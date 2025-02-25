老身很喜歡老宅咖啡的氛圍
在台灣各地我幾乎都有口袋名單
這天跟著戶長要來彰化路跑
我們先來鹿港逛逛
下午就尋到這家「瘦子咖啡」
不過這家是戶長的口袋名單
外觀的門窗走日式昭和風
與室內卻不會覺得格格不入
靠窗的座位
適合一人獨酌
也適合三五好友同坐
從門口往內的室內景色
吧台也可坐人
可直接欣賞製作咖啡的過程
二樓沒有開放給一般客人
詢問了一下是需要預約、包層的
不能上到百年古屋的二樓
老身好遺憾啊.....
從中間的座位往外看
左邊是選物商品
可以購買喜歡的商品回家
中間的座位區
最裡面的座位
剛好給我們三個坐
前方也是古蹟(蹭蹭蹭~
再往裡面是天井
天井灑落下來的陽光
讓這個小庭院很明亮
右邊是男女廁
天氣炎熱
我點了青森蘋果咖啡
超級特別
咖啡喝起來有蘋果香
非常消暑
戶長點冰美式
還點了瘦子咖啡特製的“麵茶巴斯克”蛋糕
媽呀！
好好吃噢~~~(捧臉蛋 *ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚
另外再點了“焦糖布丁”
翔哥跟戶長搶著吃
不喜歡蛋糕的朋友可以點布丁
在咖啡送來的時候有發現他們使用花布杯墊
每一片都不一樣
展示在吧台上也有一番美感
除了咖啡與蛋糕都很美味之外
值得再提醒大家的是
這裡只收現金
而且只營業到5:30pm而已唷！
Skinny Cafe 瘦子咖啡•鹿港大街
FB粉絲頁： Facebook
地址：彰化縣鹿港鎮中山路163號
電話：(04)777-2163
營業時間：週五~週二 10:00~17:30 (週三、四公休)