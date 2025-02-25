{台中美食}台中首店𝗖𝗼𝗺𝗲𝗧𝗿𝘂𝗲 𝗖𝗔𝗙𝗘門市開幕囉！成真咖啡台中太原崇德店/ 戰斧豬肋排鮮嫩多汁超美味，必吃舒芙蕾和冠軍咖啡師的獨創花式咖啡

成真咖啡台中首店𝗖𝗼𝗺𝗲𝗧𝗿𝘂𝗲 𝗖𝗔𝗙𝗘開幕囉！

這次成真咖啡選在台中太原商圈盛大開幕，是台中首間有提供主餐、早午餐多種餐點的門市，邊間兩層樓設計，用餐空間寬敞，尤其靠窗座位採光明亮又舒適，

台中太原崇德店有提供主餐、早午餐、彩虹飯、義大利麵，還有必點的甜點舒芙蕾系列，

還有來成真咖啡一定要品嚐冠軍烘豆師獨創的花式咖啡，超推台中限定版的「紫霧花開」超級夢幻又好喝！

成真咖啡不僅有專屬冠軍咖啡師親自調配、烘焙各款精品咖啡豆，還有研發出獨創的花式咖啡，

店內的餐點不管是主餐、早午餐還是招牌舒芙蕾，每一款都超級美味，難怪不管哪一家分店一到用餐時間都是一位難求，

成真咖啡在全台北中南都有好幾家門市，最近還紅到國外開分店，

這次2025年在台中太原商圈盛大開幕的「台中太原崇德店」，則是台中首家『𝗖𝗼𝗺𝗲𝗧𝗿𝘂𝗲 𝗖𝗔𝗙𝗘』，隨時都可以吃到美味的主餐跟豐盛的早午餐。

周邊交通

成真咖啡的太原崇德店就在台中相當熱鬧的太原商圈，在崇德路與太原路的交叉口上，三角窗的店面相當醒目好找，

在太原路上有一整排的停車格，不管是騎車還是開車，停車都相當方便。

用餐環境

店內的裝潢乾淨明亮舒適，白色與木質裝潢相當有質感，

再加上一大片落地窗的自然採光，不管任何時刻用餐都讓人充滿陽光活力！

成真咖啡的餐點都是現點現做，半開放式的廚房，可以看到廚師們井然有序的製作每一道美味餐點。

在一樓還意外的發現一個小包廂，大約可以做六人左右，

如果有家庭聚餐、生日聚會真的很可以，如果有需要的朋友記得先預約喔！

二樓的位子更加多元，有單人座位也有二到四人的座位，

不管是個人來享受獨處時光，還是跟朋友家人用餐，都可以找到合適又舒適的位子。

會員/餐點

坐定位後，會以掃描QR code的方式進行線上點餐，不過在點餐之前，大家一定要先做一件事情：加入會員。

成功加入會員之後，就會贈送舒芙蕾、咖啡等等，真的省超大！

太原崇德店是成真咖啡首家提供多樣化的餐點，有舒芙蕾、彩虹飯、主餐、手工香草麵包早午餐盤、義大利麵、薄餅、沙拉以及塔帕斯，

餐點選擇相當多元，不管是早午餐、正餐還是下午茶點心，隨時來都可以吃到各種料理，

當然還有冠軍咖啡師獨創的花式咖啡、精品手沖咖啡、義式咖啡，還有最近很夯的氮氣咖啡也很推，

店家也有貼心的提供無咖啡飲品，不管大人小孩都能一起享用美食。

主餐：戰斧豬肋排

戰斧豬肋排一上桌真的超有氣勢，三大塊肋排相當氣派的霸佔整個餐盤，

還有馬鈴薯沙拉、青花菜、玉米筍等各種原型食物，不管是擺盤還是營養都讓人驚艷！

超大塊的豬肋排店家還很貼心的在每一塊肋排上包上錫箔紙，可以直接用手拿取大口咬下，超級過癮，

豬肋排肉質扎實Ｑ彈有嚼勁，烤肉風味帶有些微辣口感，相當入味好吃！



彩虹飯：海鹽蒸烤鮮中卷

來成真咖啡必點的彩虹飯系列，嚴選台灣稻米，加入薑黃以及被稱為穀界紅寶石的「藜麥」，特製成雙色米飯，

再搭配新鮮中卷，只有簡單的蒸烤，就可以吃到中卷本身的鮮甜美味，喜歡重口味的朋友，可以加上成真咖啡特製的醬汁，口感更加有層次。

除主餐外，還依照季節搭配了多種健康蔬果，像是櫛瓜、花椰菜、杏鮑菇、玉米筍、地瓜泥以及生菜，

吃美食的同時也守護好大家的健康飲食啊！

手工香草麵包早午餐盤 溫泉蛋日式牛肉

早午餐系列使用的是手工製作的香草麵包，裸麥粉加入擁有獨特香氣的凱莉茴香籽，使用天然酸種酵母發酵，

讓手工香草麵包帶有淡淡的水果香氣，吃起來相當Ｑ彈，外皮烤得酥脆很有口感。

另外還有搭配新鮮翠綠的生菜、以及藍莓口味優格，營養滿分。

香草麵包上，鋪滿了日式醬燒風味的牛肉，再搭配上半熟的溫泉蛋，

建議可以單獨品嚐牛肉與溫泉蛋各自的風味，

再緩緩切開溫泉蛋，濃稠甘醇的蛋黃與鹹甜日式醬燒牛肉碗完美結合，不管大人還是小孩都超級喜歡。

舒芙蕾厚鬆餅 季節水果限定：草莓圓舞曲

採用了義大利進口起司煎製的舒芙蕾，堅持現點現做才能吃到最美味、入口起司香氣四溢鬆餅軟綿蓬鬆的口感，

這次2月期間，店家推出的是超夢幻的「草莓圓舞曲」，

剛製作好的舒芙蕾，淋上特製的草莓卡士達醬，撒上酸甜有口感的莓果碎片，再鋪上滿滿的切片草莓，

不管大人小孩真的都會為之瘋狂，真心推薦來成真咖啡必點他們家的舒芙蕾，真的是好吃到不行！

創意咖啡： 紫霧花開

成真咖啡獨有的「創意咖啡」是冠軍咖啡室獨創的花式咖啡，絕對是來店用餐必點的系列（而且僅供內用喔！）

這次點了台中限定版「紫霧花開」，一上桌就煙霧瀰漫，相當神秘啊！

甘醇的咖啡為基底，加入清新的薰衣草，以及芬芳的玫瑰花，

每一口都可以喝到濃郁的咖啡與香醇綿密的奶泡，咖啡的果香、薰衣草與玫瑰花的馥郁香氣，

相當好喝又特別，非常值得推薦啊！

精品咖啡：COME TRUE BLEND 嚴選BLEND

精品咖啡一上桌真的是太有趣了，木質的專屬咖啡架，搭配漏斗滴壺，真的是連喝咖啡都是一種享受啊！

這一次點的是由冠軍烘豆師-王詩如親自將咖啡豆調配為「成真」的專屬配方，

一旁還會附上咖啡的介紹卡，可以邊品嚐咖啡邊了解咖啡的品種、產地以及處理法，

這一支「成真嚴選咖啡豆」始於淺烘焙，帶有柑橘、番石榴以及莓果香氣，帶點微酸略苦的甘醇風味，香氣十足！

成真咖啡 (台中太原崇德店)

地址：台中市北區崇德路一段523號

電話：04-22276696

營業時間：9:00~22:00

官網：https://www.cometrue-coffee.com/

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ＩＧ：cometruecoffee.se