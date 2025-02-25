看完日出之後
我們準備來搭船
前往蘭嶼是此行的重點啊~
容易暈車、暈船的我一吃完午餐就趕緊吞暈船藥了
本以為我會昏睡的
結果大家都睡了我獨醒🙄🙄🙄
終於 蘭嶼到了
蘭嶼藍 與 台東藍
是不是相同又有一點不同呢？
好漂亮的藍
在碼頭旁邊就可以租借摩托車
我們租了兩輛*3天=$2900
給各位參考
沿著環島公路一路騎
需經過機場
位在八代灣漁人村與紅頭村之間
看見這棟建築物就是
附近也沒別的什麼建築物了(ノ＞▽＜。)ノ
進入後是有對外營業的餐廳
晚上還蠻熱鬧的
櫃台的部分同時是民宿的報到區
左邊有飲水機可以使用
住宿的部分要往下走
可別以為這是地下室
這才是一樓
剛剛餐廳的部分算是二樓(´艸`)
樓梯間的繪畫
把蘭嶼的閒適都畫出來了
房間都以蘭嶼的地名為名
像是椰油啊！朗島啊！東清啊！
以及野銀
都是面海的房型
餐廳的樓上也是房間
但不打擾其他房客我就沒拍照了
我們的房間是朗島
有一幅很美的太陽
太陽的背後是浴室
簡簡單單
夠用就好
睡覺的地方也是簡簡單單
主要是冷氣夠涼
隔天中午浮潛完後回來洗梳
洗梳完就不想跑遠
直接在這裡吃午餐
餐點有附冰飲跟沙拉
真是消暑啊~~
餐點還可以
但價位來說覺得稍稍高了一點
但是在這裡這個價位應該也是正常
頂樓有天台可以上來觀景、吹海風
白天看海
晚上賞星
幸運的話還可以看到月光海
因為地理位置的關係
這裡清晨看不到日出
但是還是能感受到清晨的陽光
傍晚的時候可以欣賞美麗的夕陽
民宿有洗衣房
來這裡玩水
髒衣服不用擔心沒地方處理
草地上就是晒衣場
一個半天就乾了
對媽媽我來說超方便的啊~
沿海假期民宿餐廳 Coastal Holiday
官網：https://site.traiwan.com/coastal-holiday/index.html
地址：台東縣蘭嶼鄉紅頭村漁人部落6鄰1-4號
電話：0905156879