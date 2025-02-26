南庄老街聚集了許多經典客家美食，如Q彈的客家粄條、抹茶湯圓冰、

清甜的桂花冰、軟糯的黑糖糕與麻糬等，

每一道料理都承載著濃厚的地方風味。這次吃的珈味鮮豬血湯

是位於南庄老街的外圍，這家店是Ruby的爸爸意外發現的。

店內餐點皆為均一價70元，飲品則為60元，

相較於上次來訪，價格皆上漲了10元。

招牌中藥提煉豬血湯 $70

湯頭以中藥慢火熬煮，帶有淡淡的藥膳香氣，入口溫潤順口，

帶點微微胡椒的辛香，豬血味道偏淡，

如果重口味的人可以沾辣椒醬增加口味層次。

酸菜豬腸湯 $70

豬腸口感彈牙有嚼勁，搭配微酸的湯頭，

風味層次豐富，最棒的是還能免費續湯，

讓人喝得過癮！

手工現炸臭豆腐 $70

臭豆腐搭配蒜泥醬汁及台式泡菜，

酸甜開胃，味道中規中矩，偏普通。

如果有機會來到南庄老街，可以這間珈味鮮豬血湯，

說不定會成為你的口袋名單之一。

【店家資訊】

👉珈味鮮中藥提煉豬血湯專賣店（南庄店）

🍽 FB官方粉絲團請點此

🏠苗栗縣南庄鄉中山路57號

☎️03 782 5969

⏰AM10:00~PM18:30

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐

美味 ⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。





💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】

💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 YT

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 TikTok

看更多美食旅遊食記



如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。