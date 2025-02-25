雖然2月春節有前往東京一趟了

但是戶長跟朋友約定了10月要前往長野白馬山爬山

他們下山之後會在東京玩幾天

於是乎

我跟上了後面的行程

因為我還要帶一隻小猴子

所以安排從台北松山機場出發抵達東京羽田機場

對我是最方便的選擇

這次搭乘華航

我買好機票後就幫小猴子預約了兒童餐

他很開心~

尤其看到造型麵

更是心花怒放

那你方便給我一個安靜的旅程嗎.....

我不想一直聊天.........ㅍ_ㅍ

大人的餐點

忘記我選擇什麼了

就是一般尚可

我最愛的還是麵包抹奶油

然後吉伊卡哇的餅乾小孩說很好吃

在出發的時候

老身就一直在研究到市區的交通

因為2月的時候我一拖三

結果太緊張害怕坐錯車

以至於太早下車

然後轉車的時候耗費太多時間 (′゜ω。‵)

一直糾結我到底要搭京急線(往右斜前方走)、還是電車轉JR(往左斜前方走)

糾結到我人都站在這個路口了

我還沒決定

然後我看到了命運的文字『BUS』

我當機立斷往巴士櫃台走

確認了目的地的車次及班次之後

我就去買票了

第一天跟戶長約在新宿的飯店集合

所以直接前往新宿

光新宿還有8個站

所以我是先查好我要到哪個站下車後才去買票的大人￥1400 小人700

我真的是機靈過機靈(撥瀏海

票價是大人￥1400 小人700

買到票、問到搭車位置後

就拉著小孩跟行李來等車

每根柱子都有標號

大家站對位置就好

站務人員也會協助檢查是否正確

一開始我以為是剛剛那輛藍色的巴士

結果原來是橘色的

才恍然大悟.....阿就利木津啊

這樣糊里糊塗的也是買到正確的車票

而且

這一站二航廈竟然只有我跟小孩要搭車

附帶一提

照片的右手邊是化妝室

所以急著買票沒上到廁所的可以來這裡再上

包車！！

只有我跟翔哥倆個人

而且有充電孔

但是我得說.....充得有點慢

夠用就好

一直到一航廈才有人上車

一上就是滿車

而且

都是日本人！！

只有我跟翔哥倆個遊客

搭利木津雖然比地鐵貴一點

但是好處就是上下車都有人幫忙搬運行李

而且不用上上下下、擠來擠去的轉車、換車

我只要舒服的直接上車坐到站就好

因為車上都是日本當地人

大家都很安靜

小孩也終於安靜了一整路

拉著行李大概走5分鐘就到我們今日下榻的飯店---角屋飯店 (或翻成門屋飯店 Kadoya Hotel)

樓下就有Lawson

左手邊我沒拍到的部分有旅籠 はたご居酒屋

飯店巷子後方有Cafe la Voie咖啡廳

早上7點就營業了

喜歡在咖啡廳吃早餐的也有去處

接待廳不大

櫃台都是人我就不拍了

櫃台對面是備品自取處

看不懂的柱子上還有貼中文解說(右上方)

像是女生有潔顏、化妝水、乳液等等

男生也有潔顏及化妝水

另外還有梳子、刮鬍刀、棉花棒、髮圈等等可以取用

都是無料的

另外一面牆有飯店的小小選物店可以選購

我們住4樓

我只是想告知大家3樓有投飲機可以利用

一般商務旅館的成色

顯得比較穩重

叩叩叩~打擾了

我訂的是三人房

玄關處還有按摩椅

翔哥一等我拍完就開始按摩

是多累 (੭ ᐕ)੭？

室內空間不小

我們兩咖29"行李箱可以完全展開

但是可以看得出來

最右邊的床是加的床

可移動式的那種

回到玄關處

一進門是衣櫃

附全身鏡

我給讚

打開後

拋棄式拖鞋在這裡取用

吹風機也在這裡

來到衛浴空間

有附浴缸

幸好我有幫翔哥帶泡澡粉

他可以享受泡澡樂趣

沐浴乳、洗髮精、護髮乳及洗手/洗臉清潔乳

很棒！

很環保

晚上可以在Lawson買宵夜回去吃

真是太完美了~

如果有訂購早餐的話，是在旅籠 はたご用餐哦！

2025.10.09

出發&角屋飯店→

2025.10.10

2025.10.11

哈利波特影城

2025.10.12

2025.10.13

利木津巴士

官網：https://webservice.limousinebus.co.jp/web/jp/Top.aspx

˖˚˳⌖*.・°* ੈ ♡‧₊ ˚˖˚˳⌖*.・°* ੈ ♡‧₊ ˚˖˚˳⌖*.・°* ੈ ♡‧₊ ˚

角屋飯店

官網：https://www.kadoya-hotel.co.jp/

地址：東京都新宿区西新宿1-23-1

電話：03-3346-2561