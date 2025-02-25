《呼喚南島的風》
今天的行程就是南迴藝術季的行程
先來到尚武濱海休憩區
作者為出生在屏東三地門達瓦蘭部落的伊誕・巴瓦瓦隆藝術家
《起點》
一樣在尚武濱海休憩區的作品
作者為出生在屏東北大武山的魯凱族安聖惠藝術家
這裡還有環島人士最愛拍的“9420”
以及幸福公鹿
全台總共13隻
環島人士都會收集拍照
雖然我們不是環島
但是都遇上了
怎麼能不拍照存證呢！？
尚武濱海公園挺好拍照的
今年展示的又是不一樣的作品哦！
《通往天堂的階梯》
位在大武南濱休憩區
作者為來自南非的Strijdom van der Merwe藝術家
這藝術品看似立體階梯
但其實是平面的
所以我們只是假裝倚坐在上面
其實運用了全身肌肉力量撐住自己
《在屾》
是2018年的創作
位在大鳥休憩區
由四位藝術家張耿豪、張耿華、陳志建及林昆穎創作組成
創作的概念可以參考這裡
《太平洋的呼喚、相約南迴》
位在大鳥遊憩區
看似是一個瓶子
但其實是兩張對望的臉孔
代表家鄉對在外地的子女思念及呼喚
作者為復興美工畢業、東漂的邱尚為藝術家
藝術作品還沒看完
但是午餐時間到了
我們就近來到金崙有名的「鼎倫牛肉麵」
靠近金崙海灘
這裡都是民宅
行為上請注意不要影響當地住戶
像是聲量控制或是勿亂丟垃圾等
鼎倫有附設停車場
非常貼心
但是因為太熱門
還是有可能停滿哦！
牛肉麵價格一般
跟我家附近的價位一樣
所以可以接受
先拿菜單並取號
我們是64號
拿到菜單後去戶外休息區邊思考要點甚麼邊等叫號
就在休息區等待的時候
突然聽到小小聲的驚呼
一看很多鏡頭出現
原來是小鐘來這裡拍節目
終於換我們了
這裡滷味看起來都好好吃~
節目組在最裡面的座位
不會打擾到一般民眾
這家牛肉麵還不錯吃
但不用特地來
有在這附近遊玩的話可以來
接著我們到金崙沙灘來看另一個藝術裝置
《方圓之間》
看到有人是日落的時候來拍攝
透過圓孔看夕陽好美
作者是台東都蘭阿美族的哈拿‧葛琉藝術家
其實也有一點像march小汽車
好可愛~
金崙海灘也是很適合當網美的拍照景點
鄰近的咖啡廳
想喝杯咖啡
但是滿座
只能遺憾了.....
既然都在金崙了
就在來到金崙舊部落
這裡展示的是---
《在斜坡上的瞭望》
這個做作品由纖維藝術創作者陳淑燕及擅長用竹葉、竹籐創作的杜瓦克‧都耀藝術家共同創作
透過眼睛
瞭望著金崙溪出海口與太平洋、對面山脈與多良部落
期許守護家鄉的青年
連結瞭望守護的精神
《潮‧南》
位在千禧曙光紀念園區沙灘
作者是台灣藝術家林子堯
台灣特色藍白拖為創作概念
邀請大家脫去繁重的鞋來感受南迴與大海的魅力
在同一片沙灘上還有《行走的意識》
作者為來自以色列的藝術家Idan Zareski
呼籲人類要希望、和平與團結
我演譯的是“太久沒洗腳，臭臭”(ノ＞▽＜。)ノ
這個應該是某遊客的即興創作
華源觀景台-天空之鏡
我們要往回到台東市區
鄰近傍晚來到華源村
這個秘境在產業道路上的某水塔
車須先停在比較寬闊的地方
再走過去
本以為是個秘境
頂多就是一些來拍網美照的
但是
是一團坐遊覽車的阿公阿嬤
我也是醉了.....
我們等到阿公阿嬤拍完後
才靠過去
因為水塔另一邊是高空
拍照請注意自身安危
如果風大就建議不要冒險
這裡拍照真的蠻美的
水天一色
還可以將台東美麗的海灣一同入鏡
南迴藝術季不只這些
還有下篇喲！
南迴藝術季每年的藝術作品都不相同，有拜訪台東的朋友，不妨也去參觀這些作品哦！
南迴藝術季 South Link Arts Festival
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