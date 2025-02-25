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【2021雙東遊記。台東】2021南迴藝術季─上篇 (照片偏多，小心服用)

台東藝術 南迴藝術 南迴藝術季
2025-02-25 22:01:00 文字：安妮貓玩食遊
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安妮貓玩食遊

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【2021雙東遊記。台東】2021南迴藝術季─上篇 (照片偏

【2021雙東遊記。台東】2021南迴藝術季─上篇 (照片偏

《呼喚南島的風》

今天的行程就是南迴藝術季的行程

先來到尚武濱海休憩區

作者為出生在屏東三地門達瓦蘭部落的伊誕・巴瓦瓦隆藝術家

【2021雙東遊記。台東】2021南迴藝術季─上篇 (照片偏

《起點》

一樣在尚武濱海休憩區的作品

作者為出生在屏東北大武山的魯凱族安聖惠藝術家

【2021雙東遊記。台東】2021南迴藝術季─上篇 (照片偏

這裡還有環島人士最愛拍的“9420”

以及幸福公鹿

全台總共13隻

環島人士都會收集拍照

雖然我們不是環島

但是都遇上了

怎麼能不拍照存證呢！？

【2021雙東遊記。台東】2021南迴藝術季─上篇 (照片偏

尚武濱海公園挺好拍照的

今年展示的又是不一樣的作品哦！

【2021雙東遊記。台東】2021南迴藝術季─上篇 (照片偏

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《通往天堂的階梯》

位在大武南濱休憩區

作者為來自南非的Strijdom van der Merwe藝術家

這藝術品看似立體階梯

但其實是平面的

所以我們只是假裝倚坐在上面

其實運用了全身肌肉力量撐住自己【2021雙東遊記。台東】2021南迴藝術季─上篇 (照片偏

【2021雙東遊記。台東】2021南迴藝術季─上篇 (照片偏

《在屾》

是2018年的創作

位在大鳥休憩區

由四位藝術家張耿豪、張耿華、陳志建及林昆穎創作組成

創作的概念可以參考這裡

請點【2021雙東遊記。台東】2021南迴藝術季─上篇 (照片偏

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《太平洋的呼喚、相約南迴》

位在大鳥遊憩區

看似是一個瓶子

但其實是兩張對望的臉孔

代表家鄉對在外地的子女思念及呼喚

作者為復興美工畢業、東漂的邱尚為藝術家

【2021雙東遊記。台東】2021南迴藝術季─上篇 (照片偏

藝術作品還沒看完

但是午餐時間到了

我們就近來到金崙有名的「鼎倫牛肉麵」

靠近金崙海灘

這裡都是民宅

行為上請注意不要影響當地住戶

像是聲量控制或是勿亂丟垃圾等

鼎倫有附設停車場

非常貼心

但是因為太熱門

還是有可能停滿哦！

【2021雙東遊記。台東】2021南迴藝術季─上篇 (照片偏

牛肉麵價格一般

跟我家附近的價位一樣

所以可以接受

先拿菜單並取號

我們是64號

拿到菜單後去戶外休息區邊思考要點甚麼邊等叫號

【2021雙東遊記。台東】2021南迴藝術季─上篇 (照片偏

就在休息區等待的時候

突然聽到小小聲的驚呼

一看很多鏡頭出現

原來是小鐘來這裡拍節目

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終於換我們了

這裡滷味看起來都好好吃~

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節目組在最裡面的座位

不會打擾到一般民眾

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這家牛肉麵還不錯吃

但不用特地來

有在這附近遊玩的話可以來

【2021雙東遊記。台東】2021南迴藝術季─上篇 (照片偏

接著我們到金崙沙灘來看另一個藝術裝置

《方圓之間》

看到有人是日落的時候來拍攝

透過圓孔看夕陽好美

作者是台東都蘭阿美族的哈拿‧葛琉藝術家

【2021雙東遊記。台東】2021南迴藝術季─上篇 (照片偏

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其實也有一點像march小汽車

好可愛~

【2021雙東遊記。台東】2021南迴藝術季─上篇 (照片偏

金崙海灘也是很適合當網美的拍照景點

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鄰近的咖啡廳

想喝杯咖啡

但是滿座

只能遺憾了.....

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既然都在金崙了

就在來到金崙舊部落

這裡展示的是---

《在斜坡上的瞭望》

這個做作品由纖維藝術創作者陳淑燕及擅長用竹葉、竹籐創作的杜瓦克‧都耀藝術家共同創作

【2021雙東遊記。台東】2021南迴藝術季─上篇 (照片偏

透過眼睛

瞭望著金崙溪出海口與太平洋、對面山脈與多良部落

期許守護家鄉的青年

連結瞭望守護的精神

【2021雙東遊記。台東】2021南迴藝術季─上篇 (照片偏

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《潮‧南》

位在千禧曙光紀念園區沙灘

作者是台灣藝術家林子堯

台灣特色藍白拖為創作概念

邀請大家脫去繁重的鞋來感受南迴與大海的魅力

【2021雙東遊記。台東】2021南迴藝術季─上篇 (照片偏

在同一片沙灘上還有《行走的意識》

作者為來自以色列的藝術家Idan Zareski

呼籲人類要希望、和平與團結

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我演譯的是“太久沒洗腳，臭臭”(ノ＞▽＜。)ノ

【2021雙東遊記。台東】2021南迴藝術季─上篇 (照片偏

這個應該是某遊客的即興創作

【2021雙東遊記。台東】2021南迴藝術季─上篇 (照片偏

華源觀景台-天空之鏡

我們要往回到台東市區

鄰近傍晚來到華源村

這個秘境在產業道路上的某水塔

車須先停在比較寬闊的地方

再走過去

【2021雙東遊記。台東】2021南迴藝術季─上篇 (照片偏

本以為是個秘境

頂多就是一些來拍網美照的

但是

是一團坐遊覽車的阿公阿嬤

我也是醉了.....

【2021雙東遊記。台東】2021南迴藝術季─上篇 (照片偏

我們等到阿公阿嬤拍完後

才靠過去

因為水塔另一邊是高空

拍照請注意自身安危

如果風大就建議不要冒險

【2021雙東遊記。台東】2021南迴藝術季─上篇 (照片偏

這裡拍照真的蠻美的

水天一色

還可以將台東美麗的海灣一同入鏡

 

南迴藝術季不只這些

還有下篇喲！

 

 

 

菇1.gif 南迴藝術季每年的藝術作品都不相同，有拜訪台東的朋友，不妨也去參觀這些作品哦！

 

 

 

南迴藝術季 South Link Arts Festival

FB粉絲頁：https://www.facebook.com/NanhuiArtProject

台東觀光旅遊網：https://tour.taitung.gov.tw/zh-tw/event-calendar/details/5531

 

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台東觀光 台東旅遊 南迴藝術季 2021南迴藝術季
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