戶長說他很久沒來東京
也很久沒來到淺草寺了
雖然前一晚有來淺草寺逛逛
但是他覺得夜有夜的美 白有白的水(我只是硬要押韻)
更何況前一晚的淺草寺仲見世通商店街全都已經打烊
戶長什麼都沒逛到
怎麼能甘心
於是一早我們又出現在淺草寺
(10月份我們某緣故又來了一次東京，為了朋友沒來過，也是帶他晚上一次、白天一次，逛好逛滿)
這次旅遊
老身我特地開啟了御朱印收集技能
活生生都錯過了(｡í _ ì｡)
於是 淺草寺 成了我的第一
雖然應該大部分的御朱印狂熱者都知道了
但老身還是交代一下
淺草寺的御朱印授予所在本殿左手旁的影向堂
我2月去的時候很幸運沒什麼人潮
戶長10月的時候人龍已經排到外面落落長
我這個人比較貪心
兩款我都要了
有的寺院、神社只有一款
有的不只一款
大家都可以選擇
沒有御朱印帳的朋友們
這裡也有販售
然後
我們一直到10月了才知道淺草寺還有很靈驗的大黑天御守
這個御守只在影向堂獨有
而且非常稀少
所以我根本就沒見過
10月特地來找也是得到“品切”的訊息
大家有來淺草寺的話
記得來碰碰運氣
淺草寺旁還有淺草神社
有些人是建議寺院與神社的御朱印要分開
但我忘記了
就直接將手上的御朱印帳給淺草神社的授予所
而且是可愛的巫女哦！
然後她們有接受可以在同一帳本
淺草神社的御朱印很美~
喜歡~~ヾ(´︶`*)ﾉ♬
接著就來介紹一下我們在仲見世通吃了什麼
第一家是“銀花堂”
雖然前一晚才吃過草莓大福
可是這裡的草莓大福也是令人垂涎三尺
感覺不容錯過
馬上入手三顆
我跟戶長跟哥哥一人一顆
幾口就解決了
吃一顆剛好不會太膩
再來是跟戶長走散
我帶著孩子們看到這家色彩繽紛的糰子店
喜愛糰子的孩子們怎麼會錯過
馬上要求我要買
這家是位在仲見世通面對淺草寺右邊平行巷子的“淺草空月”(浅草そらつき)
各色各樣的糰子令人眼花撩亂、選擇困難
不僅好看 口味也很不錯
接著來到伝法院通跟戶長會合
原來他跑來買“安心屋”(浅草安心や)的台灣雞排
只能說.....還是台灣的好吃.....(´ー`)
然後我特別要介紹背景的那家商店---“無限堂”
裡面賣很多很漂亮或可愛的御朱印帳
還有帳本的束帶
老身推薦想入手御朱印帳的可以來這邊逛逛先哦！
再來是旁邊的“淺草炸肉餅”(浅草メンチ)
走在伝法院通幾乎人手一個
初初吃幾口還不錯
但是後面開始有點油
可能是客人太多來不及瀝乾淨
兩個人吃一個比較剛好
時間已到中午
朋友們介紹同一條路上的百年名店“大黑家天婦羅”
剛好第一批已經進去用餐
所以我們有等了一下
看了菜單之後
大家都只對天丼有興趣
所以都點一樣的
這家天婦羅丼跟我們之前吃過的不太一樣
醬汁比較深色
是因為這樣才叫大黑家？(≧∀≦)ゞ
然後
要跟朋友說個抱歉
因為麵衣吃起來不是酥脆的
是軟的
我們家喜歡酥脆的
加上口味偏鹹
這家不太合我們家口味
真的是每個人的口味都不太相同啊.....
但是如果吃口味比較重的朋友還是可以來吃吃看的啦！
下午我們去阿美橫丁逛逛
晚上接著來到池袋要逛孩子們的アニメイト（安利美特）動漫店
逛到他們開心的時候已經都晚上8點了
就近找餐廳吃晚餐
然後走到這條街的時候
我不經意抬頭說「欸！敘敘苑耶！」
他們大家都吐槽我說誰會往上看啦！？
不好意思！
就是我(σ′▽‵)′▽‵)σ
我們決定上樓問問看有沒有空位
很幸運的
雖然沒有預約 但是我們有空位可以入座
於是有了第一次的敘敘苑
我們點了兩份雙人套餐
哥哥跟姊姊自己吃一套
我跟戶長跟翔哥吃一套
別說
還真飽
飽到我們以為要結束的時候.......⇩⇩⇩
送來了四份冷麵
因為兄妹不吃
所以四份都在我們桌上
然後好不容易解決了
又送來了白飯
我說.....白飯不能先上嘛.....................
白飯配燒肉
好好吃噢~~~~~(∩^o^)⊃━☆ﾟ.*･｡
最後再送上冰淇淋
終於結束這一餐
小鳥胃一家吃得很撐
2024.02.05
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