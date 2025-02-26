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桃園藝文特區鍋物推薦「大麻鍋物藝文店-Da ma hotpot解惑火鍋」！

吃火鍋不稀奇，但是你吃過，吃鍋還會幫你解惑的火鍋店嗎？就在桃園南平路上就有這麼一間超特別的火鍋店，價格平實、菜色豐富，就連自助吧也是免費呷免驚，重點是還有老師幫你解惑，感情、工作、健康、婚姻、財運通通有，一解惑就是半小時，完全幫你指點未來正確的方向！

「完整菜單請點我」

「大麻鍋物藝文店-Da ma hotpot解惑火鍋」就在桃園熱鬧的南平路上，招牌顯目，從旁邊經過也可以很容易發現他。

這裡最酷的地方就是吃火鍋還可以解惑，像我們這天來，還有遇到不是專門來吃鍋，而是來求解老師的，讓我跟洪先生想說，老師真有這麼準嗎？！耶！還真的不蓋你，老師真的針對我的情況給予了很完整的解答，瞬間對人生有了不同的頓悟。

空間寬暢而明亮，而且都是沙發座椅，坐起來相當舒服又放鬆。

看看整個環境是不是非常舒適，在「大麻鍋物藝文店-Da ma hotpot解惑火鍋」裡面用餐真的超舒服。

自己很喜歡這個獨立高腳椅的座位，看起來整齊乾淨，還有多肉植物盆栽增添綠意。

醬料區、飲料自助區，如果沒記錯，咖啡、冰飲、無糖茶水通通有，連沾醬區也保持得很乾淨，這點超加分。

光是咖啡機就有超多選擇可以選，還有我很愛喝的巧克力牛奶耶！開心：）

菜盤豐富，也跟其它火鍋店的很不一樣，主要都是以當季蔬菜為主，像是必備的高麗菜、青江菜，另外竟然還有藻類，其它像是南瓜、山藥、小玉米、金針菇等等，火鍋食材比較少，大部份都是時蔬，吃起來也比較健康。

▲綠咖哩湯底

這是「大麻鍋物藝文店-Da ma hotpot解惑火鍋」新推出的鍋底，最基本的就是昆布湯，而綠咖哩則需要另外加價，不過很棒的地方是加湯都是加咖哩湯，這點還挺不錯的。

本身綠咖哩味很濃郁，不管煮肉類還是海鮮都很合適，而且涮出來的食材不用沾醬就很有味道，還有一股濃濃的椰子奶味，我自己還蠻喜歡的。

▲原味湯底

這是「大麻鍋物藝文店-Da ma hotpot解惑火鍋」最基本的湯底，使用大量蔬菜及北海道昆布熬煮，湯頭清爽而無負擔感。

▲雙人愛吃肉套餐 940元（另加10%服務類）

肉肉控點這個準沒錯，除了附兩種肉品之外，還再加贈你一盤肉，另外菜盤也可以換肉肉，所以總共二豬二牛，真的吃得超級無敵爽。

我們選了雪花牛、培根豬、伊比利豬，再用菜盤換了一碟牛肉，肉片切得大塊厚實，吃起來超滿足。

雪花牛充滿肥腴油花，吃起來本身的油脂超級多，愛吃牛肉又擁有豐富油脂的朋友點這個準沒錯。

培根豬的顏色很漂亮，油花分佈地也很均勻，這個吃起來帶有豬肉滿滿的鮮甜感，我自己超喜歡。

號稱LV界的伊比利豬自然是不用多說，切得超級厚的啦！用我的綠咖哩湯底涮，完全不用沾醬就好吃。

這是我們用菜盤換的牛肉盤，看看這油花，光看就超強大。

不管是哪種肉品，涮起來通通都好吃，肉質真的很給分。

煮鍋蔬菜及肉類的綠咖哩湯喝起來更有味道囉！濃濃的椰奶風味四溢，真的超討人喜歡的啦！

我們還有加購一份蛋餃，這個是純手工做的，連挑嘴的洪先生都說好吃。

附餐有桃園大賀米、烏龍麵、細冬粉及王子麵，我們是選擇了「大麻鍋物藝文店-Da ma hotpot解惑火鍋」店家招牌魯肉飯，肥瘦適中，超適合大口扒飯。

整個套餐還有甜點可以選，他們家的梅子凍酸甜開胃，裡面還有自釀的生梅子，真的好好吃。

吃飽之後就是大家最在乎的時間，一問大概半小時～１小時左右，老師會請你先選和你有緣的神明，我則是選到九天玄女，我問健康及工作運，給得答案真的超符合我現在的情況。

老師算需要一點時間，所以可能要有點耐心等候呦！

我只能說老師給的指示真的很準確，當然這是因個人而異，我自己是覺得很準，而且吃火鍋還可以幫你解惑，我還是頭一次聽到，真的好特別。

今天來到「大麻鍋物藝文店-Da ma hotpot解惑火鍋」，吃得飽嘟嘟之外，老師也為我的人生指了一條明亮道路，真的很喜歡這個地方，走出來完全充滿正能量：）

大麻鍋物藝文店-Da ma hotpot解惑火鍋 | 店家資訊

大麻鍋物藝文店-Da ma hotpot解惑火鍋 | FB

電話：03-3581536

店址：桃園市桃園區南平路400號

營業時間：11：00 ～ 21：00

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