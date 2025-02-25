上次去台北大稻埕附近的慈聖宮美食朝聖時

吃完後在附近沒目的地的亂逛

結果就看到這家非常有日本昭和感的霜淇淋專賣店

讓我跟友人便停下腳步

真的一瞬間來到日本的感覺

走到店內

一秒就好像走進很古老的日劇時代感

有種櫻桃小丸子在向我招手

並叫我去坐那個榻榻米

裡面超多有年代感的收藏品

真的走路都要特別小心

深怕會碰撞到~~~

我可是賠不起呢XD

點我看短片介紹

小柳津抹茶霜淇淋/西西里酸甜檸檬咖啡

店內有規定每人都要點一份餐點

滿座時用餐限時30分鐘

這裡的霜淇淋是每個月都會不定期口味更換

那時候是小柳津抹茶霜淇淋

因為是朋友點的

我也沒有吃~~所以就不知道口味如何

聽他說好像抹茶味還滿濃郁好吃的

而我則是點了一杯西西里酸甜檸檬咖啡

內用杯相當的懷舊感十足

喝起來是杯酸V酸V又很順口的西西里咖啡

這裡除了賣霜淇淋、咖啡之外

還有飲料以及伴手禮

就是布丁跟烤糰子

還有店家所販售的周邊產品

建議可以先去慈聖宮吃飽飽之後

散散步走來這裡小歇一下

拍拍美照再繼續逛迪化街真的很讚～～

昭和浪漫洗濯屋_霜淇淋專賣店 | Showaice soft cream

台北市大同區安西街3號

週一到週五 11:00-17:30

週六 11:30-18:30

週日 11:30-18:00