIN！

絲印霧面鍵帽更不容易沾油污跟掉色，我之前使用他牌的亮面機械式鍵盤，不僅容易沾上指紋油汙，且因為銅邊材質，會氧化且銅臭味會沾上手指，且連接線是無法拆解，導致收納上更麻煩，VANLIN 的VL01鍵盤完美避開了上述困擾，因此也成為了我的鍵盤推薦品牌～

潮流奔放，個性綻放！

Trend flows boldly, personality blooms brightly!

VANLIN品牌資訊

VANLIN品牌官網

☞ https://www.vanlinshop.com/

VL01 白兔夜語購買連結

☞ https://www.vanlinshop.com/products/vl01rabbitset

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