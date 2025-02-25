看完日出之後

我們準備來搭船

前往蘭嶼是此行的重點啊~

容易暈車、暈船的我一吃完午餐就趕緊吞暈船藥了

本以為我會昏睡的

結果大家都睡了我獨醒🙄🙄🙄

終於 蘭嶼到了

蘭嶼藍 與 台東藍

是不是相同又有一點不同呢？

好漂亮的藍

在碼頭旁邊就可以租借摩托車

我們租了兩輛*3天=$2900

給各位參考

沿著環島公路一路騎

需經過機場

位在八代灣漁人村與紅頭村之間

看見這棟建築物就是

附近也沒別的什麼建築物了(ノ＞▽＜。)ノ

進入後是有對外營業的餐廳

晚上還蠻熱鬧的

櫃台的部分同時是民宿的報到區

左邊有飲水機可以使用

住宿的部分要往下走

可別以為這是地下室

這才是一樓

剛剛餐廳的部分算是二樓(´艸`)

樓梯間的繪畫

把蘭嶼的閒適都畫出來了

房間都以蘭嶼的地名為名

像是椰油啊！朗島啊！東清啊！

以及野銀

都是面海的房型

餐廳的樓上也是房間

但不打擾其他房客我就沒拍照了

我們的房間是朗島

有一幅很美的太陽

太陽的背後是浴室

簡簡單單

夠用就好

睡覺的地方也是簡簡單單

主要是冷氣夠涼

隔天中午浮潛完後回來洗梳

洗梳完就不想跑遠

直接在這裡吃午餐

餐點有附冰飲跟沙拉

真是消暑啊~~

餐點還可以

但價位來說覺得稍稍高了一點

但是在這裡這個價位應該也是正常

頂樓有天台可以上來觀景、吹海風

白天看海

晚上賞星

幸運的話還可以看到月光海

因為地理位置的關係

這裡清晨看不到日出

但是還是能感受到清晨的陽光

傍晚的時候可以欣賞美麗的夕陽

民宿有洗衣房

來這裡玩水

髒衣服不用擔心沒地方處理

草地上就是晒衣場

一個半天就乾了

對媽媽我來說超方便的啊~

沿海假期民宿餐廳 Coastal Holiday

官網：https://site.traiwan.com/coastal-holiday/index.html

地址：台東縣蘭嶼鄉紅頭村漁人部落6鄰1-4號

電話：0905156879