老身很喜歡老宅咖啡的氛圍

在台灣各地我幾乎都有口袋名單

這天跟著戶長要來彰化路跑

我們先來鹿港逛逛

下午就尋到這家「瘦子咖啡」

不過這家是戶長的口袋名單

外觀的門窗走日式昭和風

與室內卻不會覺得格格不入

靠窗的座位

適合一人獨酌

也適合三五好友同坐

從門口往內的室內景色

吧台也可坐人

可直接欣賞製作咖啡的過程

二樓沒有開放給一般客人

詢問了一下是需要預約、包層的

不能上到百年古屋的二樓

老身好遺憾啊.....

從中間的座位往外看

左邊是選物商品

可以購買喜歡的商品回家

中間的座位區

最裡面的座位

剛好給我們三個坐

前方也是古蹟(蹭蹭蹭~

再往裡面是天井

天井灑落下來的陽光

讓這個小庭院很明亮

右邊是男女廁

天氣炎熱

我點了青森蘋果咖啡

超級特別

咖啡喝起來有蘋果香

非常消暑

戶長點冰美式

還點了瘦子咖啡特製的“麵茶巴斯克”蛋糕

媽呀！

好好吃噢~~~(捧臉蛋 *ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚

另外再點了“焦糖布丁”

翔哥跟戶長搶著吃

不喜歡蛋糕的朋友可以點布丁

在咖啡送來的時候有發現他們使用花布杯墊

每一片都不一樣

展示在吧台上也有一番美感

除了咖啡與蛋糕都很美味之外

值得再提醒大家的是

這裡只收現金

而且只營業到5:30pm而已唷！

Skinny Cafe 瘦子咖啡•鹿港大街

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地址：彰化縣鹿港鎮中山路163號

電話：(04)777-2163

營業時間：週五~週二 10:00~17:30 (週三、四公休)