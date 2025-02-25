上次去台北大稻埕附近的慈聖宮美食朝聖時
吃完後在附近沒目的地的亂逛
結果就看到這家非常有日本昭和感的霜淇淋專賣店
讓我跟友人便停下腳步
真的一瞬間來到日本的感覺
走到店內
一秒就好像走進很古老的日劇時代感
有種櫻桃小丸子在向我招手
並叫我去坐那個榻榻米
裡面超多有年代感的收藏品
真的走路都要特別小心
深怕會碰撞到~~~
我可是賠不起呢XD
小柳津抹茶霜淇淋/西西里酸甜檸檬咖啡
店內有規定每人都要點一份餐點
滿座時用餐限時30分鐘
這裡的霜淇淋是每個月都會不定期口味更換
那時候是小柳津抹茶霜淇淋
因為是朋友點的
我也沒有吃~~所以就不知道口味如何
聽他說好像抹茶味還滿濃郁好吃的
而我則是點了一杯西西里酸甜檸檬咖啡
內用杯相當的懷舊感十足
喝起來是杯酸V酸V又很順口的西西里咖啡
這裡除了賣霜淇淋、咖啡之外
還有飲料以及伴手禮
就是布丁跟烤糰子
還有店家所販售的周邊產品
建議可以先去慈聖宮吃飽飽之後
散散步走來這裡小歇一下
拍拍美照再繼續逛迪化街真的很讚～～
昭和浪漫洗濯屋_霜淇淋專賣店 | Showaice soft cream
台北市大同區安西街3號
週一到週五 11:00-17:30
週六 11:30-18:30
週日 11:30-18:00