南庄老街聚集了許多經典客家美食，如Q彈的客家粄條、抹茶湯圓冰、
清甜的桂花冰、軟糯的黑糖糕與麻糬等，
每一道料理都承載著濃厚的地方風味。這次吃的珈味鮮豬血湯
是位於南庄老街的外圍，這家店是Ruby的爸爸意外發現的。
店內餐點皆為均一價70元，飲品則為60元，
相較於上次來訪，價格皆上漲了10元。
招牌中藥提煉豬血湯 $70
湯頭以中藥慢火熬煮，帶有淡淡的藥膳香氣，入口溫潤順口，
帶點微微胡椒的辛香，豬血味道偏淡，
如果重口味的人可以沾辣椒醬增加口味層次。
酸菜豬腸湯 $70
豬腸口感彈牙有嚼勁，搭配微酸的湯頭，
風味層次豐富，最棒的是還能免費續湯，
讓人喝得過癮！
手工現炸臭豆腐 $70
臭豆腐搭配蒜泥醬汁及台式泡菜，
酸甜開胃，味道中規中矩，偏普通。
如果有機會來到南庄老街，可以這間珈味鮮豬血湯，
說不定會成為你的口袋名單之一。
【店家資訊】
👉珈味鮮中藥提煉豬血湯專賣店（南庄店）
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🏠苗栗縣南庄鄉中山路57號
☎️03 782 5969
⏰AM10:00~PM18:30
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐
美味 ⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。
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