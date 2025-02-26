趁著來台北採訪，跟朋友相約到居酒屋喝酒吃美食，特地約在老串角居酒屋板橋中山店。作為從板橋起家的高人氣居酒屋，老串角居酒屋在新莊、三重、土城及永和等地都有分店。



其料理品項豐富，除了串燒、熱炒，還有各種創意菜色，串燒是以炭火進行燒烤，醬汁鹹香，味道超好。開到凌晨2點，也是值得推薦的板橋消夜美食。

老串角居酒屋板橋中山店的環境

店面位於中山路二段，靠近光復大橋，從捷運板新站走出，約25分鐘。招牌高掛，相當明顯，門口的擺設，充滿濃濃的日式風情。



走進店內，先看到門口的老串角三個字，一個轉身就可以看到寬敞的用餐空間，擺放多張長桌跟椅子。



一個人也有靠近作業區的個人座位，可以近距離欣賞廚師串燒的過程。在作業區旁則有生啤酒機，提供Sapporo生啤酒。



左側牆上以彩繪方式呈現日本風景，右側牆上則掛上一整排白色燈籠，搭配日式海報以及神社常有的裝飾，呈現濃濃的東洋風味，有一種走進京都的感覺。

右側牆面還掛上小黑板，詳細介紹最新酒款以及活動資訊]。

老串角居酒屋板橋中山店的料理

醬燒牛五花

切成塊狀的牛五花在炭火燒烤，接著浸泡在特製醬汁內，再放在炭火，讓醬汁更入味。



撒上芝麻後，再上桌，咬上一口，可以吃到醬汁的濃郁香氣，還有牛五花的豐富肉汁。

鹽烤松阪豬

一片片的松阪豬，經過炭火燒烤，發出陣陣香氣。



擠上檸檬汁，沾一點芥末鹽，吃起來口感脆，檸檬的酸、芥末鹽的鹹帶出豬肉的鮮甜滋味。

鹽烤雞腿

將切塊的雞腿肉跟蔥段串起來，經炭火燒烤，稍做調味，帶有迷人的香氣。



外皮烤的焦香的雞腿肉跟蔥段，除了可以吃到雞腿肉的軟嫩，蔥段的辛辣更凸顯了雞腿肉的多汁。

明太子雞肉

切成塊狀的雞肉串成一起，上面淋上明太子醬，燒烤上色。



吃起來滋味鹹香，雞肉鮮嫩，配生啤酒最適合。

蔥鹽牛肋條

牛肋條吃起來肉質軟嫩多汁，上面擺上滿滿的醃漬蔥花，除了增添口感的層次，味道也變得很豐富，下酒很適合。

鹽烤節瓜

切成片狀的節瓜，經炭火燒烤，帶有焦香味，咬一口可以吃到節瓜的鮮甜多汁。

干貝鮮雞翅

包裹大顆干貝的雞翅，放在炭火上燒烤，不時噴上清酒，香氣更濃郁。

將外皮焦香的雞翅咬上一口，除了去骨雞翅的鮮嫩Q彈，還可以吃到干貝的鮮甜多汁，讓人大大滿足。

焗烤起司地瓜

起司地瓜推薦必點，撒上滿滿的起司，以焗烤的方式呈現，外皮金黃。



用湯匙一挖還能夠牽絲，地瓜餡綿密的口感，帶出香甜的滋味。

白醬海鮮烏龍麵

這盤海鮮烏龍麵袁彬大推，經過大火快炒，烏龍麵裹上濃郁醇厚的白醬，加上滿滿的剝殼鮮蝦跟蟹肉棒，賣相誘人。



滋味鹹香的烏龍麵，帶有彈牙的口感，剝殼鮮蝦肉質緊實，味道超好，袁彬吃完還想再來一盤。

松阪豬炒水蓮

切成一段段的水蓮加入松阪豬一起拌炒，吃起來滋味鮮甜多汁，脆脆的松阪豬增添口感，很下飯，吃到這一道，袁彬很想來一碗飯。

可樂、雪碧

除了各類酒款，還提供可樂及雪碧等飲料，不喝酒的朋友可以不用擔心了。

梅酒、哈密瓜沙瓦

袁彬跟友人分別點了梅酒跟哈密瓜沙瓦，友人的梅酒用圓形酒杯裝乘，色澤金黃，看起來好好喝啊。老話一句：開車不喝酒，喝酒不開車。



綠色的哈密瓜沙瓦，帶有濃郁的哈密瓜香氣，喝起來滋味冰涼香甜。

午仔魚一夜干

將午仔魚做成一夜干，替外皮加上誘人的色澤，沾上胡椒鹽味道更有層次。

擠上檸檬汁，吃起來魚肉超鮮嫩，口感豐富有層次。鹹香微酸的滋味，超好扒飯，配酒也可以。

日式麻吉燒

來居酒屋聚餐吃飯，最後一定要來一盤麻吉燒，麻吉烤的外酥內軟，搭配煉乳跟花生粉，整個超好吃的。

老串角居酒屋板橋中山店的菜單

購買酒款或飲料需加收一成服務費，自帶酒水需酌收開瓶費500元(可點酒水及飲料折抵)

老串角居酒屋板橋中山店的資訊

老串角-板橋中山店/板橋朋友聚餐/板橋居酒屋/板橋宵夜/板橋燒鳥串燒/板橋下班小酌/板橋深夜食堂

評分： / 4.9

/ 4.9 地址：220新北市板橋區中山路二段429號( 地圖 )

電話：02 2963 3948

營業時間

星期一: 17:30 – 02:00,

星期二: 17:30 – 02:00,

星期三: 17:30 – 02:00,

星期四: 17:30 – 02:00,

星期五: 17:30 – 02:00,

星期六: 17:30 – 02:00,

星期日: 17:30 – 02:00

星期一: 17:30 – 02:00, 星期二: 17:30 – 02:00, 星期三: 17:30 – 02:00, 星期四: 17:30 – 02:00, 星期五: 17:30 – 02:00, 星期六: 17:30 – 02:00, 星期日: 17:30 – 02:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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