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桃園龍潭約會新祕境推薦「見山景觀咖啡餐廳」！

桃園哪裡賞夜景，一定要跟你們推薦這間座落於龍潭楊銅路上的「見山景觀咖啡餐廳」，超寬暢空間，不僅位置多、而且環境也超舒服，還有超可愛的Capybara陪你一起用餐，不管是朋友聚會、情侶、夫妻約會，甚至帶小孩來也超適合，餐點好吃，重點是份量有夠大。

「完整菜單請點我」

見山景觀咖啡餐廳 桃園美食 桃園咖啡廳 龍潭美食 龍潭咖啡廳

一路從山下開上來，這一帶幾乎都是景觀餐廳，但其中就屬「見山景觀咖啡餐廳」的人氣最旺，打從一開幕就吸引不少人前來朝聖，可以說是這一區的頂尖人氣王。

雖然處於山上，但整個建築打造地卻好像在海邊，本身處於海拔還不算的地方，認真說這裡真的是賞夜景很棒的地點阿！

戶外還有超多位置，夏天坐在這裡一邊賞夜景，一邊品嚐餐點，光想就覺得讓人好愜意。

這裡還有提供免費的停車場，有開車的朋友完全不用擔心，而且停車場就在餐廳的正對面，走路過來不用一分鐘就可以抵達。

不得不說，裡面空間真的超寬闊的，位置雖然多，但卻都排列得宜，就算客滿也不容易被打擾到，尤其還有３６０度的環景超大落地窗，不管坐在哪個位置，室內室外都是超棒的賞夜景最佳地方。

超可愛的Capybara，還可以陪你打卡、拍照及用餐呢！

這邊就屬靠窗的位置最愛歡迎啦！想要坐到好位置，記得要早點來呦！不然人多一下子就會客滿啦！XD

覺得店家真的很用心，這裡還打造了一個有月球的拍照場景，佈置得也很有味道。

是說這區真得是超人氣，來這裡用餐的客人一定都會在這裡拍照，拍起來的照片也很好看呢！：）

自助區提供開水、餐具、衛生紙，有需要的客人都可以自行取用。

▲黑松露脆薯 200元

本身份量還不少，像我們全家四個人來，一份吃得剛剛好。

它還有附上一小盅松露奶油醬，本身松露的味道極為濃郁，還帶有美奶滋甜甜的味道，而且不夠還可以免費加，這點真的好貼心。

脆薯炸得金黃酥脆又不油膩，一根接一根完全停不下來，真的很好吃耶！

重點是雖說是油炸物，但一點卻都不油膩，這點很加分。

小蕃薯整個吃不停，這個脆薯幾乎被他一個人給包啦！XD

真的是小朋友、大人通通愛。

▲香酥洋蔥圈 180元

這個我們都非常喜歡，外皮炸得酥脆而且不油膩，淡淡的洋蔥香味吃起來超涮嘴的啦！

單吃很可以，沾上蕃茄醬也很不錯。

▲酥炸三角骨 200元

自己真的超推薦「見山景觀咖啡餐廳」的三角骨，不僅份量多、而且每塊都非常有肉，可以完整享受吮指的快樂感。

附上的佐醬是酸酸辣辣的甜辣醬，沒想到這個組合竟然會這麼對味又好吃，三角骨有肉整個吃得很實在，皮是傳統麵衣，真的超有酥脆感，才一上桌就整個被清光光！XD

單吃很可以，沾上佐醬可是更加提升它的層次阿！

▲美國特級翼板牛排 880元

吃完炸物，接著開始上主餐啦！

我們點了一份排餐，不是我在說，光看就很好吃，而且一端上桌就可以聞到那飄散在空氣的肉香味，真的超誘人的。

牛排表層有著鐵板煎過的烙印，光看色澤就非常吸引人，感覺表層裏著一層油脂感，就連厚度都給得超級有誠意。

搭配的像是馬鈴薯、櫛瓜等等，通通都很好吃，小細節都能瞧見店家的用心。

煎得五分熟的牛排熟度超剛好，肉質富含咬勁、還有極其飽滿的肉汁，真的可以大口吃肉超過癮。

這部份屬於翼板肉的部份，本身的肥瘦剛剛好，可以吃到豐腴的油脂，還有瘦肉的鮮甜味，這個排餐真的很推薦。

排餐還有附當日濃湯，料給得多，湯頭也很有濃郁感，喝起來略為稠厚卻不失甜美感，這個很不錯。

附餐還有沙拉部份，是比較精緻小巧的份量，但是我超愛它的佐醬，帶有濃濃的果香味，讓生菜瞬間美味升級，連配料都是蒸過的地瓜，甜甜的，也很美味。

最後是甜點部份，排餐光是這樣下來，一個人根本吃不完，份量真的有夠多的啦！

這個甜點讓我印象深刻，別說擺盤精緻漂亮，連黑糖生乳捲都超好吃，搭片的柑橘片很是畫龍點睛，尤其蛋糕體相當濕潤且充滿了濃濃的黑糖香氣，不會太甜膩，這個真的來幾片我通通都可以！XD

近看更能瞧出細節的端倪，是說這個小蛋糕真的好精緻阿！：）

▲青醬蒜香蛤蠣 500元

價格雖然稱不上便宜，但份量卻很多，尤其蛤蠣給得更是大方。

如果不吃青醬，這個主餐還有白酒、奶油等等的調味可以選擇呦！

都還沒吃就可以聞到濃郁的青醬味道，真的好引人食慾，其中加了不少起司粉，更是增添它不少獨特的香氣。

我自己還蠻喜歡他們家青醬的調味，塔香味道濃郁卻不會太膩，整個組合搭配得很剛好，麵條比硬口帶有咀嚼感，整體表現蠻不錯的。

▲桂圓紅棗茶 240元

雖然快三月了，但今年冬天真的有冷，再加上我們在山上，忍不住想喝杯紅棗茶暖暖身。

店家很貼心還給了兩個小杯子，大家可以一起分享，而且這個也可以再回沖，就算不用餐來喝個咖啡，我覺得也相當不錯。

桂圓紅棗茶喝起來好暖心，甜甜的滋味瞬間讓人放鬆許多，心情也變得超級好。

裡面有枸杞、桂圓，甜度不會太高，還有小蠟燭可以保持溫度，從一開始喝到結束，都很溫暖好舒服。

▲新鮮甜蜜水果茶 240元

這杯我自己真的很推薦，喝起來就像是現榨的水果汁，裡面擁有超多豐富的水果，除了喝茶之外、還有許多水果可以吃，這杯ＣＰ值真的超高。

除了果香味濃郁之外，味蕾還可以感覺到它細膩的茶香，真的很好喝又不甜膩。

「見山景觀咖啡餐廳」最棒的就是賞夜景了，建議大家可以一營業就過來，可以看到黃昏景色、還有超美的百萬夜景，不過山上風比較大，建議大家要穿暖和一點呦！

見山景觀咖啡餐廳 | 店家資訊

見山景觀咖啡餐廳 | FB

電話：03–4806060

店址：桃園市龍潭區楊銅路二段562巷138-1號

營業時間：17：00 ～ 凌晨 2：00（週三公休）

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