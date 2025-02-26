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【苗栗美食】珈味鮮豬血湯｜附菜單，中藥提煉的豬血湯，內用可免費續湯-近南庄老街｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

珈味鮮中藥提煉豬血湯專賣店 豬血湯專賣店 手工現炸臭豆腐 現炸臭豆腐 more
2025-02-26 10:24:00 文字：Ruby說美食享受旅行
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Ruby說美食享受旅行

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南庄老街聚集了許多經典客家美食，如Q彈的客家粄條、抹茶湯圓冰、

清甜的桂花冰、軟糯的黑糖糕與麻糬等，

每一道料理都承載著濃厚的地方風味。這次吃的珈味鮮豬血湯

是位於南庄老街的外圍，這家店是Ruby的爸爸意外發現的。

【苗栗美食】珈味鮮豬血湯｜附菜單，中藥提煉的豬血湯，內用可免

店內餐點皆為均一價70元，飲品則為60元，

相較於上次來訪，價格皆上漲了10元。

【苗栗美食】珈味鮮豬血湯｜附菜單，中藥提煉的豬血湯，內用可免

招牌中藥提煉豬血湯 $70
湯頭以中藥慢火熬煮，帶有淡淡的藥膳香氣，入口溫潤順口，

帶點微微胡椒的辛香，豬血味道偏淡，

【苗栗美食】珈味鮮豬血湯｜附菜單，中藥提煉的豬血湯，內用可免

如果重口味的人可以沾辣椒醬增加口味層次。

【苗栗美食】珈味鮮豬血湯｜附菜單，中藥提煉的豬血湯，內用可免

酸菜豬腸湯 $70
豬腸口感彈牙有嚼勁，搭配微酸的湯頭，

【苗栗美食】珈味鮮豬血湯｜附菜單，中藥提煉的豬血湯，內用可免

風味層次豐富，最棒的是還能免費續湯，

讓人喝得過癮！

【苗栗美食】珈味鮮豬血湯｜附菜單，中藥提煉的豬血湯，內用可免

手工現炸臭豆腐 $70
臭豆腐搭配蒜泥醬汁及台式泡菜，

酸甜開胃，味道中規中矩，偏普通。

【苗栗美食】珈味鮮豬血湯｜附菜單，中藥提煉的豬血湯，內用可免

如果有機會來到南庄老街，可以這間珈味鮮豬血湯，

說不定會成為你的口袋名單之一。

 

【店家資訊】
👉珈味鮮中藥提煉豬血湯專賣店（南庄店）
🍽 FB官方粉絲團請點此  
🏠苗栗縣南庄鄉中山路57號
☎️03 782 5969
⏰AM10:00~PM18:30 

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐
美味 ⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐

 


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

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珈味豬血湯專賣店

phone037-825969
place苗栗縣南庄鄉中山路57號
3.55 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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