戶長說他很久沒來東京

也很久沒來到淺草寺了

雖然前一晚有來淺草寺逛逛

但是他覺得夜有夜的美 白有白的水(我只是硬要押韻)

更何況前一晚的淺草寺仲見世通商店街全都已經打烊

戶長什麼都沒逛到

怎麼能甘心

於是一早我們又出現在淺草寺

(10月份我們某緣故又來了一次東京，為了朋友沒來過，也是帶他晚上一次、白天一次，逛好逛滿)

這次旅遊

老身我特地開啟了御朱印收集技能

但是前幾天的高木神社---沒開、增上寺---不知道有御朱印

活生生都錯過了(｡í _ ì｡)

於是 淺草寺 成了我的第一

雖然應該大部分的御朱印狂熱者都知道了

但老身還是交代一下

淺草寺的御朱印授予所在本殿左手旁的影向堂

我2月去的時候很幸運沒什麼人潮

戶長10月的時候人龍已經排到外面落落長

我這個人比較貪心

兩款我都要了

有的寺院、神社只有一款

有的不只一款

大家都可以選擇

沒有御朱印帳的朋友們

這裡也有販售

然後

我們一直到10月了才知道淺草寺還有很靈驗的大黑天御守

這個御守只在影向堂獨有

而且非常稀少

所以我根本就沒見過

10月特地來找也是得到“品切”的訊息

大家有來淺草寺的話

記得來碰碰運氣

淺草寺旁還有淺草神社

有些人是建議寺院與神社的御朱印要分開

但我忘記了

就直接將手上的御朱印帳給淺草神社的授予所

而且是可愛的巫女哦！

然後她們有接受可以在同一帳本

淺草神社的御朱印很美~

喜歡~~ヾ(´︶`*)ﾉ♬

接著就來介紹一下我們在仲見世通吃了什麼

第一家是“銀花堂”

雖然前一晚才吃過草莓大福

可是這裡的草莓大福也是令人垂涎三尺

感覺不容錯過

馬上入手三顆

我跟戶長跟哥哥一人一顆

幾口就解決了

吃一顆剛好不會太膩

再來是跟戶長走散

我帶著孩子們看到這家色彩繽紛的糰子店

喜愛糰子的孩子們怎麼會錯過

馬上要求我要買

這家是位在仲見世通面對淺草寺右邊平行巷子的“淺草空月”(浅草そらつき)

各色各樣的糰子令人眼花撩亂、選擇困難

不僅好看 口味也很不錯

接著來到伝法院通跟戶長會合

原來他跑來買“安心屋”(浅草安心や)的台灣雞排

只能說.....還是台灣的好吃.....(´ー`)

然後我特別要介紹背景的那家商店---“無限堂”

裡面賣很多很漂亮或可愛的御朱印帳

還有帳本的束帶

老身推薦想入手御朱印帳的可以來這邊逛逛先哦！

再來是旁邊的“淺草炸肉餅”(浅草メンチ)

走在伝法院通幾乎人手一個

初初吃幾口還不錯

但是後面開始有點油

可能是客人太多來不及瀝乾淨

兩個人吃一個比較剛好

時間已到中午

朋友們介紹同一條路上的百年名店“大黑家天婦羅”

剛好第一批已經進去用餐

所以我們有等了一下

看了菜單之後

大家都只對天丼有興趣

所以都點一樣的

這家天婦羅丼跟我們之前吃過的不太一樣

醬汁比較深色

是因為這樣才叫大黑家？(≧∀≦)ゞ

然後

要跟朋友說個抱歉

因為麵衣吃起來不是酥脆的

是軟的

我們家喜歡酥脆的

加上口味偏鹹

這家不太合我們家口味

真的是每個人的口味都不太相同啊.....

但是如果吃口味比較重的朋友還是可以來吃吃看的啦！

下午我們去阿美橫丁逛逛

晚上接著來到池袋要逛孩子們的アニメイト（安利美特）動漫店

逛到他們開心的時候已經都晚上8點了

就近找餐廳吃晚餐

然後走到這條街的時候

我不經意抬頭說「欸！敘敘苑耶！」

他們大家都吐槽我說誰會往上看啦！？

不好意思！

就是我(σ′▽‵)′▽‵)σ

我們決定上樓問問看有沒有空位

很幸運的

雖然沒有預約 但是我們有空位可以入座

於是有了第一次的敘敘苑

我們點了兩份雙人套餐

哥哥跟姊姊自己吃一套

我跟戶長跟翔哥吃一套

別說

還真飽

飽到我們以為要結束的時候.......⇩⇩⇩

送來了四份冷麵

因為兄妹不吃

所以四份都在我們桌上

然後好不容易解決了

又送來了白飯

我說.....白飯不能先上嘛.....................

白飯配燒肉

好好吃噢~~~~~(∩^o^)⊃━☆ﾟ.*･｡

最後再送上冰淇淋

終於結束這一餐

小鳥胃一家吃得很撐

2024.02.05

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