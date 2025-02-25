在確定要滑雪之後

我們就查了一些前置作業的資訊

很多人都推薦基本裝備

像是手套圍巾小偷帽之類的

可以在台灣先買好

防撞褲、護具等的話可以到日本的御茶ノ水的運動用品店選購

其中大家又推薦Victoria Main Shop

我們先到新宿的Alpen Tokyo去逛戶長的運動鞋

再到御茶ノ水的Victoria Main Shop選購

這棟就是滑雪者口中的神店啦！

是這區最大的戶外用品店

滑雪者需要的這裡應該都買得到

像是這個滑雪板或玩雪玩具

甚至還有小朋友的skis

製造雪球的玩具

這個大創就有得買了

或是蝦皮也有

而且有很多造型

首推鴨鴨跟熊熊的最可愛

而且台灣買很便宜

如果鞋子會滑的

建議買個雪地止滑鞋套

這個蝦皮(咳咳.....我沒收業配費).....也比較便宜

但我不確定品質有沒有差

我們家是直接穿雪靴

都不會滑

所以這個就略過了

防撞系列只有一小區

跟我之前想像的不太一樣

防撞褲有分五分褲、或全下身

也有上衣

看每個人的需求

在出發前有參考滑雪教練的建議

是比較建議只穿五分褲

畢竟下半身每個人的膝蓋位置不同

有可能滑動

導致需要受保護的位置有偏差

所以請視個人需求購買

如果只買五分褲的朋友

記得要再買個護膝

膝蓋很重要

而且初學者常常不知道如何安全的跌倒

所以我個人覺得護膝必備

另外有蠻多特價的防雪外套

價格蠻漂亮的

老身有在這裡敗了一件

雖然不一定會繼續滑雪

但美美的裝備那是不可能少的

如果Victoria沒買到想要的

這一家Sports Bomber我個人蠻推薦的

這裡有專門for女生尺寸的防撞褲

我後來是在這一家買我跟蘇菲的防撞褲

全下身款式

因為可以試穿

膝蓋的位置蠻剛好的

就不需要另外買護膝

但是實際滑雪之後

發現屁股的部分還是薄了一點

摔大力一點還是會撞到尾椎

Murasaki Sports 神田小川町店 (ムラサキスポーツ) 這家店老身也推薦

蠻多小朋友的防撞褲跟外套可以選擇

滑雪外套的花色也蠻潮流的

大家可以全都逛完再回頭購買心中的那道光

同行的友人跟男子組都是買半身褲

所以要再買護膝跟護掌等用品

我們接著逛到馬路對面

FUSO這家有很多店面

每間都是不同的用品

分門別類

像是雪板、雪鞋、滑雪衣物.....

所以就找自己需要的用品的那家去逛囉！

在雪具一條街真要逛起來還真得花費半天的時間

原本想要來這家鬧著玩有介紹的「優美堂」喝咖啡的

但現實狀況是沒時間

裡面是非常復古的氛圍

好想進去好好享受一番

只能期待下次了

晚餐時間

原本兩家人要一起用餐

但這附近竟然沒什麼餐廳

只好分開用餐

老身看到這家非常在地的餐廳

我就想一探究竟

小孩們一看到是蕎麥麵

也舉手贊成

結果.......

沒有發現店名藏有玄機啊............

「なぜ蕎麦にラー油をいれるのか。」 (為什麼蕎麥麵裡要加辣油呢)

對不起

老身真的沒注意到“ラー油”辣油這個字

進入之後

要先到這裡買餐券

餐館不大

一半已經坐滿在地人

另一半就被我們家給坐滿了

大家選好自己想要的

就可以交給老闆後入座了

位置半邊就是這樣

都是吧台區

圍著老闆這樣

前方的生蛋可以自己取用

一人限用一顆

麵送上來之後

大家傻眼

因為附的不是一般蕎麥麵的沾醬

是辣油啊

有肉的版本

雞肉也是在辣油裡面

但是老身要說

我覺得很好吃！！

雖然邊吃邊灌冰水

但我不太吃辣的人

真的覺得我可以回訪

小孩不吃辣光喀麵的時候

發現有蕎麥湯可以自行取用

於是讓他們喝湯配麵

這家蕎麥麵如果吃辣的人應該會很喜歡

第一次吃到這樣的蕎麥麵

麵條本身也很有嚼勁

辣油沾醬習慣後會覺得蠻香的

如果有到雪具一條街的嗜辣朋友

真的可以去試試看

而且都沒有遊客

非常local

要回飯店時

在車站發現有賣草莓大福的攤位

看起來鮮豔欲滴

草莓個個飽滿

令人垂涎三尺

有看到草莓本人跟大福一樣大的草莓大福嗎？

當然馬上就掏錢帶走了

這個飯後甜點真是太棒了！｡:.ﾟヽ(*´∀`)ﾉﾟ.:｡

2024.02.05

出發→押上普瑞米爾里士滿酒店→高木神社→大雪淺草寺

2024.02.06

東京增上寺→東京麻布台之丘展望台→御茶水雪具一條街→夜間淺草寺

2024.02.07

淺草寺&仲見世通小吃

2024.02.08

2024.02.09

2024.02.10

2024.02.11

2024.02.12

AER展望台→仙台機場

戶長跟Jass的五分褲是回到Victoria購買

最後沒買到護掌，教練說初學者很重要，因為我們跌倒都會用手掌去撐，建議初學者還是要準備

用護溪的朋友說，其實滑雪的時候動作護膝也是會歪掉，停下來的時候需要調整回來，所以大家自己抉擇嘿！

Victoria Main Shop

營業時間：週一~週六 11:~20:00 / 週日 11:00~19:30



檢視較大的地圖

なぜ蕎麦にラー油をいれるのか。

營業時間：11:00~16:00、17:30~21:15